四季報》半導體產業明星股：聯電、世界先進、環球晶

編按：在全球深受新冠肺炎疫情擴散跟中美貿易戰火升高等變數干擾下，2020年台股指數上漲近5%，台幣躍升為亞洲最強貨幣。美國大選紛亂中已產生結果，全球新一輪的投資開始起跑，現在正是超前布局2021年的好機會。 以下摘自 《科技電子與傳產金融四季報 2020冬季號》 。

晶圓代工產能供不應求，包括台積電、聯電、世界先進、力積電等第四季訂單全滿，明年上半年產能已被客戶全部預訂一空。由於短期內無法增加產能，聯電、世界先進等晶圓代工廠已表示將開始調漲8吋晶圓代工價格，而矽晶圓需求回升也帶動價格回穩，環球晶預期明年矽晶圓現貨價會優於今年。

雖然華為海思9月15日後的投片全數停步，但空出來的晶圓代工產能被其它國際大廠搶光，原因在於5G基地台及智慧型手機需求強勁，新冠肺炎疫情帶動遠距工作及遠距教學成為新常態，進一步推升筆電及平板、WiFi網通設備的出貨。同時，宅經濟因疫情而需求大幅成長，大尺寸液晶電視及遊戲機銷售動能強勁。

至於車用晶片訂單第四季大幅釋出，並尋求晶圓代工廠支援，導致晶圓代工產能吃緊情況更為嚴重，後段封測廠同樣出現訂單塞車排隊情況。法人預估下半年8吋晶圓代工價格約調漲10％，明年上半年再調漲10％，至於急單或新增加訂單則會再加價10～20％，並進一步推升面板驅動IC、電源管理IC、金氧半場效電晶體（MOSFET）等價格調漲。

聯電 漲價助業續續創新高

聯電（2303）第三季接單暢旺且產能利用率達滿載，合併營收448.70億元創下歷史新高，毛利率達21.8％，歸屬母公司稅後淨利達91.06億元，較第二季成長36.3％，與去年同期相較成長逾2.1倍，創下2008年第一季以來的近13年季度獲利新高，每股淨利0.75元優於預期。

聯電與美國司法部間營業秘密刑事案件和解協議，讓最大的負面不確定因素畫下句點。聯電因產能供不應求，第四季預估晶圓出貨量較上季增加1～2％，產能利用率維持在95％水準。法人預估聯電第四季營收將逾460億元續創歷史新高。

世界先進 8吋晶圓代工需求強

世界先進（5347）今年前三季合併營收244.14億元，毛利率達32.8％，歸屬母公司稅後淨利44.84億元，每股淨利2.74元。世界先進預估第四季在新台幣兌美元匯率28.6元假設下，季度營收介於84～88億元之間，較上季成長0.6～5.5％，平均毛利率達35～37％，營業利益率達23～25％。

世界先進預期明年上半年產能利用率將維持高檔，車用晶片需求歷經今年庫存去化已看到觸底回升，由於8吋晶圓代工產能供不應求，漲價情況正在發生。至於市場對庫存過剩有所疑慮，世界先進認為5G應用及疫情造成在家工作新常態等，都會是8吋晶圓代工市場長期結構性支撐。

環球晶 看矽晶圓價格明年喊漲

環球晶（6488）今年前三季累計合併營收412.22億元，平均毛利率達37.4％，歸屬母公司稅後淨利96.66億元，每股淨利22.21元。法人預估第四季營收持續成長，全年有機會挑戰賺進三個股本。 晶圓代工廠持續擴產及回補矽晶圓庫存，環球晶預期未來3年矽晶圓供需將逐步轉為吃緊，而且供不應求情況會逐步加劇。看好明年矽晶圓現貨價會優於今年，原因包括需求增加及匯率因素，將反映給客戶調漲美元報價。

(本文作者涂志豪，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2020冬季號》，工商財經數位提供)



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