水的溫度不同，茶的色、香、味也不一樣，從茶葉中泡出的化學成分亦有差別。溫度過高，會破壞所含的營養成分，茶湯的顏色不鮮明，味道也不醇厚；溫度過低，不能使茶葉中的有效成分充分溶出，其滋味淡薄，茶湯色澤不美。

到了現代，泡茶用水的溫度，對於茶性的發揮，同樣至關重要，不同的茶因為發酵程度的差異，需要泡茶的溫度也就不同。

水溫對泡茶的影響

水的溫度不同，茶的色、香、味也不一樣，從茶葉中泡出的化學成分亦有差別。溫度過高，會破壞所含的營養成分，茶湯的顏色不鮮明，味道也不醇厚；溫度過低，不能使茶葉中的有效成分充分溶出，其滋味淡薄，茶湯色澤不美。

泡茶水溫的控制

沖泡不同類型的茶，需要不同的水溫：

低溫（70℃～80℃）

適合西湖龍井、碧螺春等嫩葉、芽採摘的綠茶以及白茶、黃茶類。

中溫（80℃～90℃）

適合開面葉採摘的綠茶，如六安瓜片等，也適合採摘嫩葉發酵程度比較輕的烏龍茶，如白毫烏龍等。

高溫（90℃～100℃）

也就是要把水煮沸，適合大多數烏龍茶及所有黑茶

水溫與茶湯品質的關係

從口感上，如果綠茶用太高溫的水沖泡，茶湯應有的鮮活感覺會降低；鐵觀音、水仙等烏龍茶如果用太低溫的水沖泡，則香氣不揚，少了應有的陽剛風格。

可溶物釋出率與釋出速度的差異：水溫高，釋出率與速度都會提升，反之則減少。這個因素影響了茶湯濃度的控制，也就是等量的茶、水比例，水溫高，達到所需濃度的時間短；水溫低，所需時間長。

苦澀味強弱的控制：水溫高，苦澀味會加強；水溫低，苦澀味會減弱。所以苦澀味太強的茶，可降低水溫改善之，另浸泡的時間也要縮短。

影響水溫的因素

沏茶水溫還受到下列一些因素的影響：

溫壺與否

置茶入壺前是否溫壺，會影響泡茶的水溫。熱水倒入未加溫過的壺，水溫將降低約5℃。所以若不溫壺，水溫必須提高些或延長浸泡的時間。

溫潤泡與否

所謂溫潤泡就是第一次沖水後馬上倒掉，然後再沖泡第一道，這時茶葉吸收了熱度與溫度，再次沖泡時，可溶物釋出的速度加快，所以實施溫潤泡的第一道茶，浸泡時間要縮短。，可溶物釋出的速度加快，所以實施溫潤泡的第一道茶，浸泡時間要縮短。

茶葉是否冷藏過

冷藏或冷凍後的茶，若未放置至常溫即進行沖泡，應根據茶葉溫度酌量提高水溫或延長浸泡時間。

科學煮水法，使用快煮壺

古時候的煮水，通常是使用炭火，但現代人泡茶，很多人利用快煮壺燒水。了解快煮壺的溫度變化，可以幫助我們掌握各種茶葉的沖泡水溫。

快煮壺煮滾後，水溫要從100℃下降到95℃，需要時間為1～1.5分鐘，水溫從95℃下降到90℃，需要時間為2～

2.5分鐘，水溫從90℃下降到80℃，需要時間為6～7分鐘；80℃後調到自動擋，自動亮燈再開始燒水，也就是說自動擋的保溫溫度最低是75℃～80℃。 當然，上述的溫度變化也非一概而論，隨氣候、快煮壺的廠牌不同等，也有不一樣的差異，需要在沖泡的過程中，靠經驗、手感、水氣、響聲等來綜合判定水溫。

(本文摘自戴玄著《私房茶學：跟著陸羽茶經學沏茶，讀懂歷史裡的茶文化》，幸福文化提供)



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