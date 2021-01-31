全球前50大文案寫手：多數廣告公司不明白潛在顧客的問題

史提夫．哈里遜（Steve Harrison）是歐洲OgilvyOne廣告公司創意總監，以及偉門（Wunderman）廣告公司全球創意總監，之後創立了HTW廣告公司。他帶領HTW贏得的坎城國際創意大獎，得獎次數比世界上任何創意總監都要多。

我向史提夫提出以下問題，他以慣有的知無不言、言無不盡的幽默作風，寫了一篇回覆文章，我隻字未改，內容清晰易懂、引人入勝。

你說過，文案寫手的工作是要解決顧客的問題，而不是客戶的問題。可否請你深入說明一下？客戶本身是否有一些問題，而他們誤認為那是顧客的問題？這些的想法如何影響他們對於文案的評斷？

業界公認我在 Ogilvy 和 HTW 帶領的是最卓越的創意部門。然而，這和我自己，或和我合作的美術總監及文案寫手的才能毫無關係。成功的祕訣在於：我所謂的「問題/解決方案動態學」（Problem/Solution Dynamic）。

我在Ogilvy和HTW 堅持所有的工作簡報（briefs）一開始就要說明以下的東西：

a）潛在顧客面對的問題；

b）我們要銷售的產品或服務所提供的解決方案。這可導引出單一顧客主張，進而告訴創意人員應確切創作的廣告內容。

當我們向新客戶推銷時，我們會說明「問題/解決方案動態學」，以及它是我們一切任務重心的原因。大部分客戶都會點頭接受此說法。可是也有的客戶錯誤詮釋我們的理論，希望我們創作的廣告能解決他們的問題，而不是潛在顧客的問題。

例如：小部件製造商可能會告訴我們，他們想要推出新產品線，但他們的類似產品營業額該季下跌了3%。

或者是：管理顧問可能會說，他們看待市場的方式和競爭者明顯不同，但潛在顧客卻看不到其效益。

又或者是：航空公司可能抱怨，顧客無法看到他們堅持品牌秉持的抱負。

在這些情況下，我們會告訴客戶，就算他們清晨四點還在煩惱這些而睡不著覺，潛在顧客也不會在乎。讓他們睡不著的其他問題，才是我們關注的焦點。

沒錯，我們曾面對這些問題：業績下滑3%、顧問公司不同的市場策略外界無法理解、或推動航空公司品牌的抱負。但唯有先證明我們正在銷售的產品和服務，真的能解決潛在顧客的問題，才能達成前述的目標。

遺憾的是，從以前到現在，大部分的廣告公司都沒有說清楚：客戶和潛在顧客面對的問題之間，到底有什麼差異？取而代之的是，忽略後者的需求，刻意奉迎客戶的期望，且根據他們的疑慮，直接創作廣告作品。

因此文案人員，可能會對銷售新產品線失敗的小部件客戶，提出這樣的提案：「好，還要更好」，或者是「明日的科技，今天登場」。

至於顧問公司不同的市場觀念，提出的建議是「與眾不同的方式」，如果客戶不買帳，則會是：「請期待意外的驚喜」。而對於尋求強化抱負本質的航空公司，我想在一堆自我吹噓的陳腔濫調中，最經典的金句將會是：「飛航的藝術」。

客戶喜歡這類表達方式，因為它們看似談到了顧客與他們交易將可獲得的效益。但實際上，只有客戶自己才會注意到這些廣告，因為裡面談的全都是他們自己。

最令人憂慮的一點是：大部分廣告公司不知道怎樣把事情做得更好。他們不明白潛在顧客的問題。然而，產品的解決方案應該是他們思考的首要重點。

看來業界對於實際去解決潛在顧客的問題興趣缺缺，反而更樂於採用最新的數位創新，作為傳播訊息的方式。

具體來說，重大獎項的善變評審也被這類新奇玩意所迷惑。多年來注意 The Directory Big Won Rankings 得獎趨勢的派屈克．科列斯特（Patrick Collister）告訴我：「2017年坎城國際創意大獎27項大獎中，只有3項得獎作品明顯呈現商業目的。也就是說，只有三個廣告活動是企圖銷售產品。」

(本文摘自安迪．麥斯蘭著《高說服力的文案寫作心法：為什麼你的文案沒有效？教你潛入顧客內心世界，寫出真正能銷售的必勝文案！》，經濟新潮社提供)



延伸閱讀

亞洲賣車女王：對錢要有「大水庫」觀念

好好分析一人 勝過千人市調

吸金秘密 角子老虎機為何讓人上癮？