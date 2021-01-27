會計學之父：商人應保持機警 每天對帳

人類文明之初，無論是結繩記事，還是文字和貨幣的發明，都和一件事有關─記帳，人類記帳的歷史可謂源遠流長。

然而，你很可能不知道，雖然歷史久遠，但從最早用泥板記帳之後的 5,000年以來，人類記帳的技術始終非常落後。直到14世紀末依然如此，全世界幾乎所有的商人，一年到頭辛苦經營下來，連自己到底賺了多少錢都算不清楚，換句話說，就是一筆糊塗帳。

因為幾千年以來，人們都只會記流水帳。

什麼是流水帳？就是簡單地按時間記錄一筆帳，它跟流水帳作文是同一狀況。你可能玩過一款經典遊戲叫「大富翁」，我們就用它來打比方。如果路過金貝貝的購物中心花費20,000元，請朋友吃飯花了 500 元，你可以這樣記帳：

吃飯支出：500 元；購物支出：20,000 元。

這看起來很清楚，但生活並不是這麼簡單。有時候，一筆帳來了，你會不知道該不該記，如果要記，又該怎麼記；因為它的性質是交叉的，既可能是收入，也可能是支出，例如：

購買股票支出：5,000 元；

今天是信用卡還款日，還了 5,000 元，還欠 1,000 元；

今天向朋友借了 1,000 元現金，已經用了 200 元為公司代墊交通費。

買股票是支出，也是投資，這筆錢並沒有真正花出去，那該如何記？類似的項目一旦記上去，月底的統計就不是簡單的加減了。同樣令人煩惱的還有上面列出的借款和代墊款，如果記，可能重複，如果不記，又可能漏掉了開支的項目。

這就是流水帳的困境，只能記錄簡單的收入和支出，對於借款、貸款、預支、訂金、轉帳、報銷等複雜的行為就不適用了：如果都記下來，就一定會重複，如果不記，又可能漏記。而對一家大公司來說，交易會如雪片般飛來，一筆一筆核對，將是極其繁瑣的工作。

這就是15世紀以前，商業記帳的真實情況。每個商人都有一本流水帳，但業務一多、一複雜，就變成糊塗帳了。具體賺了多少、賠了多少，商人是算不清的。

這對商業發展的限制實在太大了，帳記不清楚，公司就只能小本經營。為什麼？因為公司要做大，就要有合夥人，試想一下：如果算不清帳，合夥人就會因為分紅發生爭吵，很多合夥人可以共患難、一起打拚，但如果賺了錢分不均，結果就是爭得面紅耳赤、一拍兩散，古今中外很少有例外。俗話說「不患寡而患不均」，西方也有一句話，「帳目常清，友誼長存」，道理類似。

如何把帳算清楚，把錢分公平？在全世界，是威尼斯人率先解決了這個問題。

12世紀的威尼斯已經出現了複雜的合夥和投資。出海前集資，回來後分紅，一次航行就是一單生意。一艘船的貨物可能來自十幾個人的集資，然後被賣給幾百個人，這幾百人當中的幾十人，可能又會二次販賣，所得的錢又投到另一艘船的貨物上，再被另外幾百個人買走……如此一來，那最初的十幾筆錢後來流向哪裡？那些最初的投資要怎麼折算成財富，賺了還是虧了？

為了解決這些問題，一種新式帳本開始在頭腦靈活的威尼斯商人手中流行。到 14 世紀時，威尼斯商人在記帳和計算方面已經領先世界。但當時的知識傳播相當緩慢，威尼斯人也只管賺錢，並沒有意識到自己的記帳方法是全世界第一，直到帕西奧利（1445 – 1517）出現，這種方法才被系統性地總結，逐漸傳遍世界。

帕西奧利是一名義大利修道士，同時也是一名數學愛好者。他的第一份職業是家庭教師，在一名威尼斯大商人家裡為孩子講授數學。帕西奧利的課上得好，孩子們喜歡他，大商人爸爸也願意和他聊天。這位商人和帕西奧利分享了許多商界風雲和經商苦惱，他告訴帕西奧利，商人是為數字而生的，他們在決策和行動之前，必須把所有的利害關係都換算成數字，然後放在天秤上衡量。做生意就是要找到一切低價買入、高價賣出的機會，但大千世界變化多端，就算長 100 隻眼睛、100 顆腦袋都不夠用，因此商人要用心觀察，不停地記錄和計算，記錄得愈清楚愈好，即使有 1 萬筆交易也不能怕麻煩！

換言之，一個商人必須是敏捷的記錄員和精明的算術家。這些話在帕西奧利的心中埋下一顆種子，啟發他思考商業活動和帳目記錄的關係。

啟發帕西奧利思考記帳問題的第二個人是達文西（1452–1519）。1490年代，帕西奧利應邀到米蘭宮廷講學，他在這裡遇到達文西。這個時候，達文西正在為聖瑪利亞感恩教堂繪製〈最後的晚餐〉。兩人很快成了「親密好友」，達文西雖然對人體的幾何和比例有著敏銳的直覺，但缺乏數學知識，帕西奧利樂於分享，教他代數、幾何和透視，達文西則投桃報李，為帕西奧利的新書配上精美的手繪插畫。

達文西是歷史上公認的一位曠世天才，在藝術、科學、工程等諸多領域都做出了非凡的貢獻，這裡要強調的是，達文西本人就是一位敏捷的記錄員，與他同時代的人回憶說，「達文西有一種做記錄的本能」，他在腰間掛了一本小本子，隨時記錄周邊發生的事情和自己的觀察，甚至動手畫下來。直到今天，全世界的博物館都還保留著達文西的 7,000 多頁筆記，而這還不到他全部筆記的 4 分之 1。「在紙上做筆記」被後人認為是達文西驚人創造力的一個重要來源。

在達文西的時代，他只能記到紙上，今天我們可以記錄到電子設備上，也就是把筆記變成數據，這樣更加方便分析。達文西的做法也後繼有人，受到他的啟發，大發明家愛迪生（1847 – 1931）也隨身攜帶一本筆記本，隨時隨地記錄觀察靈感和創意。愛迪生去世後，後人在他的房間裡發現了 3,500 本筆記本，如果你認為這令人驚訝，那可能證明你還不瞭解記錄當中蘊藏的真實能量。

回到帕西奧利。幾年之後，米蘭爆發了戰爭，帕西奧利和達文西結伴逃往佛羅倫斯，這一對「親密好友」朝夕相處，常常一起討論問題，從人體的比例、對稱，談到了數學中的二分、兩極、二元對立和二律背反。

達文西認為：「人有兩面性，有善就有惡，有愛就有恨。它們不僅存在於我們的精神，也存在於我們的身體，很多時候，上就是下，寬就是窄。」

帕西奧利答道：「《傳道書》也說過意思一模一樣的話，有生就有死，有種就有拔，有悲傷就有歡笑，有推翻就有建立……」

「對，整個物質世界都展現了這種二元性。」

達文西的回應啟發了帕西奧利把「二元對立」衍生到世界萬物，包括他正在思考的商務記帳領域。他意識到，商人面對的利潤和虧損，就是收入和開支的二元對立，這應該成為商業記錄的支點。 怎麼記呢？這時候，威尼斯人發明的記帳方法已經傳到義大利，但並沒有大規模流行，帕西奧利開始對這種方法進行梳理和總結。 1494 年，帕西奧利在自己的著作《算術、幾何、比與比例集成》（也有人稱這本書為《數學大全》）中，將這種方法命名為「複式記帳法」。他如此總結這個方法的精髓：每一筆商業來往都要以相等的金額，同時在兩個帳戶中進行雙重登記，即有借必有貸，借貸必相等。如果全部的業務都這樣記錄，那麼商人就可以建立隨時結算的體系，即任何時候都可以算出一個利潤的準數。 例如，你今天花了 5,000 元買股票，用流水帳的記法，你記下「買了 5,000 元股票」就行了。但如果用複式記帳法，你必須同時記下兩項：一項是從現金帳戶減少 5,000 元，記為「–5,000」；另一項是在投資帳戶增加 5,000 元，記為「+5,000」。 圖／時報出版

這兩個不同帳戶裡的 5,000 元，就是一借一貸，如果把「你」換成一家公司，借貸就變成了「負債」和「權益」。透過這種負債和權益的複式記帳法，公司就可以清晰地追蹤每一筆資金的流動和來龍去脈，計算它的回報率。因為所有帳戶的借貸之和，即正數與負數之和必須為零，就像能量守恆定律，這種方法也特別方便在記錄中找到錯誤。

帕西奧利建議商人天天記帳。在所有家禽當中，帕西奧利認為公雞是最警覺的，不論春秋冬夏，牠徹夜警戒，從不休息。商人就應該像公雞一樣，時時保持機警，每天都要對帳，如果一天下來帳目不清、借貸不等，是不能上床去睡覺的。

帕西奧利對複式記帳法的總結，推動了科學記帳方法的大規模普及，後世將他稱為會計學之父。

(本文摘自涂子沛著《數商：向阿里巴巴前副總裁學習數據時代的生存商數》，時報出版提供)



延伸閱讀

一掃職場壞心情！其實…同事都是外星人？

會議記錄該怎麼寫？別錯失每個發言背後的「議題」

聰明人變笨都是公司的錯？