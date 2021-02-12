你不知道的唐朝 男人護膚 頭上愛戴花

說起男人的美，不得不先提一個朝代，就是早於大唐幾百年的兩晉南北朝。

兩晉南北朝是中國歷史上一個非常特殊的時期，這個時期的人們好清談，崇尚精神上的閒逸任達，這種風尚使中國的美學意識前無古人。中國歷史上幾位非常著名的美男子都出現在這一時期，比如潘安、衛玠、何晏。他們顛覆了歷史上對男性美感的認識，健壯挺拔已不再是美男子的衡量標準，相反的，這些人纖弱到如女子一樣。

潘安不用說，先說衛玠。衛玠長得太好看了，皮膚白得像玉一樣，只要一出門就遭圍觀，粉絲像潮水般湧著來看他，有如現在的小鮮肉。但衛玠比林黛玉還弱不禁風，常常被圍觀的人群搞得精疲力盡，最後活活累死了，這就是歷史上非常有名的「看殺衛玠」。

這一時期的男子以其最美、最弱的姿容，颳起了中國歷史上一股柔弱的美男風，不過此風在將近二千年後的今天似乎再次盛行，「偽娘」一詞便是為今天如衛玠般的美男設計。他們不同於關羽、趙雲這樣的漢子，反而具有一種如花美眷似的女性美，皮膚細白，身材纖秀，說起話來都溫柔似水。

不過現在說的是大唐，大唐男人雖然沒有延續兩晉時期的柔美之風，但對美的追求絲毫不弱。有一個叫韋崟的人，聽說朋友新得到一位美人，就有點坐不住了，在家裡先把自己上上下下捯飭一番，塗胭脂，抹口紅，戴絲巾，一番精心打扮後，就跑去和美人比美了。

像韋崟這樣喜歡打扮自己的男人，在大唐男子中絕不是個例。唐朝是個開放的時代，不僅女人在穿衣打扮上頗費心思，男子也樣樣都不落後。因為政治與民風的開放，不僅女人喜歡穿男裝，男人也喜歡女人們的一些裝扮，「婦人為丈夫相，丈夫為婦人之飾。」男人「裹絲巾，抹胭脂，塗口紅」在當時是一件很平常的事情。所以像韋崟這樣，為了見一位美人而把自己像女人般從頭到腳捯飭一番的事，不足為奇。

除此以外，唐代的男子也非常注意護膚。

杜甫有一首〈臘日〉寫道：「口脂面藥隨恩澤，翠管銀罌下九霄。」裡面提到的「口脂」和「面藥」就是當時的一種護膚品，對滋潤皮膚非常有效果，女人用，男人也用。《歲時廣記》記載大唐的皇帝會定期分賜大臣們口脂面藥，這不就是在鼓勵男人們也要注意、愛護他們的皮膚嗎？

不僅如此，大唐的男子們還有一個非常女性化的癖好，愛在頭上戴花。上至天子，下至黎民百姓，人人頭上一朵花，這在當時絕對是件十分有品味的事情。尤其是有喜事時，比方說新科進士的慶賀宴上，就有「簪花禮」的重要儀式，新科進士都以簪花而感到榮耀。過節了也簪花，盧綸的詩句「茱萸一朵映華簪」和杜牧的詩句「塵世難逢開口笑，菊花須插滿頭歸」，寫的都是男人頭上簪花的故事。還有一個故事，汝陽王李璡為唐玄宗表演羯鼓時，玄宗看得高

興，順手把自己頭上戴的一朵花，插到李璡的帽子上做為獎賞。這真是上行下效，連皇帝都喜歡頭上戴花，還常常把自己頭上戴的花做為獎品賜給大臣，你說，長安城裡的男人們能不喜歡戴花嗎？

唐鏤空飛鳥葡萄紋銀香囊內部結構。圖／時報出版提供 鎏金銅獸首鉸鏈玉臂環（唐代），西安市何家村出土，陝西歷史博物館展出。圖／時報出版提供

最後，再來看一件大唐男人最前衛的事情─文身。

文身在唐代早就不是什麼新鮮事了，當時的長安、蜀都和荊州的文身手藝非常出名，到處都能見到文身工作室，變成一種時尚，甚至成為一種文化現象，被遠播日本與亞洲各國，可以說大唐的文身技術在當時可是引領世界潮流呢！

無論是文身、簪花，還是塗胭脂、抹口紅，大唐男子們在注重外在美感的同時，更加重視自身才華的培養。大唐之所以可以創造出那麼輝煌的文明成就，絕不是靠好看的臉蛋取得，這個道理無論是一千年以前的唐代，還是今天的二十一世紀同樣適用。「顏值」是個很容易凋零的東西，只有學到真本事，才不會隨著歲月的風華消逝，相反的，還有可能愈老愈吃香啊！

(本文摘自王一凡著《時尚大唐：泡酒吧、迎娶闖關、造型假髮……你玩的，都是唐朝人玩剩的》，時報出版提供)



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