Uber：對 我們是故意讓它難用的

愈流暢的體驗，愈方便用戶理解，但用戶也愈容易遺忘。這其實符合人類的記憶機制和遺忘規律。

Uber公司早年間有一個著名的案例，它因為體驗過於流暢，引發大量不滿和投訴。

Uber當年剛剛推出的時候，創新地提出了一個概念叫作尖峰價格（Surge Price）。對於這個概念，現在的你應該早就能夠理解了。這個跟滴滴的「動態調價」是一樣的，就是經濟學最基本的供需曲線的體現。可是，這個服務模式在Uber剛剛上線的時候，很多人並不知道。

在Uber上市早期，他們在用戶中廣泛宣傳的產品核心是「一鍵叫車」（One Tap To Ride），也就是叫車體驗非常流暢，愈快愈好。所以他們的產品設計就要簡潔、流暢，多餘的步驟一律都要省略。所以在叫車的時候，即使是在尖峰時段，Uber也依然是一鍵叫車。即使出現了價格飆升，他們也不會多做提示，僅僅在網頁頭版（above the fold）標注翻倍金額。

因為叫車體驗太流暢了，很多用戶壓根兒沒有注意價格提升了，直到下車扣款時才發現。雖然這個尖峰價格警告在用戶等車的時候已然顯示，可是用戶就是看不見。這給早期的Uber帶來了非常大的公關壓力。比較著名的例子是，2013年紐約暴雪，Uber價格上漲到8.3倍，好多人急著回家都沒注意加價，到家一看，「20 分鐘的車程居然收了500美元！」每逢大型節日活動都是Uber的公關危機。

Uber被很多用戶指責是「騙子」公司，收黑心錢。要知道，對於一般的新創公司，這樣的評論十分危險。

很快Uber就做出了調整，他們推出了下面這一版方案。當出現尖峰價格狀態的時候，Uber 不再是「一鍵」叫車，而是「兩鍵」。當用戶在頭版點擊了「叫車」按鈕之後，系統自動額外彈出一頁明顯的加價訊息讓用戶確認。

但是，這個設計上線之後，抱怨聲還是沒有減少，依然有很多人沒有注意到加價。因為文字太多，金額數字又很小。你想，那些晚上剛從酒吧出來的人，如果喝醉了，文字根本就看不懂。而且，很多用戶以為這就是一個普通的用戶協議，看都沒看就點擊「ok」按鈕了。

沒辦法，Uber又回去更改體驗流程，最終變成了這樣，堪稱忍無可忍的殺手鐧。Uber 不僅會導入額外的訊息確認頁面，同時那個翻倍的數字也變得非常醒目，顏色和字體大小都非常明顯。而且關鍵的是，它居然還要讓用戶手動地輸入一遍這個倍數，這簡直是「喪心病狂」。

終於，公關問題解決了。Uber故意讓產品體驗流程變差，卻成功地教育了用戶，化解了危機。其實，矽谷現在有這樣一個概念，叫產品的「不流暢度」（Disfluency）。「讓產品流程變差」就是增加產品的不流暢度。

行為經濟學家施洛莫．貝納齊（Shlomo Benartzi）進行了大量的研究，在2017年出版的圖書《螢幕陷阱》（The Smarter Screen）中指出，用戶對產品的重視程度和不流暢度，呈倒U形曲線關係，如下頁圖片所示。

也就是說，太流暢和太複雜的體驗都會喪失用戶的重視。

另外，研究還指出，愈流暢的體驗，愈方便用戶理解，但用戶也愈容易遺忘。這其實符合人類的記憶機制和遺忘規律。

回想一下自己，你是不是這樣，聽了好多音檔課程，當時在聽的時候，覺得理解得好透徹，可是聽過之後，就幾乎忘光了。這背後的一個原因就是，「聽」是比「閱讀」更流暢的一種體驗，所以更容易讓人遺忘。

這可能是因為人都不太珍惜輕易能獲得的東西吧。你看，經常出現很多男生去追同一個女生，這可能是因為「難追」才有意思，太好追了反而沒成就感了。

看了Uber的例子，在產品當中怎樣利用「不流暢性」呢？在你想讓用戶注意的情況下導入。

例如，你的團隊負責一個借款App，為增加借款人的「敬畏心」，讓他及時還款，可以把貸款的流程設計得略微複雜些，可以用額外的視窗來向借款人提醒——「借款期90 天，逾期不還，拿磚頭砸你們家玻璃喲！」當然了，這一定會伴隨著中間用戶流失率的提升，但是你們篩選掉了一些不還款的「高風險」用戶，整體看來，未嘗不是一種收益呀。

對了，這裡還要指出，人是會改變的。也就是說，2011年的時候讓用戶等待十秒，跟2019年讓用戶等待十秒，效果是完全不一樣的。上面的例子僅做參考，平時工作時還要根據情況適時應對。

(本文摘自Han著《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》，寶鼎出版提供)



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