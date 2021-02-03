討價還價要成本 不是任何事都可談判

要比對手領先一步，談判者有個主要方法就是，了解普世觀點中的談判，尤其是當它引導贊同者通往錯誤的方向時。舉例來說，典型的談判書開頭的鼓勵方法是，人生萬事都是談判，任何事你都可以談判、都應該談判。這是荒謬的鬼話。不是任何事都可以談判，你也不能每件事都去談判。有時候，你甚至連買個杯子都不能談判。

幾年前，卡崔納颶風災前，我太太、我和一個朋友約在紐奧良（NewOrleans）的「上流咖啡館」（Café du Monde）見面吃早餐。我們這位朋友是一個巡迴演唱民歌手，名叫彼得。這家咖啡館著名的是它的綠直紋遮陽棚、苦苣咖啡，還有一疊一疊堆得小山高的炸麵包，裹上的糖粉有如雪崩。這個咖啡館生意興旺、人聲鼎沸，在地人、遊客、端著滿滿托盤的服務生，還有不怕人的鴿子找麵包屑吃。

民歌這一行唯一貴氣的就是民謠吉他弦斷掉的時候發出的聲音，所以彼得是自己開車到紐奧良的。他告訴我們，以州警的罪犯側寫條件來說，民歌手和跨州運毒販的外表是雷同的：清晨就上高速公路，開的車是又破又大、後車廂塞得滿滿的通用汽車（General Motors），車頂的膠片比膠帶還少。

我們享用上流咖啡館的早餐，狂吃甜甜圈，呼氣吹飛糖粉再看著糖粉灑到衣服上，彼得宣布說，他什麼東西都不想要，只要一個真正的上流咖啡館的咖啡杯。這些杯子是最單調無趣、粗厚簡樸的陶瓷杯，那種材質會讓你以為根本打不破，不過其實這家咖啡館忙亂到經常有服務生打翻一托盤杯碟。咖啡杯砸到地上是一定會破的，四濺碎片會暫時驅走一群喧鬧鴿子。

彼得詢問忙得不可開交的服務生，是否可以買一個咖啡杯，她回答，禮品店就在對街。「不是啦，」彼得說：「我不要那種設計低劣還有商標的紀念品。我想要買真材好料的東西。」他舉起那個平凡無奇的杯子。服務生說她得要請示經理。20 分鐘過去了—當然又有一、二、三個杯子不幸砸碎了，提早報銷。服務生帶著令人失望的消息回來，經理也不確定—鏘鏘—所以去請示了總公司的上級，上級決定—鏘鏘—咖啡館不能賣咖啡杯。沒有談判的餘地，這份失望染上了苦苣的氣味。我們離開時，彼得多放了幾個銅板當小費，然後把一只淺米色咖啡杯偷偷塞進他的包包裡。

咖啡館、公司、政府與社會的批准制度，會規定什麼可以談判，什麼不行。他們制定規則和標準，以限制或擴張談判協商的範圍。對上流咖啡館的管理階層來說，咖啡杯掉到地上砸碎了，雖然可惜，卻是可以容忍；但是如果在交易時損失一個杯子，那是無法想像的。馬基維利和高夫曼會這樣建議，談判高手知道，談判協商的規則會讓許多對手非常容易預測，對手會忠於普世觀點，渾然不知其他方法及策略。

做為領先一步的談判者，你沒有麻木：你去討價還價，不是因為你應該這麼做，而是因為這對你有利。本章主要目的是說明，並不是每件事都可以談判，還有，你不應該試圖談判每一件事。討價還價需要時間與心力，通常是缺乏效率又不利的。你不該浪費時間在沃爾瑪（Walmart）談判T 恤、牙膏、烤麵包機、釣魚竿的價格；你不應該為了每次誰洗衣服、接小孩、遛狗而磨損你和伴侶之間的關係。所以，明白談判的時機，就能領先一步。本章根據幾項重點提出實戰指導原則，包括：討價還價的個人成本、照價付錢或舉行拍賣的潛在效率，以及到手的勝利有多少機會變成僵局。

(本文摘自大衛．薩利著《賽局專家永遠比對手快一步的談判課：運用賽局理論×策略性心機×8種人格特質，讓你主導局勢、贏得先機》，商業周刊提供)



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