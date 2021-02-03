Mr.Market市場先生：投資美股 眼界更不同

美股市場不僅揭露必要的資訊，財報上會主動把所有重點告訴你，包含一些巨大的變化、產業競爭狀況、公司的風險。讀過台股財報的人再去讀美股財報，一定會覺得如沐春風。

幾年前我曾經和一家新加坡最大的券商主管交流，提到大多數的台灣人投資股票都是以台灣為主，我好奇地問他，新加坡人是不是也以投資新加坡股市為主？他說新加坡的券商看盤軟體，一登入看到的就是美股和全球市場。

雖然知道新加坡的股市規模本來就很小，加上他們做事情很習慣都是考慮全球市場，但這個答案還是讓我很驚訝，因為這和我們在台灣的體驗完全不同。在台灣，所有的券商看盤軟體一進去都是台股，一直到近兩年因美股投資人逐漸增加，券商才開始有推廣複委託的趨勢。

大多數投資人一開始對美股往往提不起興趣，原因不外乎是覺得英文不好懂，也不熟悉市場與規則。但如果我們登入券商看盤軟體看到的也都是美股市場，想必人們的認知會完全不同。

為何要投資美股市場？

在講座或者網路社群上，我時常遇到讀者詢問：「市場先生，我可不可以只投資台灣股票、台灣的ETF就好？」

踏出美股的第一步也許不容易，但只要你去詢問任何一個已經開始投資美股的人，他們一定都會告訴你美股市場的許多好處。其中有兩個最重要的特性：

一、美股市場選擇性更多元：

美國股市規模占全球約五○％，台灣則約二％。許多全球知名的品牌、最新技術的企業、各種好用的ETF，都能在美股市場中選擇交易。此外，台股市場中能保持連續十年成長的企業寥寥可數，但在美股市場則比比皆是。

二、美股市場資訊透明度較高：

我和作者Jenny一樣，看台股財報時也覺得是在看天書，台股財報看似什麼都有揭露，卻又什麼重點都沒說，你得自己從中抓重點。當然，往好處想是這樣就存在一些發掘潛在機會的條件，往壞處想則是你實際上並無法因此搞懂一家公司。但美股市場不僅揭露必要的資訊，財報上會主動把所有重點告訴你，包含一些巨大的變化、產業競爭狀況、公司的風險。讀過台股財報的人再去讀美股財報，一定會覺得如沐春風。

不單單了解財務數字

我們都知道，過去績效不代表未來績效，企業過去的營運狀況不代表未來也會如此，每年的盈餘成長不代表未來一定也會成長。

因為財務數字只是呈現結果，唯有理解財務數字背後的原因，才能對未來變化做出相對合理的推測。只要讓企業獲利、成長的原因不變，未來就有比較大的可能性繼續獲利和成長。在這樣的基礎下，對公司的評價與估值才有意義，否則單純看過去財務數字對未來的分析，如同是看後照鏡開車。

而每家公司帶來獲利的原因都不同，觀察這些原因是否改變，需要觀察的重點也不同。《美股投資學》這本書透過許多案例，告訴讀者如何對企業做出分析與判斷。例如：臉書是觀察它的「活躍用戶數量成長」和「每位用戶平均帶來的廣告收入」；網飛是觀察它的「訂閱數增長」與「現金流變動」；近年轉型為訂閱制付費的Adobe，則是觀察它來自訂閱的「經常性收入」。

除了關鍵因子以外，也要理解企業風險、未來展望。外部因素也同樣要考量，包含上下游、競爭對手狀況，都會影響企業未來表現。

一定有我們所不知道的事

即便我們對企業做足了功課，仍不代表我們有能力百分之百預測未來，只是把握相對增加了而已。

再好的公司，一定都有股價表現不好的時候。有時是公司遇到暫時的逆風，有時是全市場氣氛都很低迷。實際上每間公司的特性都不一樣，我們要投資它的理由、信心和掌握程度都有所不同，適合操作的方式也不一樣。

有些公司即使股價暫時表現不好，在分析原因後你也依然有信心長期持有。但有些公司當初只因為某些資訊對它看好，一旦狀況有變，也應該適時停損出場，而非一味地堅持長期投資。

書中有一段話我很喜歡：「忽視反面意見，對投資人來說相當危險。我們不該總是問自己『為什麼該買這家公司的股票』，而該問自己『為什麼不該買公司的股票』，如果真的想不到答案，這才表示你真的應該買它！」 本書十分值得一讀，書中介紹了美股基礎知識與常用工具，你可以感受到作者Jenny的思考非常清晰有條理，期待你能從中有所收穫。

(本文作者Mr.Market市場先生，摘自財女Jenny著《美股投資學：跟著JC錢進美股，打造高速成長、穩健收息的投資組合，擁抱世界財富》，遠流出版提供)



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