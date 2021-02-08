2021四季報春季號》景氣復甦 股利價差一起賺

2021年伊始，台股加權指數不但飛躍萬五、更劍指萬六關卡，面對站在高崗上的台股，讓投資新手望之怯步，該如何掌握在金牛多頭行情，賺利差、存股息？

投資專家建議，存股族要先檢視自己的投資屬性及投資目的，以一年期時間，尋找低波動及高殖利率個股，分批進場布局。

對個股投資不熟悉者，也可以ETF及基金切入，以一籃子股票投資，利用微笑曲線法，分攤進場成本，發揮長線投資複利效果。

新冠肺炎疫苗研發順利，美國大選塵埃落定，不確定性大減，市場焦點回歸基本面與企業獲利表現。投資人風險偏好回籠，全球股市普遍走高，台股也在創高前段班。

基本面好轉 風險偏好也回升

從基本面來看，市場需求強勁，企業庫存水位與過去相比仍在低水平，重建庫存為景氣擴張提供強大動能。製造業新增訂單、生產數量等數據，也仍強勁擴張。

而在資金面上，全球主要經濟體持續貨幣擴張政策，預期美國至少一段時間維持零利率政策，債市短期內相對沒有表現空間，但有利股市表現。

第一金投顧董事長陳奕光建議，現階段存股族群優選金融股，其理由有三：一是金融股配息殖利率高，2019年平均有4％。二、目前全球處於低息環境，但金融業是365天無休息賺息的行業，本業無虞。三、金融指數2020年跌5.37％，加權指數大漲22.8％，相對落後大盤。

以「金髮經濟」理論來看，金融股符合二低一高條件，產業基期低、個股股價低、現金股利殖利率高，存金融股「進可攻、退可守」。

元富投顧總經理鄭文賢認為，在盤勢往上盤堅的過程中，市場關注2021年第一季獲利明顯成長的族群，其中，又以漲價概念股的基本面表現最強勁，電子股中的漲價概念股，包括晶圓代工、封測、記憶體、面板驅動IC、車用電子、ABF載板等；傳股股的漲價概念股以鋼鐵、貨櫃航運、造紙、塑化原料等。

對於存股建議，鄭文賢認為，台股目前殖利率約3％，基本上賺股息挑選的個股，殖利率要5％以上為主。投資人可以試算 2020年EPS，再參考公司以往的配息率，以最新的股價換算就可以得到殖利率，建議分批布局。

景氣好轉 長線投資存股也存息

日盛投顧總經理鍾國忠認為，台股處於歷史高檔位置，投資人存股要以長期的角度。他建議，有四大方向可以考慮:一是挑選對產業趨勢，包括5G、AI等長線受惠個股，有機會賺到資本利得，填息機會也高。例如台積電股價高，殖利率低，但短中長期基本面強勁，存股有機會賺差價，賺股息因素則其次。

二是長期獲利穩定股，如民生餐飲類如豆府、電信股如中華電、燃氣瓦斯如大台北瓦斯等，在單一產業市占率，具有市場地位。

三是獲利成長股，例如受惠於大量使用3C產品，造成視力不佳，大學光獲利持續成長，而美妝日用生活用品專賣店寶雅，展店效應帶動下，營收及獲利穩健成長，也可作為存股考量。

四是產業龍頭股：如遠東新、中鋼、台泥等，分別為紡織、鋼鐵、水泥等產業龍頭股，長年配息穩定，且具產業競爭力，長線投資有息收可期。

台新投顧副總經理黃文清則認為，台股第一季因元月行情、紅包行情、外資認錯行情，以及內資加持，指數持續向上攻堅，萬六關卡在望。在產業面，看好5G及車用概念股表現。

但就存股術部分，他建議，可分短中長期來看，如以短、中期選存股標的，建議以題材為主，如以一年期為限，則建議挑大型權值股，以台灣50（0050）、台灣高股息（0056）成份股，再搭配車用、半導體題材，從中挑選。

存股族偏愛的金融股，雖比較穩定，但因目前利率處低檔，短期不易扭轉低利差，存股族如想短期操作，則較不建議。

就投資屬性來說，黃文清建議，退休族可存高股息及金融股，有息收且低波動。小資族則可以搭配題材選股，多冒一點投資風險，以存第一桶金。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，就存股部分，台股殖利率因股價拉高而壓低，2021年挑選高殖利率股難度將提升。建議投資人可從2020、2021年獲利穩健，支撐公司維持穩定配息的EMS、電腦／周邊及傳產的水泥等族群中，篩選殖利率有機會達5％以上個股布局。

存股術翻新 ETF及台股基金看過來

投信業者認為，想賺資本利得及息收，除了存股，存ETF及台股基金也是選擇之一。

元大投信指出，對於退休族、小資族來說，透過共同基金或ETF是相對適合的投資方式。退休族少了薪資收入，因此，投資理財上宜挑選風險相對低的投資工具，共同基金由專業團隊操盤選股，投資人不用自己研究財報盯看盤系統，即使台股指數突破萬六大關，專業團隊仍能持續挖掘投資機會。

以市場上規模最大的台股基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，該基金截至2020年11月30日止，已達178億元。投資主要鎖定台股經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度優質標的參與配息，同時也布局產業龍頭，追求資本利得。

該檔基金訴求每月配及年終配，月配部分來自持股股息、年終配來自基金資本利得，相較於過去台股基金只追求淨值成長，將收益配發給投資人，對於每月現金流規劃更加明確。

另外如「復華台灣好收益基金」則是首檔不配本金、純分紅的台股基金，經理人及投研團隊將透過主動式選股操作，追求長期超額報酬機會，願若基金有獲利，將實現資本利得後，做為分紅來源；由於分紅不會配到本金，將可避免掉入本金過小、長時間難回本的風險；加上分紅不是配發股息，將免計入個人綜合所得稅，也不會有健保補充費的問題。

復華股票投資部副總經理沈萬鈞分析，該公司投研團隊目前看好族群為五大類，分別是成長股、循環股、漲價股、車用及高殖利股，在資金充沛的環境，各族群都有輪動機會，可待股價拉回時尋找買點、分散布局，不單押那一族群。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁指出，美債殖利率近期往上彈升，為長期經濟展望正向的健康反應，新總統拜登揭示經濟藍圖，將進一步推升美國經濟復甦。 在主要國家如美國仍在印鈔票過程，美元走勢將會不穩定，但全球經濟一旦復甦，景氣趨勢向上，存股族有望獲得資本利得及長期增值的機會，為免在市場震盪下抱不住持股，他建議，可以全球型股票基金或台股基金，存一籃子股票，會比單押一檔持股穩健。

(本文作者李娟萍，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2021春季號》，工商財經數位提供)

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