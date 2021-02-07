把健康放在優先位置 哈佛醫師教你喚醒自癒力

對抗疾病時，免疫系統是強大的利器，不過任何威力強大的工具都必須正常運作才能發揮作用、進行修復，而不是製造更多傷害。

壓力荷爾蒙和發炎一樣，本身不一定有害。事實上，壓力荷爾蒙是健康與生存不可或缺的物質。身體感應到壓力時，會分泌一連串荷爾蒙、神經傳導介質、神經壖，共同參與複雜的化學反應，而皮質醇就是主要的壓力荷爾蒙。皮質醇在人類「戰或逃」（fight or flight）反應中扮演重要角色，能快速調校眾多身體功能，如血流、供氧、消化，幫助你擊敗或逃離威脅。就和急性發炎一樣，血液中皮質醇濃度激增應該是短暫、偶發的現象，我們的身體不該隨時處於戰或逃狀態中，身體天生無法長期承受這樣的化學環境，但這卻是許多現代人的現實生活情況。

健康劑量的皮質醇其實對我們很有幫助，皮質醇有助調節血糖，甚至能減緩體內的發炎現象。但如果每天每刻，皮質醇持續存在於血液中，而不是有需要時才分泌，就會出現問題。身體組織會習慣長期高濃度的皮質醇，使其調節發炎反應的能力消退。免疫系統細胞會對皮質醇的調節指令變遲鈍16，就好像按下靜音鈕，免疫細胞已經聽不到指示了，它們感到困惑、亂無章法、過動，而在茱妮普的情況中，它們開始攻擊身體中的健康組織。

有一份令人震驚的研究發現，慢性壓力甚至會改變免疫細胞的基因，而基因正是決定細胞功能與行為的原始編碼。慢性壓力會中斷原本的編碼並加以覆寫，就像惡意軟體病毒抹除硬碟的內容並置入破壞性程式。研究人員比較壓力對於老鼠與人類免疫系統細胞的作用，發現對兩者有相同影響：長時間處於壓力下的壓力組與控制組相比，前者血液循環中的免疫系統細胞高出四倍。而在壓力組的大量免疫系統細胞中，極高比例屬於「促炎細胞」，長期壓力改變了這些細胞的基因表現，變成會導致發炎17。也就是說，這些細胞的基因被重新編碼成促進發炎。要是無法清除惡意軟體並重新開機，這些細胞就會持續疾馳周身上下，在體內各處促進發炎反應。

對抗疾病時，免疫系統是強大的利器，不過任何威力強大的工具都必須正常運作才能發揮作用、進行修復，而不是製造更多傷害。不論你正對付什麼疾病，開啟更多治癒渠道的關鍵是抑制發炎，好讓免疫系統能發揮作用。不過要找出方法，撲滅個人或親人生活中慢性發炎的火勢，剛開始可能頗具挑戰性。彷彿所有事物都可能助長火苗，每件事都像是拋入火焰中的一捆木柴：飲食、接觸到的毒素或汙染物、所思所想與感受。那我們該如何停止助長火勢？哪裡找來可以將火苗一舉澆熄的冷水？

首先，我們必須開啟與身體的溝通渠道。戰勝不治之症的人通常要嘗試許多不同方法，才能找到某種能夠改善病情的生活型態變化。我們在之前關於飲食的章節看過這種現象，雖然有些人（如湯姆．伍德）能立刻展開新的飲食方法並持之以恆，多數人（如克萊兒．海瑟）會經歷一段試誤期，然後才會找到真正有效的飲食模式，改善身體狀況，讓自己感到更有活力、更開心。雖然沒有一體適用的「消炎」處方，倒是有一些共通策略值得一試，很多人都成功藉此擊退發炎，奪回免疫功能。

我建議從基本面下手：提升飲食的營養密度（一般來說，高營養密度的飲食消炎效果也較好），戒除加工食品和糖，這些都是會啟動發炎反應的物質。接著檢視自己的壓力因子，有時候壓力可能來自意料之外的地方。你可以自問，什麼時候你會開始感到壓力大或焦慮？一天當中有哪些事情常讓你感到力不從心、消磨殆盡、疲憊不堪？有時候，只要你意識到這些壓力因子，解決方法其實很明顯，比方說調整慣例、請伴侶在某部分提供更多協助，甚至是放下你人生這個階段無法負荷的責任。也有的時候，你的人生可能需要更大幅的翻修才能消除不必要的壓力源，把健康放在優先位置。茱妮普等眾多克服不治之症的人都徹底改變自己的生活方式，也許這就是他們重啟免疫系統、調整到消炎模式的方法。



(本文摘自傑佛瑞．雷迪格著《哈佛醫師教你喚醒自癒力：為什麼有些人的病自己會好，其他人卻不行？哈佛醫院權威逾15年研究，解開啟動人體自癒力的4大關鍵，癌症、心臟病、糖尿病、憂鬱症……都可以不「藥」而癒！》，平安文化提供)



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