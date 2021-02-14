肥羊炒股術 5步驟篩出可以炒的股票

炒股靠的不只是技巧，心態也很重要。技巧正確，炒股才能夠賺到錢；心態正確，炒股才不會賠錢。目前臉書（Facebook）上「股市肥羊」社團有許多粉絲都已經消失了，因為他們覺得本肥羊推薦的股票不會漲，這就是滿腦子只想發財的錯誤心態。

有些粉絲則是一直在等低點，等到現在還沒買股票，不知道到底在等啥？還有粉絲在等本肥羊推薦第3檔股票，他可能得等5 年以上吧！本肥羊1,000 萬元富邦金（2881）的目標，還差700 萬元。完成之日，遙遙無期啊！心態正確，才能學會肥羊炒股術；心態錯誤，絕不可能學會肥羊炒股術。

選股策略》5步驟篩出可以炒的股票

肥羊炒股術實際上該怎麼做呢？主要可以分成5步驟：

步驟1》從元大台灣50（0050）成分股中挑股票

我們借用元大投信的智慧，直接從0050的成分股中挑選股票，不要因此就誤會本肥羊腦袋比元大投信差，這不是誤會，而是事實。本肥羊腦袋原本就比元大投信差，沒啥好否認的，如果想要比巨人更加偉大，最好的方法，就是踩在巨人的頭上。

0050的50檔股票如下（註1）：台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯電（2303）、台塑（1301）、中華電（2412）、南亞（1303）、中信金（2891）、大立光（3008）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）、統一（1216）、玉山金（2884）、中鋼（2002）、台化（1326）、日月光投控（3711）、元大金（2885）、台泥（1101）、第一金（2892）、和泰車（2207）、國巨（2327）、廣達（2382）、中租-KY（5871）、合庫金（5880）、瑞昱（2379）、華碩（2357）、華南金（2880）、台灣大（3045）、統一超（2912）、可成（2474）、台新金（2887）、矽力-KY（6415）、和碩（4938）、上海商銀（5876）、研華（2395）、台塑化（6505）、開發金（2883）、永豐金（2890）、彰銀（2801）、遠東新（1402）、光寶科（2301）、亞泥（1102）、遠傳（4904）、豐泰（9910）、正新（2105）、台灣高鐵（2633）、南亞科（2408）、緯穎（6669）。

步驟2》淘汰電子股、高科技股和KY股

找出0050成分股後，接著就可以把電子股、高科技股和KY 股（註2）刪除。電子股和高科技股剔除的原因在於獲利不穩定，2020年年底台積電之所以最受歡迎，單純是因為公司2020年前3季獲利成長63.6%。你覺得台積電以後每年都能成長63.6% 嗎？根本不可能啦！又何必以高價追逐1 檔無法持續成長的股票呢？而KY股的問題是三不五時就會倒閉，例如凱羿-KY（2939），自2020 年11月30日起，公司股票打入全額交割。

雖然我知道不是所有的KY股都是垃圾，但我就是把所有的KY股全部當成垃圾，我沒有特定針對哪檔KY股，所以不用太過激動。一竿子打翻一船人，是本肥羊的習慣。

我們將0050成分股中的電子股、高科技股和KY股踢掉以後，得到：台塑、中華電、南亞、中信金、國泰金、富邦金、統一、兆豐金、玉山金、中鋼、台化、元大金、和泰車、第一金、台泥、合庫金、華南金、台灣大、統一超、台新金、上海商銀、台塑化、開發金、永豐金、彰銀、遠東新、亞泥、遠傳、豐泰、正新、台灣高鐵。

步驟3》剔除上市時間短、現金殖利率過低、本益比過高、稅後盈餘下降和5年內出現虧損的公司

剔除電子股、高科技股和KY股後還沒完，還需要進一步淘汰「上市不到5 年」、「現金殖利率低於4%」、「本益比高於15倍」、「稅後盈餘下降超過20%」、「5年內出現虧損或幾乎虧損」的公司，原因如下：上市不到5年的公司，無法依據過去的歷史，來計算公司未來的發展，這樣會讓本肥羊的預估出現重大錯誤。本肥羊從不參加新上市股票的抽籤，就算新股上市一定會漲，也不買，堅持只碰懂的東西，不懂就不碰。

現金殖利率（計算公式：現金股利÷股價×100%）太低的公司，一旦股價崩潰後，難以靠現金股利回本。假設有人在2020年11月17日，用500元買進台積電，之後台積電一路下跌，最後倒閉；若台積電1 年的現金股利為10元，這個人必須領50年的台積電現金股利才能回本，天知道台積電能不能撐到2070 年啊？

有人問：「為何會從『現金股利低於每股盈餘（EPS）50%』的標準改為『現金殖利率低於4%』呢？有什麼特別原因嗎？」因為中信金和富邦金達不到「現金股利高於每股盈餘50%」的標準。標準達不到，就只好修改標準囉！照台灣現金殖利率愈來愈低的趨勢來看，也許以後也會廢棄「現金殖利率低於4%」的標準，改為「現金殖利率低於3%」。

時代在變化，標準也在變化，你總不能制定一個標準，然後淘汰掉所有的公司吧！總之，2021年的標準就是「現金殖利率低於4%」。

公司的本益比（計算公式：公司股價÷每股盈餘）太高，表示這家公司股價不合理。這也是玉山金之所以在2020年表現不佳最主要的原因，本益比墊太高了，富邦金在2020年的股價表現都還比較好。

稅後盈餘衰退太多，表示公司經營狀況出問題。例如華南金旗下的華南永昌證券，因為「高點做多、低點放空」，導致2020年第1季虧損47億元，如此明顯有問題的控盤技術，已失去競爭力。虧損的公司其實就不能買，例如台塑化2020 年前3 季虧損29 億元，就是直接淘汰了。

將上述公司剔除後，得到：中信金、國泰金、富邦金、兆豐金、第一金、台泥、台新金。

步驟4》增加遭受到災難打擊的股票

剔除掉壞股票之後，還必須把被誤殺的股票撿回來，也就是要撈回「遭受到災難打擊的股票」。但能夠被撈回的股票必須符合下述3個定義：

①公司遭受的災難必須是全面性的：例如市場崩盤造成銀行呆帳大幅度增加，這點在2020 年的金融股身上，幾乎都能看到。

②公司遭受的災難必須是可回復性的：也就是說，公司不會因為這一次的災難而垮掉，其實只要公司規模夠大，就不會垮掉。

③公司必須是有競爭力的：別人都沒啥損失，就你公司賠最多錢。像華南金這樣，只有自己賠大錢，其他銀行只賠小錢，就不行了。

原則上，災難選股應該再加上受到2020年受到打擊的台塑、南亞、台化和台塑化。但考慮到這幾家被災難打擊得有點誇張，像是台塑2020年前3季稅後盈餘衰退72.7%，台塑化前3季甚至出現虧損⋯⋯。石化業不知何年何月才能恢復元氣？也許會像鋼鐵業一樣，無法恢復元氣（中鋼從2011年起，獲利就疲軟不振，長達9年的時間，這就是我賣光中鋼的原因）。因此，本次的災難選股，沒有任何1檔股票入選。

記住一件事情，我們是挑選小災難，而不是大災難。永遠不要挑家經營有問題的公司，來進行長期投資。

註1：取自2020年12月成分股，0050 成分股變動雖不大，但仍會定期微幅調整。

註2：KY股是指在開曼群島（The Cayman Islands）註冊，並以境外公司名義回台灣掛牌上市的股票。

(推薦閱讀：股市名嘴賣弄專業術語 機會成本不適用股市)

(本文摘自翁建原著《崩盤照買的股市肥羊心理學》，Smart智富提供)



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