2021四季報春季號》外資回補 資金行情進入延長賽

台股2021年開春延續多頭氣勢，且在外資歸隊、擴大買超推波助瀾下，熱度愈演愈烈，外資研究機構也加入戰局，給出台股「萬六」以上指數高點目標，搭配大型權值股台積電、聯發科股價升級，國際熱錢前仆後繼，市場氣氛相當樂觀。

疫情之後，數位轉型商機遍及各產業。法人尤其看好AIoT，電動車及ESG等六大題材。台股新年不只指數創下新紀錄，盤面上出現七千金也是史無前例，共有大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、旭隼、譜瑞-KY、亞德客-KY股價達四位數，後續還有聯發科、鈊象、富邦媒等高價股獲內外資點名，有機會問鼎千元級；同時，大型權值股台積電、日月光投控、鴻海等股價聯袂發動，對加持指數向上效果匪淺。

台股一路發 外資喊16,800點

新年伊始，花旗率先喊出台股14,900點預期，結果一日達陣，龐大的資金動能將持續助攻，台股急牛行情勢不可擋，里昂證券隨後將台股加權指數目標從15,500點，提升至16,800點，並重申首選台積電、聯發科、智伸科、聚陽和寶雅五大明星股。

摩根士丹利證券指出，台股挾獲利上升循環、充沛流動性與新冠肺炎疫情控制得宜三大優勢，評價具調升空間，給出16,500點的高點預期，緊追里昂的16,800點，強調要是經濟復甦快於預期，指數高點更衝至19,000點，外資聯手開示「現在非高點」，台股攻上萬六號角響起。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，美台經濟繁榮夥伴關係對話（EPPD）承諾，美方將加強與台灣在醫療保健、技術、5G、電動汽車、基礎設施及供應鏈重塑等方面的合作，此舉有利於生技、半導體與PCB等產業。

新冠肺炎疫情雖仍在歐美各國蔓延，但電子零組件、原物料與貨運持續短缺，反應出市場需求的反彈，而新台幣兌美元匯率走強，資金持續流入台灣，也拉抬不同資產類別價格，市場風險偏好持續上升。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維認為，台股企業獲利揚升循環仍在持續中，是台股最大靠山，觀察摩根士丹利團隊納入基本面研究企業的獲利預期，2021年成長率可望逼近二成，比市場看待MSCI台灣指數企業年增13％更樂觀。值得留意的是，大摩對16,500點高點預期是建立在台股企業獲利年增12％、全球GDP年增6.4％、台灣GDP年增3.8％、20倍本益比之上，若這些數字進化為樂觀版的17％、8.2％、6％、22倍，台股高點預估值將衝上19,000點。程世維進一步說明，2021年的獲利揚升結構將更全面、橫跨各類股，不像2020年主要依靠半導體拉動電子類股。

神山護國 台積電目標價上8字頭

台灣之光晶圓代工龍頭台積電基本面強悍無比，各大研究機構不只都加入「看台積電600元俱樂部」，繼里昂證券喊出650元高價後，廣發證券升至664元超車僅一天，花旗環球證券旋即給出670元新高合理股價預期，並預留樂觀情境衝上702元伏筆。

緊接著，聯博投資（BERNSTEIN）最新加入戰局，升評「買進」，更喊出令人吃驚的800元目標價，締造新猷，各家外資接連助陣，台積電股價奔上600元新天價，台股護國神山海拔正不斷增高，市值也躍升全球第十大。

計2021年開紅盤以來，已有摩根大通、瑞信、里昂、摩根士丹利、美銀、瑞銀、廣發、高盛、花旗環球、BERNSTEIN等外資研究機構接連更新對台積電看法，全面調升財務預期，最大權值股目標價競逐戰愈演愈烈。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志認為，台積電投資更積極，以應付客戶對5與3奈米製程強勁需求。由於台積電先前已表示，5奈米是一重要且應用時間長的製程，花旗環球看好3奈米製程規模甚至會比5奈米製程更龐大。

百花齊放 台股首見七千金榮景

氣動元件廠亞德客-KY獲外資大舉調升目標價至千元等級，2021年初終於不負眾望成最新千金股，並突破2017年12月21日精華盤中寫下的1,025元天價，再創傳產股新猷；加上大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、旭隼、譜瑞-KY等千元以上個股，至此，七千金正式成形。

除了亞德客-KY熱度發燒，外資圈對千金升級題材也十分感興趣。摩根大通證券科技產業分析師楊維倫是對祥碩後市的多頭代表，他指出，祥碩憑藉在USB、SATA與PCIe的產業領先地位，掌握住高性能PC與大陸半導體在地化的契機，看好其產品能見度延伸到2022年，且持續強化獲利能力。

千金股信驊同樣博得外資圈青睞，摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天先前就預期，雲端半導體2020年第四季的表現可能較弱，但隨即將步出谷底，放眼2021年上半年，客戶訂單齊步回籠，巨型企業的訂單轉旺，股價將有重新評價空間。

準千金磨拳霍霍 十千金在望

七千金榮景之後，內外資研究機構開始注意台股中還有那些公司能晉升千金之列，點名聯發科、鈊象、富邦媒等高價股各擁題材，多檔準千金股強勢來襲。

最引起市場關注的當屬IC設計指標股聯發科，外資圈最樂觀代表里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝再度調升，直指聯發科幾乎全產品線訂價能力上揚、市占率並節節攀高，將原本便居市場最高的1,200元推測合理股價，升至1,330元，激勵股價持續挑戰千元。

侯明孝指出，客戶對聯發科的晶片需求極高，市場依舊低估了聯發科5G系統級晶片（SoC）出貨量，也小看了毛利率擴張與營運槓桿優勢，2021年的獲利成長程度將更強勁。長時間以來，里昂證券都在強調智慧機SoC產業的雙頭寡占現象，隨聯發科5G產品技術優異，加強其獲利結構表現，這一點在聯發科2020年毛利增長2個百分點，已獲得印證。

儘管晶圓代工產能緊俏，但侯明孝認為，聯發科相較於競爭對手高通，採取更有利的下單策略，反而能在此時獲得更多市場分額，亦有助訂價能力提升。聯發科目前正優先推動高階SoC與統包解決方案（綑綁銷售4G、5G SoC與電源管理晶片），這將使毛利率有進一步上升空間。 富邦媒則獲瑞銀證券新納入研究範圍，給予「買進」投資評等與1,070元推測合理股價，鈊象為大型投顧法人青睞標的，給出形同千金的990元目標價。

(本文作者簡威瑟，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2021春季號》，工商財經數位提供)

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