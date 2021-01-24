不是工作多 而是工作慢

工作多時，提升工作速度，便能讓自己擁有選擇工作的能力。圖／freepik
工作多時，提升工作速度，便能讓自己擁有選擇工作的能力。圖／freepik

讓你的工作速度變快：加快工作速度，提升品質，創造主導權。

「工作太多了！因為人手不足，忙不過來，常常加班。上司又一直丟工作過來，我該怎麼辦才好？」

常常有人跟我商量這樣的煩惱。

很多時候，原因出在工作速度慢，不是工作量太多。

這種煩惱，放著不管，就可以解決了。

因為當別人覺得「這傢伙的動作真慢！」，之後就不會再委託工作過來了。

所以，只要繼續抱怨「工作太多、太多了」，就可以了。

「拜託這傢伙做事，總愛抱怨：『很急嗎？』，感覺很不開心，之後不會再拜託他了。」

只要變成這樣，工作自然就會減少了。

不過，像這樣的人，就算工作真的變少了，還是會覺得很多，因為他們不會提升自己的工作速度。

所以，就算工作量真的減少了，還是一樣感到痛苦。

像這樣工作量減少卻依舊痛苦的狀態持續下去，最後就會失去工作。

這樣的人生，真的幸福嗎？

工作多的時候，提升自己的工作速度，便能讓自己擁有選擇工作的能力。

當大家都覺得「那個人的工作速度快，想要請他幫忙」時，不知不覺中，你就成為有選擇權的那一方。

當工作愈來愈少時，你就失去選擇權。

所以，就算工作多，也不要怪罪周遭，抱怨東抱怨西的。

工作速度愈快，擁有的自主權愈多。

到了某個時間點，主導權就會對調。

不要再抱怨「工作太多、太多了」，發揮實幹精神，提升工作速度就對了。

有些人會問：「工作速度變快了以後，工作會不會愈來愈多，沒完沒了啊？」

請別擔心。

當你的工作速度快，在大量處理工作的過程中，品質就會有所提升。

結果就是，「這件工作一定要請這個人幫忙」，最後不會再有人隨便丟無聊的工作過來。

「這件事一定要在期限內完成，拜託你了！」

會找上門的，都是重要的工作，這就是良性循環。

重點是：你相不相信這個良性循環的存在。

只要嚐過「工作速度提升了以後，最近委託的工作品質也提升了」的滋味，就會決定「好！我要讓工作速度更快。」

不曾體驗過這種成功經驗的人，只會覺得「這樣下去，我一輩子就只能打雜了吧。」

職場上，一定會有前輩在。

好工作全都先到前輩身上。

但前輩也會有身體不適或需要幫忙的時候。

這個時候，「這個可以請你幫忙嗎？」

機會就到後輩身上了。

主管很討人厭，當他被降職時，緊急的工作就會由部屬執行。

假設有工作速度快的A，和工作速度慢的B。

好工作都在主管前輩的身上，A和B只能做比較麻煩的爛工作。

但主管前輩太操勞，結果弄壞身體了，開始無法勝任工作時，工作速度快的A就抓住了機會，工作速度慢的B，則是因為平日表現讓機會溜走了。

「因為你其他工作還沒做完啊。」

「拜託那傢伙，他也沒辦法在期限內做完。」

這類評價帶來很大的傷害。

當別人覺得你「能遵守期限」，無論是好工作還是沒那麼好的工作，都會找上門。但是，當別人對你的評價是「那個人做不到」時，好工作就不會優先找上門。

工作速度快的人，都是怎麼做事的？

(本文摘自中谷彰宏著《工作速度快的人，都是怎麼做事的？》，星出版提供)

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