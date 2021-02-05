可以相信外資報告提到的目標價嗎？

如果研究報告給予買進上調目標價，而且外資同時也有買進，這時再考慮跟進布局。

證券分析師或產業研究員的研究報告，通常是投資人所能接觸到最完整且最詳細的投資資訊，尤其在台灣，外資的研究報告向來容易受到市場關注，因其關係著國外投資機構的決策。

但一般投資大眾並不會仔細閱讀整份研究報告，只是關注報告中的目標價，就做了買進或賣出的投資決策。因此常會遇到投資人問：「外資報告明明看好，實際上外資卻賣超，為什麼心口不一？」「外資的研究報告是不是不準，根本不可信？」

首先要了解，外資報告分成「buy side」和「sell side」兩種，buy side是寫給內部操作參考的，sell side是寫給外部大眾看的，所以我們常看到的外資報告都是sell side。再來研究報告中評等的定義，一般來說分成三級，分別是「優於大盤（買進）」、「中立（持有）」、「劣於大盤（賣出）」。最後是目標價，如果距離目前價位差距愈大，表示看好程度愈高，假設A股票目前市值100元，甲外資的目標價是180元，乙外資的目標價是150元，可以解讀為甲外資更看好A股票。這些研究報告中的股價目標價，往往是透過公司盈餘進一步定義未來股價的預測，也有許多研究顯示，這些外資目標價的達成率約為五成。

因此我認為，投資人其實不用把目標價奉為圭臬，就算評等給予買進，並不代表外資投資機構一定會買進。看到目標價大幅溢價時也不要太興奮，因為通常需要一定的時間來達到這個價位，可能是三個月、半年或一年，並不是馬上就要實現。

雖然有些股性活潑的個股可能因為外資目標價看好，股價在報告一發出的當下就有所反應，讓投資人產生「外資報告看好股價就一定會漲」的迷思，但其實短線的反應過後，股價還是會回歸本質。所以在看這些研究報告時，目標價反而是其次，而應去探究看好的原因。

在實務操作上，我會配合外資買賣進出的動作作為觀察，如果研究報告給予買進上調目標價，而且外資同時也有買進，這時再考慮跟進布局。 以「聯發科」（2454）為例，在2020年4月底法說會（關於「法說會」的介紹，請參第59堂課）釋出正面樂觀的訊息後，這些法人機構也認同而紛紛出報告上調目標價，像是本土法人富邦上調的目標價是443元，外資機構美林更樂觀上看550元（參表57-A）。在這些樂觀的報告訊息釋出後，外資、投信也同步站在買方而加碼買進（參圖57-1），這時就可以考慮跟進布局，畢竟法人的動作和報告的看法是一致的，股價上漲的機率就會比較高。

圖／遠流出版提供

圖／遠流出版提供

(本文摘自胡毓棠著《趨勢投資高手的88堂台股必修課：從觀念到分析，從選股術到心理戰，帶你買進利多大未來》，遠流出版提供)



延伸閱讀

美股財報公布日 你應該注意的事

買二手車有技巧 根據「四三二一法」砍價

小資族存股術 花百元躍升台積電股東