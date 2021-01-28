又怕遇到回馬槍 大盤漲到萬五還能存股嗎？

台股高居萬點之上，就算現在要開始存股，標的也不會難找，因為長期投資報酬率的好壞，關鍵在公司成長性。

如今，台股已經來到歷史高點，很多人的疑問是：現在到底還能不能存股？萬一買進後被套牢怎麼辦？

靠著存股累積5千萬元財富、「華倫老師」周文偉的答案是：「選股不選市！」

曾經擔任代課老師的周文偉，總是先挑好標的，然後等待別人恐懼時，他再來貪婪，也就是 股價大跌修正、外資一直賣超的時候去買。他靠著長抱優績股，經過複利的效果，把資產滾大，如今過著財務自由的日子，令人稱羨不已。

選股不選市 大盤指數和存股無關

「大盤指數和存股無關，存股族要看『台股加權報酬指數』。」周文偉解釋，存股不應該只看加權指數，因為加權指數是不加入除權息的報酬；2003年開始，證交所編製「台灣加權報酬指數」，將股息還原回去，才是檢驗台股長期投資報酬的指標。 「13,000多點是台股高點嗎？肯定不是！」周文偉指出，截至2020年12月，真正的台股報酬指數是2萬7,241點，換言之，台股早已站上2萬7,000點！這意味著，只要買對股票，股息加上價差收益比想像中多（見左圖）。 接著，周文偉從每年平均報酬率來看，近10年加權指數達4.8%，加權報酬指數達8.7%，多了快1倍。「只要長期穩健配息，加上股價成長，財富累積效益相當顯著。」周文偉深信存股的威力。

買對股票比較重要 首選不受景氣影響產業

「要買對股票，只要公司獲利成長的幅度比股價成長的幅度高，就可以存！」周文偉認為，台股高居萬點之上，就算現在要開始存股，標的也不會難找，因為長期投資報酬率的好壞，關鍵在公司成長性。

周文偉回憶，2015年出版第一本書的時候，他喜愛的存股標的「中華食」才38元，當中華食漲到50元時，很多人跟他說太高；漲到60元，很多人跟他說太高；漲到70元，還是很多人跟他說太高⋯⋯。

結果5年後，中華食如今已經98元、逼近百元價位，漲了1.5倍。不僅如此，中華食的股利逐年上升，讓周文偉股價和配息兩頭賺！相反的，倘若存到航運股裕民，屬於景氣循環產業，不僅股價逐年下滑，從2007年的百元股跌到現在約37元，股利也逐年縮水，對存股族來說是雙重打擊（見下頁表）。

因此，周文偉偏愛的存股標的，是每天需要重複消費的民生消費股和環保股，包括食品、沙拉油、廢棄物處理等。「很多景氣循環股也許現在萬點高點，但我存的民生消費和環保股，市占率高又擁有定價能力，這些公司比較不會受到景氣影響。」除了食品龍頭股、環保龍頭股之外，周文偉還建議，官股銀行或0050（元大台灣50 ETF）都是適合在萬點繼續存股的標的。

操作上，周文偉持續追蹤財報數字，當公司單季本業EPS（每股稅後純益）比前一年同期減少3成以上，代表公司競爭力明顯衰退，就是賣出換股的時候。「相反的，如果車子沒有故障，我就一直坐在上面，持續存股領息。」 對於資金不多又是初學者的存股族，周文偉建議，「存零股比較沒壓力！」而他自己的存股習慣是「有錢慢慢買，沒那麼多錢時就買零股」，即使存股市價達5,000萬元，他仍和小資族一樣，100股、200股，慢慢買、慢慢存。

高點是跟過去比，但高低點從來是相對的

「高點是你跟過去比，如果跟30年後比呢，會不會是相對低點？」有「不敗教主」稱號的存股達人陳重銘不改樂觀，因為高點與低點從來不是絕對，而是相對的。

「存股就是找好產業、好公司，利空時用力買進，」陳重銘認為，如果能找到一家好公司投資下去，不論景氣怎樣，好公司自己都會想辦法創造更好的營收。

不管台股指數有多高，只要選對好公司，還是可以繼續存下去。尤其是每逢股市重挫、股災，陳重銘就買進台積電，曾在台積電跌到40多元繼續買。存了近25年的台積電，他持有的台積電市值已超過千萬元。

空手者不宜貿進 靜待大跌時機

至於現在兩手空空者，陳重銘則不建議貿然搶進，原因是，他敢在股災投資是因為有低成本的存股做支撐。以元大金為例，由於手中已有100張存股，平均成本很低，但新手或空手者卻沒有。

陳重銘舉例說，2020年3月初0056（元大高股息ETF）連續兩週爆量大跌，表示投資人因恐慌瘋狂賣出，他當時大膽買進，但當0056漲幅達到3成以上時，他便開始獲利了結。「如果此時才開始存股，因為股價波動大，將面臨不小壓力。」

陳重銘建議，新手存股不妨從包含一籃子股票的ETF開始，例如：元大高股息（0056）、元大台灣ESG永續（00850）、富邦公司治理（00692）等；想投資中國或美國指數，中信中國50（00752）、國泰美國道瓊（00668）也是不錯的ETF。

從周文偉和陳重銘的存股經驗來看，台股站上萬五大關雖然是相對高點，但只要挑對好產業、好公司，在利空出現時用力買進，才能在台股一路驚驚漲的多頭行情下，享受到甜美的投資果實。

(本文作者王每，摘自今周刊特刊《穩穩的！存對慢飆股》， 今周刊提供)



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