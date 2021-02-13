成為1%的創業存活者 「溝通能力」是關鍵

無法團結的公司，能賺到的錢自然有限。

經營公司，想要好成績，溝通能力是關鍵。可是大部分的人不懂什麼叫「溝通」，只要和人意見不同，統統覺得是對方腦袋有問題，所以你很少看到公司是團結一心的；無法團結的公司，能賺到的錢自然有限。

我想分享自己訓練溝通技巧的方式，在貝克街，也是這樣訓練員工。

不論主管或老闆，最常遇到需要溝通的情況，就是發現員工沒做好工作，得找來約談的時候。一般人的做法是直接把對方找來，但這樣通常不會有好結果，因為面對面溝通有幾個困難的地方：

● 害怕傷害到對方，講得不清不楚，對方根本不知道你想表達什麼。

● 用了某些帶有負面含義的字眼，卻沒有察覺，讓對方很生氣。

● 描述事情的邏輯，沒辦法清楚傳達。

● 聽不進去對方的話，只想著自己要講的。

想要改善這幾個問題，最好的做法就是「每一次」要找人溝通前，先做下面四個步驟：

1、像擬講稿般，寫下想要表達的意思。

2、列出對方可能提出的說詞、問題。

3、針對對方可能提出的問題，寫出回答。

4、找朋友(家人)念出講稿，請他們給予想法。

溝通前的四步驟

每個步驟都有它的含義。

步驟1像擬講稿般寫下想要表達的意思，才能整理好想要傳達的邏輯、先後順序。找出條理，溝通的時候才會清楚、不漏失。

步驟2列出對方可能提出的問題和步驟3針對對方可能提出的問題寫下答案，一來是讓自己有心理準備，才不會當場被反問了什麼就慌亂得不知所措、語無倫次；二來列出對方的想法，可以讓你站在對方的立場思考，更加知道對方的感受。

步驟4記得找願意跟你講真話的朋友或家人來練習。講完你想說的話後，請他重複一次你剛剛說的內容，如果他能將你的意思講明白，就代表你的表達方式夠清楚。別忘了問問對方，是否有什麼字眼聽了不舒服？有的話，記得拿掉。很多沒用的字，只會激怒人而已，對溝通沒有幫助，例如：

「我不是跟你說過……」

「為什麼每次都……」

你的目的是完成溝通，把事情搞定，而不是吵架。

最困難的就是傾聽。通常在溝通前，很多人已經先入為主，認為自己是對的、對方是錯的；所以對話時聽不進去對方在講什麼，滿腦袋只想著要對方認同自己。

有一件需要認清的事實，那就是「我們不會永遠是對的」，偏偏常有老闆寧願維護渺小的尊嚴，只做自己認為對的事，而犧牲有用的建議。

無法傾聽的其中一個原因，是自信不足—認為採納了別人的意見，就代表自己錯了、自己不夠厲害。一定要大家都聽他的，才像是老大。

給大家一個心理建設：再厲害的領袖，也會常常犯錯。傾聽並採納意見，並不會讓人覺得你軟弱，反而會讓人覺得你很有自信、很有器度；相反地，硬要別人都聽自己的，只有你覺得自己是老大，但其他人都看得出來，藏在你內心深處的自卑。

有這樣的認知，你就會知道傾聽並採納好的建議，才是實力和自信的表現。如果覺得對方的意見不對，就照前面的流程，把講稿先寫出來，和他說明為什麼需要用另一種方法，你就能做到很好的溝通，同時得到別人的尊敬。

這個技巧不是只能用在老闆和員工雙方而已，夫妻、家人、親子、朋友間都很適合。就算不打算創業，擁有溝通技巧，對人生一定會有巨大影響。

好好溝通能讓你

☑減少犯錯，有邏輯地解決問題。

☑顯得有自信而非自卑作祟。

☑解決問題，而不是為了講贏。

(本文摘自王繁捷著《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》，三采文化提供)



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