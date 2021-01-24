再明顯的目標 也要提出質疑

如果只是盲目追求真實性，就可能讓人被困在過去、毫無發展的自我當中。

有些目標看起來當然是件好事，會讓人覺得再去質疑似乎很愚蠢。誰不想讓東西變得更快、更便宜、更安全、更美觀、效率更高？但實際上，正因為這些目標的好處似乎太明顯，就可能讓我們誤入歧途。某項目標單獨來看是件好事，並不代表放在大局當中還是正確的做法。

以英特爾（Intel）為例。大多數人對英特爾的印象，都是自己電腦裡的處理器。但比較少人知道這家公司為霍金（Stephen Hawking，坐在輪椅上的理論物理學界指標人物）做了什麼。英特爾的共同創辦人摩爾（Gordon Moore）在1997 年的一次研討會認識霍金，從此每兩年幫霍金把輪椅的軟體升級一次，而且完全免費。

這項工作最重要的一部分，就是要升級輪椅上完全量身打造的文字轉語音電腦，霍金就是靠著它才能與全世界溝通。在1997年，這套系統還只能讓霍金每分鐘輸入一兩個單字，對話慢到像是折磨。但後來，英特爾團隊運用現在智慧型手機裡那種預測文字的演算法，讓輸入速度大幅提升。

幾年後，軟體又要升級了，英特爾團隊的設計師丹瑪（Chris Dame）說：「我們十分得意，讓霍金看了新版軟體，能讓他的溝通速度比過去更快。但他居然說『你們能把它調慢一點嗎？』讓我們嚇了一跳。」

原來，是因為霍金同時要做很多事。在他寫出句子時，房間裡其他人還是會自然和他與其他人聊天。霍金喜歡聽到那些對談，偶爾也會在打字的過程與其他人眼神交流。

但這套更新、「升級」後的系統卻讓他沒辦法再這麼做。因為電腦反應太快，讓霍金覺得自己在寫完句子之前，彷彿是被「鎖」在電腦上。雖然一開始的目標是提升速度，但只要超過某個程度，再加速反而成為壞事。

世界上到處都有這種違反直覺的例子。深夜的第四台廣告看起來充滿幾十年前的時代感，但這種業餘風格是故意的。這種風格的廣告業績其實比那些精緻、高質感砸大錢的廣告更好。下了飛機之後，為什麼要走那麼遠，才能到達提領行李的地方？因為這樣一來，航空公司才有更多的時間下行李，也才能減少你站在輸送帶旁邊抱怨的時間（比起走路，民眾更討厭等待的感覺）。

真實性與其他壞事

某些詞彙聽起來似乎顯然是件好事，我們也就更難質疑那些目標。像是「真實性」（authenticity）這件事。腦子正常的人，不都會覺得愈真愈好嗎？（「凱特，簡報太棒了。但下次可不可以聽起來假一點？」）光從字面，似乎就讓人覺得我們當然應該追求真實性。

然而「真實性」仍然可能不是個好目標。例如大部分人剛升上主管的時候，其實並不是天生就懂得怎樣擔任領導者。正如歐洲工商管理學院（INSEAD）教授艾伊貝拉（Herminia Ibarra）所言，允許自己去試著表現一些新的行為，一開始可能會覺得不「真實」，但這是個人發展的重要部分。如果只是盲目追求真實性，就可能讓人被困在過去、毫無發展的自我當中。

此外還有許多其他例子。像是「獨創性」聽起來也很不錯。但如果想要規避風險，「獨創」也就代表未經嘗試、檢驗，很可能迎來慘痛的失敗。不然為什麼電影產業那麼愛搞續集和翻拍？（如果想給自己的新片尋找投資人，最好的辦法就是「與過去的強片十分類似，但模仿尺度剛好不會被告」。）

在工作之外，假設你的目標是追求「個人幸福」。讓自己每天的快樂達到最大，這樣一定是件好事嗎？正向心理學運動的創始人塞利格曼（Martin Seligman）就認為，真正的幸福並不只是擁有更多正面情緒。生活想要真正充實，還必須包括追求一些難以實現的目標、對他人有正面積極的影響，而這代表生活可能得比每天吃飽睡、睡飽吃再辛苦一點才行。

(本文摘自湯馬斯．維戴爾－維德斯柏著《你問對問題了嗎？：重組問題框架、精準決策的創新解決工具》，天下文化提供)



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