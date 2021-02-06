挑選個股 產業龍頭股一定好嗎？

股市裡有句話說：「與其追買跟風股，不如追漲龍頭股。」

所謂「龍頭股」，指的是在所屬產業中，技術最為領先、有長期良好的競爭力、通常也是該產業市值最大的公司，因此它的動向對相關產業會產生很大的影響力。反應在股市也是如此，往往它的漲跌也牽動了同族群產業相關類股的表現。

但對許多投資人來說，往往因為龍頭股已經漲了而不敢進場買入，或因資金不足等因素，反而去挑選產業周邊的跟風股。

小型股的波動較大，風險相對較高，這對股市新手的操作難度明顯提高，如果沒有做好穩健的投資策略並掌握好進出場點，很容易賠錢收場。因此站在穩健投資的角度，建議投資新手若看好某個產業，直接買龍頭股是相對安全可行的策略，它具有以下幾點優勢：



一、規模成本優勢：因為是龍頭，所以規模一定大。在原物料的採購、平均每單位的生產成本方面，都將優於同業。



二、轉換成本高：一般來說，龍頭企業的客戶不太會轉換到其他家廠商，所以能有效維繫與客戶的關係。



三、品牌價值高：龍頭企業在商譽、品牌知名度等無形資產具有高價值，因此有利商品的售價高於同業。



四、信用評級：一般來說，處在該產業的龍頭企業的信用評等較高，公司的違約風險低。



五、獲利配息穩健：龍頭企業獲利穩定度高，比較不會大起大落，而且每年的配息很穩定。



六、受法人偏愛：尤其是外資法人，在挑選個股時更加偏愛龍頭企業，因為具有高知名度且安全，較能吸引外資關注。

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(本文摘自胡毓棠著《趨勢投資高手的88堂台股必修課：從觀念到分析，從選股術到心理戰，帶你買進利多大未來》，遠流出版提供)



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