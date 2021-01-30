賈伯斯：我要摧毀安卓 因為它是偷來的產品

蘋果電腦創辦人賈伯斯（Steve Jobs）去世之前，告訴為他立傳的作家艾薩克森（Walter Issacson），他打算將餘生用來消滅谷歌的安卓手機系統。

賈伯斯相信安卓是谷歌的史密特無度抄襲蘋果手機iPhone的結果（賈伯斯曾邀請史密特擔任蘋果公司董事，也視他為密友）。賈伯斯說：「必要的話，我會拚上最後一口氣，花盡蘋果存在銀行的四百億美元，只為糾正這項錯誤。我要摧毀安卓，因為它是偷來的產品。」

顯然賈伯斯沒有機會這麼做，但是就算他果真嘗試了，打上一件又一件侵犯專利權的官司，最後也會無疾而終（這兩家公司於二○一四年達成和解，多少算是停火了）。

截至二○一八年第一季，谷歌的安卓手機作業系統占了全球智慧型手機市場的百分之八十六，比例極為驚人，至於蘋果手機雖然賺了很多錢，市占率排名第二，卻是遙遙落後。

賈伯斯的評語固然有些激動，但並非偏執之詞。事實上史密特確實在蘋果公司董事會待過一段時間，而且長達數年，即使在二○○一年就任谷歌執行長之後，也還兼任蘋果公司董事。很明顯，他的確從蘋果公司得到許多好點子，那些年正好是谷歌開發安卓系統的時期，從很多方面來看，幾乎和蘋果手機的iOS作業系統一模一樣；二○○九年蘋果董事會終於開除史密特，實在不像巧合。

話又說回來，科技公司向競爭對手「借」點子的實務並不少見。舉例來說，二○○三年臉書買下以色列從事網路安全的新創公司奧納沃（Onavo），目的是用他們的產品來追蹤競爭者的行動，如果發現任何有利可圖的點子，臉書就不客氣地抄襲過來。它是一種內部的「早發」預警系統，提醒公司有哪些新創公司表現得不錯，同時針對使用者在那些系統上的一舉一動，提出異常詳盡的報告給臉書。

事實上，奧納沃代表合法型態的公司間諜，替臉書蒐集情報，而臉書拿到這些情報之後，要嘛伺機破壞目前的競爭者，要嘛除掉不計其數擋路的新公司。二○一六年，臉書開始關注Snapchat，因為這家競爭者愈來愈得到年輕人的歡心。Snapchat最與眾不同的功能是其「暫時性質」（臉書的「塗鴉牆」一旦留下訊息將永遠無法刪除，Snapchat送出的訊息在使用者閱讀之後不久就會自動消失），以及動畫濾鏡（使用者可以在自己的照片上疊加貓耳朵、髭鬚等等）。巧合的是（也許並非巧合），就在這個時候，臉書旗下的Instagram公司也推出名為「限時動態」（Stories）的功能，和Snapchat非常類似。二○一九年初，TechCrunch網站報導臉書遭到指控，因為該公司送給每個兒童和青少年二十美元禮金卡，要求他們在手機裡安裝奧納沃的間諜應用程式，事情曝光之後臉書宣布將關閉這個數位水晶球，也就是奧納沃。

這些事情在許多文章裡都記載得很詳盡，不過安卓和iOS作業系統的雷同之處，確實凸顯出谷歌已經遠離它過去富有理想色彩的根基。到了二○○○年代初期，隨著公司股票首次公開上市（這是每一個矽谷創業家和投資人的夢想），大把財富即將到手，谷歌不再裝模作樣；其實這就是一家想盡辦法賺大錢的龐大公司，一切準備都是為了掛牌上市。那麼他們那句「切莫為惡」的箴言呢？賈伯斯說：「都是鬼扯。」

到了二○○一年聘任史密特時，這種意識形態的轉變更是昭然若揭。大約在那個時候，谷歌仍在努力經營它的廣告模式，還不知道這種模式將來會成為財源廣進的金礦。投資人覺得谷歌需要有大人來監督，也就是精明幹練的管理者，懂得如何把公司聰明的構想轉化為飆漲的股價。佩吉和布林厚著臉皮向投資人建言，說賈伯斯是他們願意考慮的唯一人選，可是風險投資業者擺明了，如果這兩個人真的以為請得到賈伯斯這樣的人物，那他們八成是外星人；當時賈伯斯主持兩家上市公司，而且本身就是傳奇，怎麼可能來谷歌工作？他們需要精明老練的人，但是也要夠低調，在兩位創辦人背後扮演合音伴唱的角色，起碼不能又來一個超級巨星才好。此時凱鵬風險投資公司著名的合夥人鐸爾（John Doerr）建議找史密特，他是網威（Novell）網路公司的執行長，以前擔任過昇陽電腦公司技術長。彼時史密特的年紀四十多歲，總是西裝筆挺，很了解財務運作。除此之外，他也是貨真價實的工程師，可以和谷歌創辦人用相同的語言溝通。

史密特和許多矽谷菁英一樣，在優渥的環境中成長，父母分別是精神科醫師和約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學的教授，一家人住在維吉尼亞州的瀑布教堂市（Falls Church）。像他這種出身富裕人家的子弟，典型成就非凡。史密特很會跑步，曾經參加學校運動比賽，先後獲得八面獎牌；他的科學成績優異，先是在普林斯頓大學（Princeton University）得到電子工程學士學位，後來又在加州大學柏克萊分校取得碩士和博士學位。史密特是科技鬼才，剛出社會時在貝爾實驗室（Bell Labs）和全錄帕羅奧多研究中心（Xerox PARC）工作。不過他同時擁有管理企業所需的傑出生意頭腦和社交手腕（至少比矽谷其他人好多了）。一九八三年史密特進入昇陽電腦擔任軟體經理，很快就往上爬。

昇陽有一套運轉快速的企業文化，他們善用新興的「開放源碼」軟體運動，也就是將程式碼放入公開領域，使軟體開發者可以分攤工作、分享創意，藉此更快速打造公司的生態系統。開放源碼有很多好處，許多經濟學者和科技界人士都認為它攸關創新與經濟成長，因為這種方式容許創業家借用彼此的構思來發展事業，和蘋果電腦採行的「圍牆庭園」途徑恰呈兩個極端。不過對想要保護智慧財產的公司來說，開放源碼卻也造成了困難—幾年之後，當谷歌、蘋果等科技巨人開始施展力量，重新塑造創新生態系統以符合自己的策略目標時，這項困難變得尤其顯著。

(本文摘自拉娜．福洛荷著《切莫為惡：科技巨頭如何背叛創建初衷和人民》，時報出版提供)



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