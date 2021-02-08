四季報》機電產業明星股：鑽全、高鋒、全球傳動

台灣區工具機暨零組件公會首度對會員廠商發問卷進行景氣調查，零組件業多半認為2021年第二季景氣明顯回升；整機廠認為，第三季景氣才會明顯好轉，普遍對2021年景氣審慎樂觀。工具機公會預估，2021年工具機產業產值、出口值可望比2020年成長15％～20％。新台幣匯率、貨櫃短缺且運費飆漲，原物料上漲及疫情再起，為2021年出口增長增添變數。

2020年台灣工具機業者深受美中貿易戰及疫情等因素衝擊，上銀、全球傳動及直得等傳動系統元件廠持續接獲大陸自動化設備及5G相關產業短急單，上銀及關係企業大銀還接獲半導體設備業者訂單，是工具機業2020營收少數還能逆勢成長的廠商。

台中精機及永進等少數工具機大廠第三季末來自台灣及大陸訂單開始回溫，其他工具機廠只接獲零星訂單。直到2020年第四季，東台、亞崴、程泰、高鋒、台灣瀧澤、喬福及百德等工具機廠陸續接獲大陸汽機車或航太產業訂單，情勢開始好轉，這些工具機廠在手訂單普遍看到第一季末或第二季初，這將反映在2021年首季出貨。

鑽全 在手訂單看到第二季

鑽全（1527）生產氣動釘槍、自行車前叉及車用工具等產品，因美國房屋修繕及新屋開工率提升，以及自行車景氣熱絡而受惠，2020年合併營收35.89億元、年增3.62％。鑽全2019年9、10月全數出清手中持有3.8億美元轉為新台幣定存，目前持有美元部位多半是應收帳款，減少獲利遭新台幣兌美元匯率升值侵蝕的風險。

鑽全2021年第一季訂單滿載，訂單能見度看到第二季，上半年樂觀以對。

高鋒 全年營收年成長一成以上

和大集團旗下工具機廠高鋒（4510）2020年底大陸及台灣兩岸接單及出貨均回溫，在手訂單回升至4.5億元，訂單能見度2個月。

高鋒因應新台幣匯率升值，降低美元持有部位至2、3百萬美元，大陸訂單收人民幣，人民幣升值認列匯兌收益可抵銷新台幣匯率升值的匯損，2020年第四季有機會損益兩平。累計2020年合併營收16.07億元，年減14.63％。農曆年後新接訂單計價匯率會從目前28～28.5元上修至27.5元，2021年營收預估比2020年成長一成以上。

全球傳動 搭智慧機械熱潮

全球傳動（4540）生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，2020年農曆年後先接獲大陸醫療器材業者訂單，之後持續接獲大陸自動化設備及5G相關產業短急單，2020年營收回升至27.4億元，年增幅達30.0％。2021年元月大陸經銷商考量農曆年將屆，放緩拉貨力道，等農曆年後再戰，2021年營收預估兩位數成長。股價比上銀及直得兩傳動系統元件廠低，可望出現比價效應。

全球傳動因應大型滾珠螺桿交期3、4個月以上，一般螺桿交期1、2個月，2020年12月先斥資1千多萬增1條生產大型滾珠螺桿產線，預計2021年第一季投產，之後再擴一般滾珠螺桿及線性滑軌產線，2021年資本支出估3～4億元。

(本文作者沈美幸，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2021春季號》，工商財經數位提供)

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