謝士英：讓存錢成為易如反掌的事

大衛巴哈的「拿鐵因子」這名詞出現在許多前他的一本暢銷書：《自動千萬富翁》。在閱讀的那瞬間就留下了深深的印象，並在與學生分享如何存錢時，就將「拿鐵因子」視為不可或缺的因素之一。

想要打理個人財務時，開源節流是最基本的動作，而「拿鐵因子」就是節流中最常被忽略的一環。積少成多是我們耳熟能詳的日常成語，天天掛在嘴上，但又有多少人能夠落實在生活裡？許多月光族抱怨都存不了錢，每月花光光，沒有負債就偷笑了。殊不知許多不必要的花費都在不知不覺中從指縫中消失了，就像是每天瀟灑地手拿一杯星巴克拿鐵走進辦公室。身為統一食品的小股東，理應鼓勵大家多光顧星巴克才對。但是對剛要起步打理自家財務的年輕人而言，如果將每天一杯星巴克拿鐵改成7-11的City Café拿鐵，可以省下$50，一個月就是$1500，一年下來就是$18000。十年後若是再加上複利效果，也可以累積一筆不小的財富。有些讀者若是不喝咖啡，也可以運用同樣的道理在生活中找到其他可以省錢的小地方，例如珍珠奶茶因子或是鹹酥雞因子等。

這本書裡提到的理財方法都是簡單易懂的，每個人都可以立即身體力行。重要的是要能持之以恆，等到養成習慣之後，所謂的拿鐵因子已經植入到基因裡，存錢就變成了自然的反射動作，每個月都能付錢給未來的自己。

知易行難，一般人要能做到會有些難度。書中也提供了不錯的存錢機制，讓存錢這種看似像登天一般的難事，變得易如反掌，在不知不覺中邁向財務自由。 總之，巴哈這本拿鐵因子很值得大家去閱讀，而且也能讓大家同時享受閱讀的樂趣。在此非常願意與想要改善財務狀況的讀者分享，並強烈推薦。



(本文作者謝士英，《我45歲學存股，股利年領200萬》作者。摘自大衛．巴哈、約翰．大衛．曼恩著《拿鐵因子：最小又最強的致富習慣》，采實文化提供)



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