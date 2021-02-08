四季報》PA產業明星股：穩懋、宏捷科、全新

2021年全球半導體產業夯，5G通訊技術仍是其中主要成長動能，市場普遍預估，2021年5G手機滲透率年增可望翻倍，當中所採用的RF元件PA（功率放大器）使用顆數與占化合物半導體磊晶片總面積增加，以材料面積來看，估計較4G手機PA增加約30％。

除了5G通訊外，在手機新功能或既有功能的強化方面，3D感測如結構光、ToF（飛時測距）應用滲透率持續提升，也增加砷化鎵的用量。蘋果於iPhone 12系列中有兩款採用ToF LiDAR Scanner，預期三星等非蘋陣營也將跟進，甚或推進至dToF（Direct Time of Light）技術，這些可望為VCSEL（面射型雷射）重燃商機。

市場看好車用會是繼手機之後的一大市場，加上疫情促進非接觸式、美食外送服務等需求大增，也使自駕車發展更受矚目，車用LiDAR（整合光達）將成最大受惠者。

穩懋 5G手機滲透率大增助攻

穩懋（3105）2020年全年營收則達253.67億元，年增18.8％，再創歷史新高，成長格局不變。

穩懋目前訂單能見度維持4～6周，雖然2020年第三、四季表現較弱的infra（基礎建設）目前未見回溫，然從第四季的營收持續成長來看，華為事件後市場機制的重分配已然浮現。穩懋在全球PA市占高達七成，包括蘋果等國際大廠在內，隨2021年5G手機滲透率大增，穩懋後續營運表現看好。

宏捷科 訂單滿手產能持續滿載

宏捷科（8086）2020全年營收衝高至35.43億元，年增六成。宏捷科搶食4G手機PA訂單滿載，再加上跨入5G、車用及基地台不同市場，新廠將於第二季開始逐步量產，有望推動全年營運持續走高。

WiFi與手機並列宏捷科營收兩大支柱。其中，WiFi 6需求依舊強勁，客戶端WiFi 6E及基地台的產品有望於第二季量產出貨。而針對車用方面，在LiDAR及VCSEL製程上，宏捷科已可充分滿足各家LiDAR廠之需求，目前有應用於LiDAR產品已有多家客戶認證中。目前雖以4G為主戰場，但預計2021年上半年，5G客戶將陸續有所貢獻，以全年來看，下半年將更為強勁，來自5G的營收占比將提升至約15～20％。

全新 手機RF需求熱啟動擴產

全新（2455）2020年全年營收達26.45億元，年增4.51％，單月、單季、全年均創歷史新高。

隨手機RF熱度在1、2月預期將延續，估計全新首季稼動率將維持與2020年第四季相仿水準，且面對需求熱絡、但產能已吃緊，全新近期已正式啟動擴產。全新打入美系龍頭IC設計業者PA供應鏈，預計2021年下半年營收貢獻將逐月成長。 2021年初5G基站標案陸續開出，且下半年VCSEL業務可望隨非蘋陣營再戰3D感測與ToF領域，有恢復量產的機會，全新的光電子產品在第一季有機會較前一季暢旺，對於進一步的dToF LiDAR磊晶技術，全新也已完備，靜待市場應用發酵，預期2021年全年可望迎來業績正成長。

(本文作者方歆婷，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2021春季號》，工商財經數位提供)

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