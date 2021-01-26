設定一個喜歡的空間 隨時為自己充電

找出能為身心帶來能量的幾個美好空間，善用這些空間好好為自己快速充電。

「沒有精神。雖然並不睏，但是總覺得心情很低落。」

「雖然有想做的事，但是卻沒有什麼幹勁。」

你是不是覺得，有時候雖然不是累到需要休息，卻沒有行動的幹勁？

這種時候，在「休息」與「行動」之間的「調整」就很有效果。好好利用你的感受力，可以很快的調整好身心，補充行動的能量。

找對地方，十分鐘快速回復精神

「我得提起精神來」、「得拿出幹勁來」，就算腦中這麼想，卻很難辦到。

不要只想靠著毅力撐下去，讓身邊的「美好事物」來幫幫你。

聆聽喜歡的音樂、看看喜歡的圖片、瀏覽能讓你精神一振的部落客文章等等，去接觸會「為你帶來能量」的東西。

其中，我特別推薦利用「待在喜歡的空間」來補充能量，非常簡單而且有效。利用以下兩個步驟：

1.到一個你喜歡的空間。

2.花個十分鐘，什麼都不用做，只是安靜地坐著。

只要這樣就好。

不要滑手機、當然也不要看電腦或是做其他事情，就只是坐著，讓自己沉浸在那裡的氣氛之中，讓超載的情緒負荷刺激像被流水沖走一樣，調整你的身心，能量就會湧現。

「這不就只是普通的休息嗎？」你可能會這麼覺得。但是對感受力強的高敏人來說，「在一個美好的空間裡靜靜坐著」，就可以恢復幹勁、讓內心充滿能量。

令人感覺舒服的聲音、風景、香味、氛圍⋯⋯，當置身於適合自己的空間中，這個空間中的「感覺」會進入你所有的五感之中，把累積在身心裡的噪音嘩啦嘩啦地沖得一乾二淨。

因人而異的能量空間

可以補充能量的空間有很多種，並且因人而異，例如：

「只有間接照明的靜謐咖啡廳。」

「圖書館。被書本包圍就有種受到保護的感覺。」

「咖啡店的露天座或是有庭院的茶藝館。坐在可以看得到綠意的地方感覺很好。」

「家附近的河邊。道路兩旁有並排的櫻花樹，可以躺在那裡。」

像以上的例子，安靜的空間自然有很多人喜歡，不過還是因人而異。

「有點吵鬧的咖啡店，才能讓我平靜。」

「常去的餐廳。看到認識的店員點個頭打招呼，就能讓我覺得安心。」

「會轉播賽事的運動酒吧！大家一起熱鬧的看比賽，自己也會覺得有精神。」

「飯店的酒吧。挑高的天花板加上落地玻璃窗，我喜歡奢華的空間。」

除了安靜的地方和空間之外，上述這些地方也是讓某些人能放鬆的空間。找出幾個適合自己的空間，像是：

「今天去圖書館過於安靜了，去咖啡店好了。」

「今天比較想跟人接觸對話⋯⋯就去有認識的人在的店吧！」 諸如此類，配合心情分別使用這些空間也很好。一定要找出能為身心帶來能量的幾個美好空間，善用這些空間好好為自己快速充電。

(本文摘自武田友紀著《高敏人的優勢練習課：認同自己的「敏感力」，發揮內在力量的天賦使用說明》，幸福文化提供)



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