餐廳不能說的秘密？專家：六人座太多會趕跑客人

沙發座位與椅子的差異在於，即使客人增加，也能稍微請客人坐得擠一點，換言之，即使是六人桌，也能讓7～8名客人入座。

設太多六人座，就會多出太多位置

到目前為止，我都一直告訴大家「座位越多，經營效率越佳」。

但是，就算要增加座位，也不代表可以排一堆大桌子（可坐六人以上的桌子）。假設兩個人的客人坐進六人座位，那剩下的四個座位就沒辦法再坐別人。擺了一堆六人座位的店家最常見的問題就是「明明每桌都有坐人，但是卻有很多沒人坐的座位」。明明還有空位，卻沒辦法接待新客人，真的是最糟糕的情況。

不過，若可以併桌，那就另當別論。

若是八百元定食的午餐應該比較能併桌，但若是客單價高達二至三萬元的晚餐，恐怕就不能併桌。要是斗膽問客人：「請問您方便併桌嗎？」肯定會被一句：「開什麼玩笑！」轟回來。

餐廳的團體客平均為二點七人，我在設計店面時，也都以這個數字為基準。簡言之，一張桌子必須能坐到三人，所以通常會選四人桌，讓三位顧客使用四個人的座位。

從這點來看，六人桌太大又不實用。

視情況將四人與二人桌併成六人桌，是絕對必須遵守的法則。

座位效率是決定餐廳能否成功的一大因素。如果是長年在外場服務客人的員工，一定非常了解座位效率有多麼關鍵，但長年待在廚房裡的廚師可能就比較不了解這個部分。如果能多配置單排的沙發座位，之後只要移動桌子，就能隨時接待兩名或六名的客人。我常設計的店內格局都藏有讓生意興隆的法則。

桌子的配置方式如下。以兩張二人桌併成四人座位，再於旁邊配置一張二人桌，然後再於旁邊配置四人桌。

若換算成座位數，就是四人座位、兩人座位、四人座位的配置模式。這種配置模式只要將二人桌往左右移動，就能隨時生出六人座位，而且還能同時接待一組四位客人，以及三組兩位客人，座位效率當然大幅提升。所以除了預估團體客的人數，還要根據這個預估數值事先模擬入座模式，徹底避免浪費機會成本，才能將成功收入囊中。

在牆邊配置大量的沙發座位

最理想的模式是在牆邊擺沙發座位，接著在沙發前面擺桌子，然後在走道這邊擺椅子。一如前述，日本人很喜歡牆邊，所以不妨配置一堆背對牆壁的沙發座位吧。

沙發座位與椅子的差異在於，即使客人增加，也能稍微請客人坐得擠一點，換言之，即使是六人桌，也能讓7～8名客人入座。

沙發座位搭配桌子（二人桌、四人桌）可應付各種人數組合的團體客，也能瞬間騰出座位，而且不會浪費座位，經營效率自然會跟著提升。

最後要再提一個大桌子的缺點。

要讓桌上的食物看起來很美味，就必須以適當大小的盤子搭配份量適當的餐點。如果桌子很大，就得使用較大的盤子，如此一來，就得盛入更多料理，還得花心思設計盛盤（料理的外觀）的方式。 如果您的店已經擺了很多大張的桌子，勸您趁早改善。

㊀應以「四」或「二」人的座位為主要座位。

㊀靠牆壁的沙發座位搭配四人／二人座位，就能應付各種人數的團體客。

(本文摘自須田光彥著《這樣經營，餐廳才會賺：名顧問教你避開25個開店常見失敗原因，創造能長遠經營的獲利之道》，麥浩斯提供)



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