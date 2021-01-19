四季報》電信產業明星股：中華電、台灣大、遠傳

編按：在全球深受新冠肺炎疫情擴散跟中美貿易戰火升高等變數干擾下，2020年台股指數上漲近5%，台幣躍升為亞洲最強貨幣。美國大選紛亂中已產生結果，全球新一輪的投資開始起跑，現在正是超前布局2021年的好機會。 以下摘自 《科技電子與傳產金融四季報 2020冬季號》 。

電信三雄第三季獲利均超前財測目標，表現比預期亮眼，5G於6月底7月初正式開台提供服務後，由於5G資費相較4G來得高，ARPU逐步增加的趨勢確定，將為電信三雄帶動獲利成長的新契機。

遠傳電信9月初宣布入股亞太電，雙方將在3.5GHz頻段共頻共網共建，11月初雙方董事會通過，進一步擴大至4G頻譜共頻共網、或頻譜交換，產業界的競合關係將進一步牽動電信版圖重整。

中華電 ARPU出現季增好轉

中華電（2412）總經理郭水義表示，第三季月租型行動ARPU與第二季相較，已出現正成長。5G開始提供服務，加上第四季又看到iPhone 12上市帶動高資費申裝率增加，預期未來幾個季度行動月租ARPU維持季增態勢將持續發酵。

董事長謝繼茂強調，第三季績效表現亮眼，資通訊（ICT）專案營收第三季年成長84.9％。受惠於在家工作及居家學習的趨勢，IDC服務需求強勁，第三季IDC營收亦年增8.8％。雲端營收年增7.7％、資安營收年增19.2％。中華電信第3季合併營收為521.7億元，年增2.6 %，歸屬於母公司業主之淨利83.5億元，年增加3.2%，每股盈餘1.08元。

台灣大 兩大新引擎給力

台灣大（3045）總經理林之晨表示，台灣大第三季稅後淨利達成率110％，表現亮眼，momo富邦媒是最重要的成長引擎，加上1Gbps以上好速成長寬頻上網用戶持續增長，成為台灣大最重要的兩大競爭力。

台灣大第三季的5G滲透率，相較當初4G開台後同期增加50％，未來持續帶動5G ARPU提升。原本規畫年底前在3.5GHz頻段完成4,000座高速5G基地台的目標，決定上修至6,000座。台灣大第三季合併營收312.4億元，年成長1％，營業利益38.4億元，年減10％，稅後淨利28.2億元，稅後淨利達成率為110％，稅後EPS為1.01元。

遠傳 強攻企業用戶市場

遠傳電信（4904）總經理井琪表示，展望第四季，遠傳除了加速5G網路建設，未來將透過提供5 G多元創新服務，鼓勵用戶升級5G，並擴大布局企業專網解決方案、 智慧城市、遠距診療、智慧製造業務。 井琪強調，5G帶動更多企業應用，企業用戶市場會是遠傳未來業績成長引擎的重中之重。遠傳新經濟營收延續成長動能，前三季新經濟總體營收年成長17％，其中資通 訊業務營收年增31％，資通訊業務營收中、物聯網服務收入年成長更達249％。 遠傳第三季合併營收186.30億元，EBITDA為68.12億元，5G頻譜費用開始攤提，稅後淨利20.58億元，EPS為0.63元，第三季財測達成率103.5％，前三季財測達成率105.2％。

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