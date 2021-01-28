達賴喇嘛：我的宗教就是仁慈
《仁慈的吸引力》深獲我心。皮耶洛˙費魯西將他心理諮商師的豐富經驗和我以為根本的人性價值合而為一，書寫出仁慈的重要。我尤其欣賞的，是他以仁慈為泉源，從中流瀉出諸多正面人格特質的支流，例如誠實、寬恕、耐性、慷慨。這樣的書寫風格引人入勝，也鼓舞人心。
我相信，只要我們停下腳步靜靜思索，就能清楚看到，人類的生存是拜無數人的仁慈之賜，即使是今天。打從呱呱墜地，我們就在父母的慈愛關照下成長；到了晚年，面對衰老、病痛的折磨，我們還是得依賴他人的仁慈。如果在生命的起點和終點我們都得依賴他人的仁慈，難道我們不該在這中間的大段歲月仁慈待人嗎？年輕力壯，正是我們的大好機會。
要讓生命有意義，仁慈和悲憫之心是基本的要件。這兩者有如源頭，能讓快樂幸福泉湧不絕。它們也是一顆好心腸的基石，這顆心的所行所為，無一不是出於幫助他人的想望。藉由仁慈，繼而藉由以熱情、誠實、真心、公義對待所有人，我們的利益得以確保。這是常識。為他人著想是值得的，因為我們的快樂和旁人的快樂緊緊相繫，密不可分。同樣的，社會受苦受難，個人也跟著遭殃。反過來說，我們的心與腦越是充滿惡意，我們的生活就越不堪。因此，我們無從逃避仁慈和悲憫，因為它們不可或缺。
仁慈能為我們帶來溫暖的感受和開放的心胸，使得人我之間的交流更為容易。它的運作是簡單而實際的。我們發現，所有的人就跟你我沒有兩樣，如此一來，體會他人的感受就變得輕易自然。這股同理心能為人我間滋養出友朋般的情誼，我們無須隱藏心中感受，無須為一己行為遮掩。久而久之，戒慎恐懼、自我懷疑、不安全感會自動霧消雲散，別人也更容易信任我們。除此之外，越來越多的證據顯示，耕耘正面積極的心態，例如仁慈和悲憫，對心理健康和快樂有絕對的助益。
我們必須努力讓自我的生命創造價值，這是非常重要的。我們來到世間，並不是為了惹事生非，傷害他人。而要讓生命有價值，我們必須培養良善的基本人性，例如溫暖、仁慈、悲憫。我很感激皮耶洛˙費魯西，他以豐富的實證，將這個道理闡釋得如此清楚。只要我們做得到，生命就有了意義，生活也更快樂、更祥和。如此，我們就是對世界做了正面的貢獻。
達賴喇嘛
(本文摘自皮耶洛．費魯西著《仁慈的吸引力：仁慈，就是一種立場， 一種生活方式，它不是奢侈品， 而是必需品(2021年新版)》，大塊文化提供)
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