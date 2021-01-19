半導體護台股 超前部署2021年成長股

編按：在全球深受新冠肺炎疫情擴散跟中美貿易戰火升高等變數干擾下，2020年台股指數上漲近5%，台幣躍升為亞洲最強貨幣 ，完全不因法人出現逾8000億元的史上最大調節賣壓而被擊潰。美國大選紛亂中已產生結果，全球新一輪的投資開始起跑，現在正是超前布局2021年的好機會。 以下摘自 《科技電子與傳產金融四季報 2020冬季號》 。

美國總統大選告段落，全球市場不確定性變數逐漸消失，值年底消費旺季來臨，題材面再度轉回消費性電子供應鏈，加上美國紓困再啟動、美元弱勢刺激資金轉向新興市場、2021年第一季作夢行情提前起跑等結構性利多，外資看台股愈來愈樂觀，挑戰把13,000點變成新地板。

國際資金2020年以來賣超台股金額一度突破7,000億元大關，截至11月上旬，國際熱錢雖因不確定性消弭、展開部分回補，但累計賣超金額仍有6,000億元左右，國際資金會否在年底前展開持股大回補，進一步縮減賣超幅度，是市場期待焦點。

回顧2016年美國總統大選後的台股表現，當時川普「意外」勝選，導致市場最害怕的不確定性降臨，但在選後一個月大漲8.55％；接下來換電子類股表現，於大選後半年大漲逾一成，撐起台股一片天，統計當時選後一個月、三個月與半年時間，台股漲幅分別達1.72、3.53與7.81％，如此看來，台股本次會不會再重演神龍擺尾好戲，期待感十足。

台積電目標價狂升級

台積電第三季法說會後，外資圈對台積電長期營運動能更加看旺，廣發證券將台積電推測合理股價升至611.5元，刷新外資圈最高，里昂、滙豐、凱基投顧也都給出600元，同列台積電「600元俱樂部」成員。

蘋果身為台積電重要客戶，第四季新品發表會接連登場，眾所矚目搭載蘋果自身ARM架構CPU的MacBook是市場新關注焦點，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻推估，Apple Silicon於2021年約貢獻台積電營收2～3％，看似不多，然ARM架構CPU性能表現倒是觀察趨勢變化焦點，且台積電掌握CPU委外代工的優勢地位，不只Apple Silicon，英特爾的委外訂單也將提供實質營運挹注。

外資Bernstein說明，台積電第四季起供貨新MacBook採用的ARM架構應用處理器，高出貨量將延續到2021年第一季，換言之，台積電來年首季營運季節性可望優於過往。再就長線投資角度來看，Bernstein研判，台積電的財務體質健全、現金充足，儘管2021、2022年的資本支出不低，台積電同期仍能穩定提升現金股利，研判2021年底就能挑戰單季3元現金股利，2022年每季度則都在3元以上，有助長線機構續抱台積電。

半導體無敵艦隊巡航護台股

有台積電領銜創高，台系半導體供應鏈共組無敵艦隊，橫跨IC設計、晶圓代工與封測端，包括：台積電、聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱、頎邦、力成等，皆為占權值中大型股與人氣指標，備受外資圈看好。

滙豐證券指出，智慧機產業將提供半導體企業（記憶體除外）第四季優異的發揮空間，除了蘋果iPhone 12系列加持，大陸各品牌廠積極搶食華為遺留的市占，外資欽點半導體無敵艦隊中，聯發科、瑞昱第四季營收表現可望超越市場預期。

聯發科第三季時曾因美國對華為祭出禁令，使市場擔憂程度破表，股價一度回檔至最低551元，近期受惠營收表現搶眼，多頭派的里昂、摩根大通、滙豐、美銀證券相繼護航，再加上摩根士丹利證券高喊第四季淡季不淡、營收挑戰與第三季持平，帶動股價脫離泥淖； 廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，高通因在南韓三星8奈米製程產能受限，減緩價格競爭程度與發生時間，對聯發科極為有利。

蘋果供應鏈想像空間大

蘋果iPhone 12銷售旋風來襲，大和資本指出，市場對蘋果新機反應良好，供應鏈第四季甚至迎來追單；廣發證券上調整體iPhone 12系列2020年出貨量至8,000萬支，加上摩根大通、瑞銀證券等樂觀派外資對iPhone換機潮預期持續發酵，紛紛上調新機出貨量預期，蘋果供應鏈第四季續旺想像空間大。

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓指出，新iPhone價格吸引力發揮優勢，根據Apple Store與主要市場通路商資料，首周末預購iPhone 12、12 Pro需等待的時間，比前代新機多出一至二周，顯示消費者反應不錯。

更重要的是，大和資本研究發現，iPhone供應鏈正因為新iPhone的熱銷，迎來首輪追單，進一步將iPhone 12系列本季出貨量，由7,400萬支調升至7,800萬支，遠高於市場平均的6,800～7,200萬支。

股王大立光因華為禁令、新冠肺炎疫情衝擊，在大型蘋概股中獨憔悴。大和資本認為，新iPhone銷量強勁，對大立光所帶來的好處雖可能會被華為因素抵消，導致大立光短期業績依舊疲弱，但從長遠來看，大立光將受惠規格升級趨勢，在供應鏈重組和需求恢復後，預期明年下半年獲利動能將恢復。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤預言，2021年下半年的新iPhone將有重要規格升級，其中，二款高端機種的超廣角相機升級，更是顯著有感，預期大立光不只是超廣角相機鏡頭顯著升級最大贏家，自2021年開始成為iPhone新音圈馬達（VCM）供應商，加上股價已反映華為禁令與新進入者競爭壓力，最壞時期已過。

在家工作新商機 持續爆發

新冠肺炎疫情帶起在家工作、遠距學習需求，原本法人估計此需求至多延續到第三季，然隨歐美疫情持續嚴重，在家工作相關需求一時半刻不會消退，給了供應鏈個股業績表現空間。

滙豐證券認為，新冠肺炎肆虐環境中，家庭中會有更多成員同時間需要透過線上工作或學習，使每個家庭擁有的PC數量上升，未來至少在成熟國家，在家學習、在家工作將會成為新常態。根據滙豐研究顯示，估計成熟國家的在家工作、線上教育對NB需求，將占NB於2021年總出貨量的5與15％。

整體而言，全球PC、NB於2020年出貨年增率為2.4與15.6％，滙豐研判，就算站在較高基期上，2021年出貨量仍將年增4.6與5.8％，其中，滙豐對NB來年出貨年增率預估值遠優於市場預期的年減9％。

(本文作者簡威瑟，摘自《科技電子與傳產金融四季報 2020冬季號》，工商財經數位提供)



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