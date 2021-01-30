煩事問莊子》要怎樣和金錢這位「老兄」相處？

賺錢是好事，但是不能為了錢而違背世俗的道德、個人的良心，尤其是曾有的抱負跟理想……因為一般人賺錢，只是出賣自己的知識或者勞力；而如果為了賺錢，出賣了自己的良知和靈魂，那付出的代價未免太高了。

為了爭權奪利而假借仁義，這種人即使穿著雪白的衣服、駕著華麗的馬車，我看還是不如貧困一點比較好。

現代資本主義社會，「貧富差距」往往是最大的問題。其實這個問題自古以來就有了，而且同樣地，大約只有不到萬分之一的人是富的，其他只是不同層次的窮（記得嗎？中國到目前還在努力要進入小康社會而不可得）。

由此看來，現在讀著這本書的你，很可能是「相對貧窮」的，而且短期內好像也沒有致富的可能（有嗎？那加個Line吧！），那麼不妨來看看古人對於自己的窮，又是如何看待、如何處置的，有沒有一點參考價值？

我們現在都說貧窮貧窮，其實貧和窮是不一樣的：貧就是單純的沒錢，窮卻有走投無路的意思。如果只是貧還沒關係，但是如果到了窮的地步，所謂山窮水盡、所謂窮途末路，那好像連一點希望也沒有，看來就比較嚴重，似乎難以挽回了。但是貧，也就是沒有錢這件事，一定就是壞事嗎？反過來說，有錢就一定是好事嗎？先別急著搶答（又沒有獎金）！我們來看看原憲和子貢的例子。

開名車、穿名牌，就值得羨慕嗎？

原憲和子貢都是孔子的學生。原憲住在魯國的時候，家徒四壁，屋頂會漏雨，門窗上也有洞，但是他都不Care。

子貢因為很會說話，有機會做了大官，對人就神氣起來了。有一天子貢去看原憲，他坐的大車子剛到巷口，就卡住進不去了，子貢只好下車用走的。

子貢看到原憲站在門外，連鞋子的後跟都掉了，就說：「你還是這麼窮啊，近來身體好嗎？」

原憲說：「我很好啊！」

子貢進門坐下來，看到地上有點潮溼，空氣裡有股霉味，就有點坐立不安。

原憲笑著說：「一個人如果太貧困固然不好，但是如果為了迎合世俗而放棄理想，為了爭權奪利而假借仁義，這種人即使穿著雪白的衣服、駕著華麗的馬車，我看還是不如貧困一點比較好。」

子貢低下頭去，無話可說。

其實這正是自古以來說的：錢固然要賺，但不能謀取「不義之財」。賺錢是好事，但是不能為了錢而違背世俗的道德、個人的良心，尤其是曾有的抱負跟理想……因為一般人賺錢，只是出賣自己的知識或者勞力；而如果為了賺錢，出賣了自己的良知和靈魂，那付出的代價未免太高了。

或許現在過著富足甚至奢華的生活，但是回首前塵，你有沒有變成自己當年所看不起的人呢？例如奸商、例如政客、例如欺世盜名、例如不擇手段……如果是用這一些方式脫離貧困，那恐怕就不是力爭上游，而是掉進了另一個深淵。

更重要的是：富裕不是用來炫耀的。子貢穿著雪白的衣服、駕著華麗的馬車，就像現代的有錢人一身名牌、開名車、住豪宅……唯恐別人不知道自己有錢，其實就是在「炫富」而已。然而一個有錢人如果只關注自己擁有多少，而不在意為社會、為別人付出了多少，那就是「為富不仁」，確實沒有什麼好尊重、更沒有什麼好羨慕的，說一句不客氣的話：「再有錢也是你家的事，又怎樣？」

追求財富前，先想想要付出的代價

這當然不是說人不應該想辦法有錢，關鍵在於用什麼方式賺錢，以及有了錢之後的態度。像列子（對，就是愛跟莊子辯論的那一個）住在鄭國，他的生活也很貧困。

有一個人看見列子面有菜色，覺得他好可憐，就跑去對宰相鄭子陽說：「列子是個有道之士（有修養、有本事的人），他住在鄭國，又這麼貧困，難道你不怕人家罵你不懂得任用賢能嗎？」

鄭子陽聽了，就叫人送了一些公家的米來給列子。

結果列子竟然不接受，送禮的人走了以後，列子的老婆就罵他說：「我聽說和有道之士住在一起，生活會很快樂。但是我和你在一起，卻難過得很。剛才宰相派人送米來給你，這是人家的好意呀，你為什麼不接受？」

列子笑著說：「宰相送米給我，並不是他真的了解我、看重我而送我米；他只是聽了別人的話，才送我米的。那你想想看：宰相能夠聽了人家一句話就送我米，那麼將來誰能保證他不會聽了人家一句話，就把我抓起來呢？」

這就是所謂的「君子愛財，取之有道」，如果這位宰相真的重視人才，他應該召見（更有誠意的話就親自求見）列子，聽一聽他的抱負跟理想：對國家大事的建言、對國際環境的分析（別忘了那是有很多個國家的戰國時代）、如何治理人民、如何繁榮國家、如何規劃未來……如果真的很有一套，就請列子出來做官幫忙治理國家；如果他不願意，也可以重金禮聘他做國師（也就是國策顧問）；如果連這個也不願意，那也可以奉上豐厚的酬勞，表示自己對人才的器重—這才是列子、包括那個時代的有志之士真心期望的吧？

如果只是聽了別人的話，隨便送點米就想打發掉，那列子說的沒錯，改天這個宰相聽了別人的話，也許會叫人來砍他的頭也不一定。

這就是我們在追求財富的過程中，特別要注意的：你憑什麼賺這個錢？人家為什麼要給你這些錢？你拿這些錢自己付出的代價是什麼？可能讓別人甚至整個社會付出的代價又是什麼？這些都想清楚了，你才能心安理得地賺錢，而且能夠繼續朝自己的目標與理想前進，而不是變成了原先你自己都討厭的那種人。

哦By the Way，鄭子陽後來因為搞政變，被老百姓殺掉了。

史上排名第一的貧困哲人

講到貧困，那「史上排名第一」的當然是顏回了，連經常稱讚他勤儉刻苦的孔子，有一次也實在看不下去，對他說：「孩子你過來，我看你住的那麼簡陋、吃的那麼粗劣，為什麼不去做官、賺點錢改善生活呢？」

顏回說：「老師，可是我不想做官啊！我在城裡有一些薄田（土地不是很豐饒的田），多少有些收成，平常煮稀飯來吃，也就夠了。我在城外還有一些地，種些桑樹，供應自己要穿的衣服鞋子也就夠了。其他空閒的時候，我就彈彈琴，跟老師談談大道理，這樣我就很滿足了呀！何必再那麼辛苦去做官呢？」

孔子說：「嗯，這樣很好，知足常樂的人就不會為了追求功名利祿而勞苦了。」

無獨有偶，亞歷山大大帝也曾聽說一個很賢能的人，就派了使者去見他，那時候這個人正坐在地上晒太陽，使者跟他說：「大帝問你有什麼願望，他都可以滿足你。」那個人抬頭看使者一眼，只回答了一句：「我的願望就是你不要擋住我的陽光。」③—太帥了吧！可見得當一個人無所求的時候，任何外界的事物都無法動搖他。

至於在東方，大家會想到的類似角色，應該就是陶淵明了吧！陶淵明原本也在做官，如果他能夠順應當時官場的氣習，逢迎拍馬，甚至貪汙聚斂，或許也能夠扶搖直上，做到更大的官、賺到更多的錢……但是他忍不下這口氣，「不為五斗米折腰」，回家種田去了。從此過著「採菊東籬下，悠然見南山」，反而立下了古來文人的一種典範。

這讓我想到很多「北漂」的青年，為了賺錢而到北部的大城市裡求職，一來工作非常辛苦，二來生活的開銷也很大，所以既存不了什麼錢、也沒有享受到生活，只是帶著一個虛無縹緲的夢，日復一日庸庸碌碌地生活著，不知伊于胡底（抱歉，又在賣弄學問了，就是不知道哪天才到個頭的意思），午夜夢迴時捫心自問：自己就要這樣子度過半生了嗎？

於是，有一些年輕人毅然決然回到家鄉，或者從事小農，或者開個小店，或者幫忙營造社區，甚至設法自給自足……他們可能都賺不了大錢，但是一來生活的花費和慾望都降低了，二來做的是自己真正喜歡的事，比起大富大貴、揮金如土的人，他們仍然算是比較「貧」的，但他們一點也不「窮」：因為他們非但不是無路可走，反而是走在自己嚮往的康莊大道上，如果問他們現在的生活是不是比以前快樂，答案絕對是肯定的。

值得思考的問題來了：是做自己不喜歡的事賺很多錢比較好呢？還是做自己喜歡的事賺不多的錢比較好呢？ —不管你怎麼回答，請千萬不要騙自己「等我賺了足夠的錢再來做自己喜歡的事」，別忘了，你未必有那個時間，更未必還會一直有那個心。3

不居功、不受賞的屠羊說

最後來看一個比較沒有名氣，但更有智慧的人的例子：

楚昭王逃亡的時候，屠羊說（讀音悅，就是一個負責宰羊的人，名字叫做說）也跟著他一起流亡。

等到攻打楚國的吳國軍隊退走之後，昭王回國封賞那些共患難的功臣，名單中也包括屠羊說在內。

屠羊說卻對來封賞的使者說：「大王逃亡的時候，我就放棄了屠羊的工作；現在大王回國了，我也恢復了屠羊的職位，幹嘛要封賞我呢？」

使者說：「你跟著大王流亡，也很辛苦啊，就算接受一點封賞，並不過分嘛！」

屠羊說回答：「大王逃亡，不是我的罪過；大王回國，也不是我的功勞。所以我不會受處罰，也不接受封賞。」

使者回去報告昭王，昭王就下令屠羊說來見他。

使者又來到門口了，屠羊說卻說：「根據楚國的法律，要有大功受重賞的人，才能晉見大王。當吳國的軍隊侵入我們的首都的時候，我的智慧不足以保住大王，我的勇氣不足以嚇退敵人，就算我跟著大王，也是因為怕被吳軍殺死才逃亡的。我半點功勞也沒有，怎麼可以不顧國法而去見大王呢？」

使者「沒法度」（臺語，沒辦法），只好再去回覆昭王。

昭王聽了以後，對司馬子綦說：「這個屠羊的人，地位雖然很低，講的道理卻很不凡，你去把他找來，我給他個卿相做吧！」

司馬子綦奉命去見屠羊說，得到的回答卻是：「卿相的地位，當然比我屠羊的地位要高貴多了；萬鍾的俸祿，也比屠羊的收入要高得多。但我只是個會屠羊的人，給我這麼高的位子、這麼多的俸祿，到底要我做什麼呢？」

這個故事也告訴了我們：在追求金錢的道路上，除了要知足，更要有自知之明。突然給了你很高的位子、很高的待遇，當然是一件求之不得的好事，但這時候一定要冷靜下來想一想：為什麼人家給我這麼多錢？給我這麼高的位子？那是不是相對的也對我有很高的期望、很多的要求？那我有沒有把握一定做得到？為了要做到我會不會把自己弄得很辛苦？這麼辛苦的代價真的值得我付出嗎？萬一我達不到目標、讓人失望，我現在得到的位子和待遇會不會「轉眼就成空」？

臺語有一句話：「沒那個尻川（屁股），就不要吃那個瀉藥。」雖然有點粗鄙，卻非常傳神，這個社會多少人的失敗，不是因為不夠努力，而是因為自不量力。職位帶來金錢，職位也帶來負擔，如果你不能「勝任」，你就無法「愉快」，而這是再多的金錢也無法彌補的。

舉個最常見的例子：你很羨慕臺積電的工程師嗎？聽說賺好多好多的錢哦。但我所認識的臺積電工程師，每一個都是用「爆肝」在換取他們的高收入、好生活……沒錯！他們絕對不是貧困的人，但他們到底有多少人真的覺得快樂，那可能是個大大的問號。

有一位大企業家，看到有一個人在海邊釣魚，就忍不住跟他說：「你這樣釣魚太沒有效率了，你應該用漁網捕魚，賺了錢之後去買一艘小漁船，然後逐漸發展、擴大，最後你可能擁有一個遠洋船隊，建立起自己的漁業王國……」

「然後呢？」釣魚的人抬頭看了他一眼。

「然後你有了很多的錢，就可以退休過好日子，悠閑地到海邊去釣魚了呀！」大企業家說。

「可我現在不就在做這件事了嗎？」釣魚的人回答，繼續凝視著平靜的海面。

這是一個很有名的故事，這個故事也不是要大家自甘於平凡甚至貧困，而是應該先努力積累自己的能力，然後再去追求能夠勝任而且符合理想的工作，不是靠運氣、靠關係而是靠實力在「江湖」中闖蕩。而且在這個過程中尤其不能失去原則，讓自己的人格在不知不覺中變了調，像那些原本要「為民喉舌」，如今卻「身陷囹圄」的立委們，就是最強烈的警惕！

而在得到足夠維持生活的金錢之後，也不應該用來向別人炫耀，而是盡量知足、低調，如果能用多餘的金錢來幫助別人，那當然更有意義；而不讓自己的人生淪為對金錢無止境的追求，那更是時時都要在腦中響起的一句警鐘。 「我沒有很多錢，但是我很快樂。」在現代資本主義的社會中，你要是有自信說出這句話，就是贏家！

(本文摘自苦苓著《煩事問莊子：苦苓的莊子讀書筆記》，時報出版提供)



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