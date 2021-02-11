穿越唐朝 長安城「社區管理」不錯

真的從唐朝的大山回到城市，可就有點劉姥姥進大觀園，一雙眼睛根本不夠用。說到底是個國際化大都市，繁華得不得了。

熱鬧歸熱鬧，長安城的規劃倒是整整齊齊，一點都不亂，不像現代的城市，高架橋架得好像蜘蛛網，一不留神就會讓人迷路。唐朝的長安城，街道寬闊平整，很像棋盤，整個城被整整齊齊劃分成一百零八個「坊」。

什麼是「坊」呢？簡單說就是組成城市最基礎的單位。不僅長安，其他城市也一樣，像洛陽有一百零三坊，蘇州約六十坊。有種說法是，「坊」多用於街巷的名稱，其實不太準確。因為坊都有圍牆，好像今天的社區一樣，裡面有很多街巷縱橫。所以，從概念上講，「坊」遠比「街巷」大得多了。

因為有了圍牆，住在這種「社區」，治安倒是一流。每個「社區」只留東西南北四個門，還有巡邏小隊不停巡邏、把守，小偷想要溜進「社區」偷東西，基本上不太可能。

不過，安全倒是安全了，就是有一點，因為社區的「保安」太盡責，為了「社區」居民的安全起見，太陽下山前就把「社區」大門關上。所以晚上一定要早點回來，不然可能會惹上大麻煩。因為長安城有一項宵禁制度，就是晚上不許在街道上亂溜達，要是被巡邏隊遇上，會被當作壞人抓起來。

這樣說起來，要是喜歡過夜生活的人，住在長安城，晚上會不會悶死呢？大可不必擔心，雖然「社區」的門早早就關了，但不表示索然無味的夜晚就要來臨，恰恰相反，「社區」裡還是可以繼續夜生活的。

大家可能不知道，長安城買東西、逛市場有規定的地方，就是東西二市，但東西二市關門關得特別早，大概「社區」的大門還沒關，東西二市倒先早早收市了。那麼花好月圓的晚上，萬一睡不著怎麼辦呢？

沒有關係，唐朝「社區」裡的配套設施早就為你把這個問題解決了。知道你會在家裡悶得發慌，所以「社區」裡開的酒館、飯店和小商鋪，不至於讓你晚上餓肚子時，連想買個燒餅都沒地方，所以生活還是相當方便，夜晚不至於太寂寞。 還猶豫什麼呢？就在「社區」裡選間房子，過一過大唐城市居民的生活吧！

唐長安城坊示意圖。圖／時報出版提供

(本文摘自王一凡著《時尚大唐：泡酒吧、迎娶闖關、造型假髮……你玩的，都是唐朝人玩剩的》，時報出版提供)



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