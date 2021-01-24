不是工作多 而是工作慢

讓你的工作速度變快：加快工作速度，提升品質，創造主導權。

「工作太多了！因為人手不足，忙不過來，常常加班。上司又一直丟工作過來，我該怎麼辦才好？」

常常有人跟我商量這樣的煩惱。

很多時候，原因出在工作速度慢，不是工作量太多。

這種煩惱，放著不管，就可以解決了。

因為當別人覺得「這傢伙的動作真慢！」，之後就不會再委託工作過來了。

所以，只要繼續抱怨「工作太多、太多了」，就可以了。

「拜託這傢伙做事，總愛抱怨：『很急嗎？』，感覺很不開心，之後不會再拜託他了。」

只要變成這樣，工作自然就會減少了。

不過，像這樣的人，就算工作真的變少了，還是會覺得很多，因為他們不會提升自己的工作速度。

所以，就算工作量真的減少了，還是一樣感到痛苦。

像這樣工作量減少卻依舊痛苦的狀態持續下去，最後就會失去工作。

這樣的人生，真的幸福嗎？

工作多的時候，提升自己的工作速度，便能讓自己擁有選擇工作的能力。

當大家都覺得「那個人的工作速度快，想要請他幫忙」時，不知不覺中，你就成為有選擇權的那一方。

當工作愈來愈少時，你就失去選擇權。

所以，就算工作多，也不要怪罪周遭，抱怨東抱怨西的。

工作速度愈快，擁有的自主權愈多。

到了某個時間點，主導權就會對調。

不要再抱怨「工作太多、太多了」，發揮實幹精神，提升工作速度就對了。

有些人會問：「工作速度變快了以後，工作會不會愈來愈多，沒完沒了啊？」

請別擔心。

當你的工作速度快，在大量處理工作的過程中，品質就會有所提升。

結果就是，「這件工作一定要請這個人幫忙」，最後不會再有人隨便丟無聊的工作過來。

「這件事一定要在期限內完成，拜託你了！」

會找上門的，都是重要的工作，這就是良性循環。

重點是：你相不相信這個良性循環的存在。

只要嚐過「工作速度提升了以後，最近委託的工作品質也提升了」的滋味，就會決定「好！我要讓工作速度更快。」

不曾體驗過這種成功經驗的人，只會覺得「這樣下去，我一輩子就只能打雜了吧。」

職場上，一定會有前輩在。

好工作全都先到前輩身上。

但前輩也會有身體不適或需要幫忙的時候。

這個時候，「這個可以請你幫忙嗎？」

機會就到後輩身上了。

主管很討人厭，當他被降職時，緊急的工作就會由部屬執行。

假設有工作速度快的A，和工作速度慢的B。

好工作都在主管前輩的身上，A和B只能做比較麻煩的爛工作。

但主管前輩太操勞，結果弄壞身體了，開始無法勝任工作時，工作速度快的A就抓住了機會，工作速度慢的B，則是因為平日表現讓機會溜走了。

「因為你其他工作還沒做完啊。」

「拜託那傢伙，他也沒辦法在期限內做完。」

這類評價帶來很大的傷害。

當別人覺得你「能夠遵守期限」，無論是好工作還是沒那麼好的工作，都會找上門。但是，當別人對你的評價是「那個人做不到」時，好工作就不會優先找上門。

(本文摘自中谷彰宏著《工作速度快的人，都是怎麼做事的？》，星出版提供)



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