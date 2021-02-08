四季報》印刷電路板產業明星股：臻鼎-KY、健鼎、敬鵬

2021年的商機不外乎還是圍繞在5G、AI、物聯網、自駕車等主題上，尤其是5G的催化下，各式各樣的應用在升級與汰換上都浮現龐大的需求，從基礎環境建設的基地台、伺服器，到5G智慧型手機、5G筆電，甚至未來可望普及的物聯網、車聯網等，PCB族群不論在技術面還是需求面，都迎來大幅度的提升。

除了5G相關應用已是顯學，今年市場更加關注電動車這話題，起因於特斯拉爆紅，隨後大廠大動作佈局、結盟，讓傳說中的apple car看似有望在近幾年問世，因此投資人開始積極尋找任一能跟電動車扯上關係的標的，帶動不少公司股價受惠此題材輪番上漲。儘管Apple Car的實現還要一段時間，汽車動力結構從燃油轉換到電力也並非一朝一夕，但不可否認的是，成長潛力不容小覷的新能源車，已成兵家必爭之地。

臻鼎-KY 強攻汽車板、潛力可期

臻鼎-KY（4958）做為全球PCB龍頭，投資先進技術及產能擴充從不手軟，秉持提供一站式購足服務的理念，臻鼎積極強化過去較弱的汽車領域，除了併購先豐擴增汽車板產線，也名列在MIH電動車開放平台中，加上長期為美系手機大廠的供應鏈之一，對投資人來說，傳說中的Apple Car與該公司有無限的聯想空間。

臻鼎去年營收年增近一成，今年在車用的佈局上，除了加速調整先豐體質外，也將積極朝ADAS、電動車、自駕等應用邁進。

健鼎 切入電動車領域多時

健鼎（3044）雖為PCB硬板大廠，產品涵蓋範圍廣，其中汽車相關應用已佔到健鼎營收比重近二成，是比重最大的產品，不只傳統燃油車，健鼎也早已是電動車大廠的HDI最大供應商。

健鼎表示，不論汽車的動力結構如何轉變，汽車走向電子化的趨勢是不變的，現在車內含有的電路板，已經多到如同一台大型電腦，每一項功能都需要一塊電路板，汽車電子的成長力道不容小覷。法人看好，電動車的成長方向，勢必會朝更輕量化、乘載更多電池、以及更高續航邁進，而HDI具備輕薄短小的優勢，因此相關製程早已逐漸走入汽車板當中，也預期未來電動車需求若持續成長，HDI大廠將能吃到更多商機。

敬鵬 看好電動車起飛的好光景

敬鵬（2355）身為老牌汽車板廠，同樣早已佈局電動車多年，在最近一次的法說會上，公司提到，電動車的關鍵零組件-電池，已經看到歐洲車廠在跟電池看生產廠商洽談大量的擴充計畫，加上多數研調機構預估，未來電動車成長幅度大於傳統燃油車，因此看好接下來十年，為電動車起飛的時間。

敬鵬目前電動車佈局以歐洲市場為主，如VW、PSA等，都已用上敬鵬的汽車板，也是某款歐洲豪華電動跑車的主要供應商，另外日系Toyota、美系Ford等全球知名車廠的電動車，敬鵬亦在其中，甚至一些美國偏先進科技的電動車體系，敬鵬實績不少，如Lucid Motors、Rivian、GM Cruise、tesla等。看好全球車市開始復甦，電動車將進入高速成長階段，2021年營運樂觀看待。

(本文作者王賜麟，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2021春季號》，工商財經數位提供)

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