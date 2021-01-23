喝對茶更健康 跟著陸羽喝對茶

唐代的陸羽因嗜茶成癮，遂寫成了一本《茶經》。在陸羽之前，初唐時，人們煮茶喜歡加上各種調味料，像是鹽、蔥、薑等去煮，味道被淹蓋，也沒有技巧可言，直到中唐後，陸羽才帶來新飲法，陸羽提倡的煎茶法是煎茶餅先炙烤、晾涼後把茶餅碾成茶末，再放入滾水中煮，飲茶，開始變成全民性運動。

茶不僅是一種文化符號，更是國人千百年來養生保健的一種重要方式。

現在我們就跟著陸羽，一起來揭開這小小一片茶葉裡所隱藏的奇妙功效。

茶之為用，味至寒，為飲最宜精行儉德之人，若熱渴、凝悶、腦疼、目澀、四肢煩、百節不舒，聊四五啜，與醍醐、甘露抗衡也。采不時，造不精，雜以卉，莽飲之成疾，茶為累也。亦猶人參，上者生上黨，中者生百濟、新羅，下者生高麗。有生澤州、易州、幽州、檀州者，為藥無效，況非此者！設服薺苨，使六疾不瘳。知人參為累，則茶累盡矣。──《茶經》原文

陸羽明白指出了茶性寒涼，為了去除寒涼，茶葉的加工技術至關重要，比如炒茶就是把火氣融入茶葉，用以中和寒氣。他同時挑明了茶的各種保健功效，「聊四五啜」之後可與醍醐、甘露相媲美，非常殊勝。但是，如果採摘不適時，加工不精細，夾雜著野草敗葉，便成為疾病的根源了。

從這裡可以看出，茶類的加工方法，會造成茶性功效的差異。不發酵的綠茶、半發酵的烏龍茶、渥堆發酵的普洱茶、自然曬乾的白茶，對人體寒熱調解的效果都不一樣。

現代人生活節奏快、壓力大，體質普遍走兩個極端：寒涼和肝火旺。這兩種亞健康體質，如果選擇茶葉不對，品飲方式不適合，便容易造成「結瘕疾」了。人們要健康飲茶，就要從寒涼適中去平衡人體陰陽。

了解體質喝對茶

儘管茶是「萬病之藥」，但不是任何茶都能適合每一個人。喝茶前先認清自己的體質，才能喝得更健康。

寒性體質 【特徵】 1.常覺得精神虛弱且容易疲勞。

2.面色蒼白、唇色薄淡。

3.手足常冰涼，怕冷，容易出汗。

4.大便稀、小便清白。

5.喜歡喝熱飲，很少口渴。 【適合茶類】 溫熱屬性的茶，如紅茶、烏龍茶。 熱性體質 【特徵】 1.全身經常發熱又怕熱，面色通紅。

2.脾氣差且易心煩。

3.喜歡吃冰涼的東西。

4.喜喝水但仍覺口乾舌燥。

5.常便祕或糞便乾燥，尿液較少且偏黃。 【適合茶類】 寒涼屬性的茶，如綠茶、苦茶、菊花茶。

實性體質 【特徵】 1.小便為黃色，尿量少且常便祕。

2.活動量大、聲音宏亮、精神佳。

3.身體強壯、肌肉有力。

4.脾氣較差、心情容易煩躁。

5.易失眠，舌苔厚重、有口乾口臭。 【適合茶類】 苦寒性的茶，如綠茶、白茶、苦茶等。 圖／幸福文化提供

虛性體質

分為陽虛和陰虛，陽虛體質和寒性體質接近，陰虛體質和實性體質接近。

【陽虛特徵】 1.一般形體白胖或面色淡白無華。

2.怕寒喜暖、四肢倦怠。

3.小便清長、大便時稀。

4.唇淡口和。

5.常自汗出、脈沉乏力。 【適合茶類】 紅茶、烏龍茶、普洱茶等。 【陰虛特徵】 1.一般形體消瘦、面色潮紅。

2.口燥咽乾、手足心熱、心中時煩。

3.少眠。

4.便乾、尿黃。

5.多喜冷飲。

6.脈細數、舌紅少苔。 【適合茶類】 綠茶、白茶、苦茶等。

(本文摘自戴玄著《私房茶學：跟著陸羽茶經學沏茶，讀懂歷史裡的茶文化》，幸福文化提供)



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