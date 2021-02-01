美股財報公布日 你應該注意的事

該如何知道自己的判斷是正確的？最好的方式是閱讀公司財報，用具體的數字來佐證。

過去閱讀台股財報時總覺得非常枯燥無聊，甚至感覺像在讀天書，讀完後還是沒辦法判定公司是否值得投資。自從開始投資美股，我對於看財報這件事大大改觀，反而覺得非常有趣，因為公司對於自家的商業模式、產品種類、市場分布與未來展望通常都交代得非常清楚，只要有心讀過一次財報，對於公司的背景至少可以掌握七、八成以上。

美股財報種類

投資人想要搜尋美股公司的財報時，通常有以下幾種文件格式可供選擇：

•年報：10–K（美國公司年報）、20–F（非美國公司年報）。

•季報：10–Q（美國公司季報）、6–K（非美國公司季報）。

•重大事項報告：8–K。

•內部人持股變動書：Form 4。

•股權變動書SC 13G、股權變動補充文件SC 13G/A。

•機構投資者股權變動：13F。

•美國公司上市公開說明書：S1（美國公司）、F1（非美國公司）。

年報：10–K（美國公司年報）、20–F（非美國公司年報）

在每一個會計年度結束後，美國證券交易委員會要求美股上市公司依照公司規模大小，必須在六十至九十天內提交年報，也就是10–K，非美國註冊、但在美國掛牌上市的公司則需提交20–F，內容包含公司業務、組織結構、財務報表與管理層的薪酬分配等資訊，是幫助投資人進行決策的重要依據。

想要認識一家公司，最好的方式就是從閱讀一家公司的年報開始。由於每一家公司的描述都相當完整詳細，就好像幫自己上了一堂商業分析課，增強商業思維與財務思維。

季報：10–Q（美國公司季報）、6–K（非美國公司季報）

在每一季結束後，美國證券交易委員會要求美股上市公司必須在四十至四十五天內提交季報，也就是10–Q，非美國註冊、但在美國掛牌上市的公司則需提交6–K，內容包含該季度的財務狀況、管理層的分析與討論，以及其他相關訊息揭露。若是外國在美國上市的公司，則應提交6–K文件作為申報文件。

從季報中可以觀察公司在前三個月內的營運表現，與前一年的數字進行比較，避開一年中淡旺季的影響，更好地呈現出公司的營運狀況與成長趨勢。

重大事項報告書：8–K

當公司有任何重大事件或公司內部變更，包括收購、破產、董事辭職或會計年度變更等事項需通知大眾時，就得提交重大事項報告書（8–K）。上市公司直接藉由8–K報告重大消息與異動，如此能與投資人有更好的溝通，避免媒體誤導與內線交易嫌疑。

內部人持股變動書：Form 4

公司董事、高階主管與其他任何擁有公司一○％股權以上的股東，在買賣股票後兩天內，皆應提供內部人持股變動書（Form 4）給美國證券交易委員會。

內部人是最了解公司營運狀況的人，追蹤他們的進出狀況也等於提前掌握公司未揭露的訊息，而持有一定比例股權以上的大股東，對公司也會有更深入的分析與產業的研究，其買進與賣出的動作具有重要的參考價值。

股權變動書SC 13G、股權變動補充文件SC 13G/A

為維持公開、透明的原則，讓一般投資人能掌握上市公司股權流通情況，外部投資人初次買入美國上市公司股票、股權占公司在外流通股數五％以上時，須在一定時間內提交股權變動書（SC 13G）給美國證券交易委員會。在持股公告後，當投資人持股又有發生變動（買進或賣出），則要再提交股權變動書補充文件（SC 13G/A）來進行說明。

機構投資者股權變動書：13F

管理資產超過一億美元的機構投資人，像是避險基金、養老基金或主權基金等，在每一季結束後四十五天內，應提交機構投資者股權變動書給美國證券交易委員會，揭露目前的持股組合。由於機構投資人具有推動市場的能力，一般投資人可以藉由聰明錢的去向，評估公司股價的未來發展。

公開說明書：S1（美國本土公司）、F1（非美國公司）

美國本土公司申請公開發行股票時，應向美國證券交易委員會提交美國公司上市公開說明書（S1）文件，內容包含業務內容、競爭策略與優勢、財務結構、募得資金用途與可出售股份等訊息，讓投資人了解公司目前的營運狀況。若是外國公司想赴美上市，則應提交F1文件作為申報文件。

(本文摘自財女Jenny著《美股投資學：跟著JC錢進美股，打造高速成長、穩健收息的投資組合，擁抱世界財富》，遠流出版提供)



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