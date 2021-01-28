達賴喇嘛：我的宗教就是仁慈

我相信，只要我們停下腳步靜靜思索，就能清楚看到，人類的生存是拜無數人的仁慈之賜，即使是今天。打從呱呱墜地，我們就在父母的慈愛關照下成長；到了晚年，面對衰老、病痛的折磨，我們還是得依賴他人的仁慈。如果在生命的起點和終點我們都得依賴他人的仁慈，難道我們不該在這中間的大段歲月仁慈待人嗎？年輕力壯，正是我們的大好機會。

要讓生命有意義，仁慈和悲憫之心是基本的要件。這兩者有如源頭，能讓快樂幸福泉湧不絕。它們也是一顆好心腸的基石，這顆心的所行所為，無一不是出於幫助他人的想望。藉由仁慈，繼而藉由以熱情、誠實、真心、公義對待所有人，我們的利益得以確保。這是常識。為他人著想是值得的，因為我們的快樂和旁人的快樂緊緊相繫，密不可分。同樣的，社會受苦受難，個人也跟著遭殃。反過來說，我們的心與腦越是充滿惡意，我們的生活就越不堪。因此，我們無從逃避仁慈和悲憫，因為它們不可或缺。

仁慈能為我們帶來溫暖的感受和開放的心胸，使得人我之間的交流更為容易。它的運作是簡單而實際的。我們發現，所有的人就跟你我沒有兩樣，如此一來，體會他人的感受就變得輕易自然。這股同理心能為人我間滋養出友朋般的情誼，我們無須隱藏心中感受，無須為一己行為遮掩。久而久之，戒慎恐懼、自我懷疑、不安全感會自動霧消雲散，別人也更容易信任我們。除此之外，越來越多的證據顯示，耕耘正面積極的心態，例如仁慈和悲憫，對心理健康和快樂有絕對的助益。

我們必須努力讓自我的生命創造價值，這是非常重要的。我們來到世間，並不是為了惹事生非，傷害他人。而要讓生命有價值，我們必須培養良善的基本人性，例如溫暖、仁慈、悲憫。我很感激皮耶洛˙費魯西，他以豐富的實證，將這個道理闡釋得如此清楚。只要我們做得到，生命就有了意義，生活也更快樂、更祥和。如此，我們就是對世界做了正面的貢獻。

達賴喇嘛

(本文摘自皮耶洛．費魯西著《仁慈的吸引力：仁慈，就是一種立場， 一種生活方式，它不是奢侈品， 而是必需品(2021年新版)》，大塊文化提供)



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