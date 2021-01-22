超級賺錢祕密？提升自己的思想魅力
不要一直想著自己如何賺錢，如果你能幫別人賺到錢，別人也會願意給你錢。
我直接告訴你答案─
讓自己成為一個具有思想魅力的人。
這是很多高手的超級武器。
如果你是一個充滿思想魅力的人，你將更容易吸引很多人，賺錢也會變得簡單很多。
那什麼是思想魅力呢？
簡而言之，就是你所分享的東西（例如你所講的話，你所寫的文章）呈現出來的思想，對別人產生的吸引力。
我見過一些作者，相貌並不出眾，其他條件也沒有特別之處，但特別具有思想魅力，跟他們聊天，很容易就被他們的言談征服，如果他們想要推銷產品，效果一定比普通人好，賺錢也會更容易。
那我們該怎麼提升自己的思想魅力呢？
我覺得有四點特別重要：
1.多讀好書，多見有思想魅力的人。
2.多寫多講，並尋求回饋，不斷改進。
3.多了解客戶，清楚客戶的需求。
4.多打造成功案例，成為有說服力的人。
賺進財富的六個建議
1.不要害別人，要知道，害別人就是害自己。
2.不要一直想著走捷徑，凡是太容易賺錢的事，都要小心，尤其是一些拉人頭的事
業。如果真的這麼好賺，別人為什麼要拉你加入？他自己默默賺錢不就好了嗎？
3.個人基本能力太差是很難賺到錢的，一定要努力提升自己。
4.有客戶的人，更有話語權，更容易賺錢。
5.不要一直想著自己如何賺錢，如果你能幫別人賺到錢，別人也會願意給你錢。
6.要多分享，還要擅長分享，你能讓別人接受你的思想，你才更有可能讓別人付費給你。
(本文摘自剽悍一隻猫著《一年頂十年：在驟變的時代，用正確的策略，讓自己的成長速度比過去快十倍》，采實文化提供)
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