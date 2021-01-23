開店不要選擇「既成店面」！容易忽略的陷阱

為什麼前任老闆會經營失敗？這個問題非得想清楚不可。

檢查門面有沒有容易忽略的問題以及注意電梯的數量。

選擇既成店面的當下，心態就已經「輸人一截」

在餐廳工作的人，都很希望「擁有一片屬於自己的天空」。

只可惜，明明擁有理想，卻很容易在選擇店面這點妥協。越是熱鬧的地點，租金越高，所以為了減少初期投入的資金，很容易改投「既成店面」的懷抱。

所謂「既成店面」指的是繼承這間店原有的內部裝潢或格局的店面。這類店面能有效降低初期投入的金額，租金也可能比行情來得便宜。

只要與房仲詢問既成店面的資訊，通常會得到前一任、再前一任、更前一任都是既成店面，換言之，「你是第四個要租這間既成店面的人」（也就是前面有三個人失敗）。

有一點可以不諱言地說，那就是「既成店面容易失敗」。

為什麼？第一個理由是，「初期投資額與店租較低」。

乍看之下，店租（固定支出）較低這點是好事，但其實恰恰體現了經營者內心深處的「懦弱」，也就是「如果這間店做不起來，初期投資也不高，店租便宜也比較有辦法可想」或是「就算失敗，損失也不會太慘重」的心情。

明明準備開店「賺大錢」與「成為人生勝利組」，卻還沒起步就假設自己會跌倒，而且只因為「店租便宜」這個理由就打算租下勝率很低的店面，這種人只會白白放走成功的機會，讓自己變得廉價而已。

想必大家都知道知名摔角選手安東尼豬木為自己加油打氣的「鬥魂注入巴掌」吧，一聽到這項絕技，大家應該會想起重考生在活動會場被一巴掌注入鬥魂的場景。這種加油打氣的方法源自某位主播在某場頭銜賽問了豬木某個問題。

主播問：「豬木先生，接下來您要面對的是頭銜賽，如果輸了怎麼辦？」結果豬木便「碰」的一聲，一巴掌打在主播身上。

接著回答：「既然要比賽，就是要贏，哪有人會去想什麼輸不輸的事啊！」這就是「鬥魂注入巴掌」的由來。

其實以「店租便宜」做為尋找店面的條件也是一樣的道理，「明明想開一間成功的店，哪有人還沒開店就先想失敗之後怎麼辦呢！」如果抱著「店租便宜，比較有辦法可想」的心態挑店面，最終只會落入「便宜沒好貨」的陷阱。

既成店面會做不起來，通常有一堆理由，不是人潮很少的地點，就是門面有很多限制，不然就是受限於格局，無法設置足夠的座位數，所以誰接手都開不成。

很多人都想找到盡可能便宜的物件，但如果真的想經營成功，請用較高的店租買下「生意興隆」的機會。人潮洶湧的首選地段當然很貴，次一級的地段當然便宜。

在首選地段開店的成功機率固然很高，但如果資金實在拮据，不妨退而求其次，改在等級稍差一點的地段開店。想在次要的地段開一間生意興隆的店，就得嘔心瀝血地努力，沒有這等決心，最好放棄開店。

店面有一些容易忽略的陷阱

有些事非得等到準備開店才會知道，例如有些大樓不准掛招牌，或是對招牌的大小、顏色有一些限制。

第一次開店的人，可能很難想得到這類對招牌的限制。招牌是門面最重要的元素，若沒有任何限制是最理想的，但多數情況都不如預期。

這時候不妨跟房東說：「如果這裡可以掛這種招牌的話，我就會想租下店面。到時候，營業額大概會是這麼多吧，如果不能掛招牌，營業額應該就做不到這麼多，所以請將店租降到這個數字吧。」趁機砍一砍店租。

另一個不太容易發現的陷阱是電梯。

有些是很容易忽略的陷阱，例如房東很小氣，不願意花太多錢加裝電梯，或是建設公司為了方便作業，在九樓的獨棟房子只安裝了一台電梯。

如果在這種大樓開店，一旦遇上尖峰時段，就會出現一堆排隊等電梯的顧客，是在顧客上門的時候發生這種排隊問題也就罷了，在顧客吃飽，準備回家的時候發生，那可是很惱人的。

假設店面是在九層式大樓的三至七樓，很可能會發生擠不進電梯，只能看著電梯從眼前經過的問題，這時候顧客彷彿是有家歸不得的電梯難民。 其實銀座有不少這類店面，例如某些高樓層的店面明明地段很優，卻因為這類電梯的問題很難租出去。

(本文摘自須田光彥著《這樣經營，餐廳才會賺：名顧問教你避開25個開店常見失敗原因，創造能長遠經營的獲利之道》，麥浩斯提供)



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