策略性叛逆 才有機會跨出典型圍牆

我們需要有能力理解現狀，也需要有能力質疑現狀。我們必須是有策略性地叛逆。

心理學家經常會談論「概念距離」，當我們沉浸在一個主題裡面，我們會被其怪誕又複雜的小細節所包圍，很容易就會駐足不前，或是只想著在內部做出一個表面上的轉換，我們被關在自己那幾套典型裡。跨出這些圍牆，則會讓我們獲得一個新的制高點，我們沒有獲得新的資訊，但我們有了新的觀點，某些類型藝術的主要功能正是如此。重點不是看到了哪些新東西，而是用新的方法來看待熟悉的東西。你會想到W. B. 葉慈的詩文、畢卡索的畫作與雕塑。這些偉大的作品在觀看者和物件之間、觀察者和被觀察的對象之間，創造出了概念距離。

現在，重組逐漸變成引發成長最主要的引擎，在這樣一個世界裡，這件事情的重要性大到不能再大了。我們替這個世界強行加上了一些類別，而未來的成長將會由那些可以超越這些類別藩籬的人所催化，以及那些在心靈上有著彈性，可以連接不同領域，可以看見我們在學科和學科之間所建築的高牆與思想藩籬，並且不認為這些東西是永恆不變的，而是認為這些東西是可變動的，甚至是可以拆毀的那群人，也都會是成長的催化劑。

這就是外部者思維模式會變成一項強勢資產的原因。並不是說我們不需要局內人的專業知識；而是正好相反。我們既需要概念上的深度，也需要概念上的距離。我們需要既是局內之人，也得是外部者；在概念上既是土生土長的原生人口，卻同時也是重組型的移民。我們需要有能力理解現狀，也需要有能力質疑現狀。我們必須是有策略性地叛逆。回到移民的議題上，還有更多確鑿的理由能夠解釋，移民做出的貢獻和創新，數量大到非比尋常。選擇要遷移的人比較有可能會自在地承擔風險；有鑑於他們經常會面對到重重關隘，因此比較有可能會發展出彈性，但即便這些特徵都很重要，也不應該要將質疑現狀、踏出常規之外的這種能力的重要性給掩蓋住。

英國創業家凱瑟琳．灣斯（Catherine Wines）明確指出：「想要變得有遠見，就得採用外部人士的觀點，才能把那些內部人士視為理所當然的事情看清楚。當你用一個新鮮的觀點來面對問題時，可能性和機會就會變得更明顯。」

灣斯和伊斯梅爾．艾哈邁德（Ismail Ahmed）在二〇一〇年共同創立了一家匯款公司。艾哈邁德是從索馬利蘭來的移民，他在一九八〇年代抵達倫敦，在接收匯款方面，有許多深入的第一手經驗。他早年的經驗，再加上他在新的家園學到數位化的解決問題的方法，促成了一項新嘗試的誕生：一家公司，讓匯款回家變成有如傳簡訊一樣便利，這就是重組的一個經典的例子。

傑夫．貝佐斯在二〇一八年寫給股東的信中也表達了這一點。他談到了遞增型創新的重要性，也就是讓現存的點子可以翻倍、好好發揮其價值。但是他也認同，如果你想要更有深度的創新，你就需要走出現有的框架，他的話抓住了外部者思維模式，他將其稱為「漫遊」，貝佐斯說道：

在商場上，有的時候（其實滿常發生的），你的確知道自己要往哪裡走，這種時候，你就可以很有效率，制定一個計畫然後執行。相反的，在商場上漫遊很沒效率……但這也不是隨機亂走的，而是被某種東西帶領著─像是一種預感、勇氣、直覺、好奇心─稍微有點混亂、有點偏離主軸，而藉此來找出方向是很值得的……那些巨大的發現─「非線性」的那些發現─很可能都必須要透過漫遊的方式來找到。

想想這件事情中，對於教育界的暗示。勞動力專家預測，現在的小孩會有多達十二份的工作，而其中大部分的工作，現在都尚未被發明出來，在一個快速改變的世界中，我們不只需要精通創新的藝術，還需要熟悉自我重造的藝術。適合在這個世界生存的，是那些會質疑現狀的人、可以跨越邊界的人，這種邊界包含、但不侷限於我們的自我設限，因為如果要說有哪種典型，讓我們深深地浸潤在其中的話，那種典型就是我們的生活。

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(本文摘自馬修．席德著《叛逆者團隊：激發多元觀點，挑戰困難任務的工作組合》，時報出版提供)



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