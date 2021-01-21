別再用初老當藉口 三步驟喚醒驚人記憶力

由於大腦記憶不是以線性邏輯產生的，我們無法逐一搜尋或是廣泛的瀏覽。利用這些關聯記憶，會比較容易回想起某件事情。

一般人的記性很普通，常常忘東忘西，例如忘了車鑰匙放在哪兒（甚至是車停在哪兒）、打開冰箱是為了什麼、忘了烤箱裡還烤著東西，也常忘了女朋友的生日、我們的紀念日和情人節，還有爸媽家地下室門口有道裂縫（不小心一腳踩進去，就只能喊疼了），有時就連新同事的名字、朋友的手機號碼、甚至辦公室電話也背不起來，還有忘了把馬桶座蓋放回去。

我們每天要記住的東西愈來愈多，更多的名字、密碼、約會等等。如果我們也有世界記憶大賽冠軍普力墨那樣的超強記憶力，我們的生活應該會和現在有很大的不同，生活品質也會變得更好！

這些使我開始思考，如果我能善用這些記憶，我是否會過著不一樣的人生？

會動的畫面，比靜止的圖像更好記

所有記憶術都有個通用原理，那就是大腦對各種資訊的記憶程度並不相同。我們比較擅長記住視覺圖像，卻很難記住其他形式的資訊，比方一串單字或數字。因此，記憶術的祕訣就在於形成類似於S的那種天生的聯覺記憶方式：把大腦不擅長記住的資訊類型（如文字與數字），轉化成大腦擅長記憶的資訊類型（如圖像與空間）。

喚醒驚人記憶力第一步：圖像＋位置＝記憶宮殿

這個記憶法是西元前五世紀，由詩人西蒙尼德斯站在宏偉宴客廳倒塌後的碎石堆中開創出來的，至少傳說中是這樣流傳下來的。詩人緊閉雙眼，根據他的想像重建了這座坍塌的建築物，他的記憶力超強，居然記得所有參加這場宴會的宴客所在位置。他透過簡單的觀察，就對這座建築物的格局留下深刻印象，並發明了一種記憶方法，日後成為所有記憶術的基礎。

宮殿記憶法3步驟

人類的空間學習能力是非常強大的。宮殿記憶法就是利用人類敏銳的空間記憶力，來組織並儲存那些較無次序、較不容易整理的資訊。

首先，從熟悉環境營造記憶宮殿，如住家、街道，也可以是你的身體。接著，聯想與轉化，把不容易記住的訊息，比如一串數字、一張購物清單或一份報告，轉化成一系列吸引人的視覺圖像。最後，把這些圖像逐一放在你的記憶宮殿裡。

喚醒驚人記憶力第二步：心智圖像思考，創造聯覺線索回想

大腦之所以特殊，不只是記憶而已，他還具有聯覺（synesthesia）能力，亦即某一種感官刺激會自動引發另一種感官經驗。聯覺包含許多種類，對於有聲音－色彩聯覺能力的人，不論是音樂或日常生活中的各種聲響，都會讓他們「看見」特定的色彩。像是匈牙利音樂家李斯特（Franz Liszt）就曾在排演時對樂團說：「各位，請你們演奏得更藍色一點！」。對於記憶力強的人來說，他聽到的每種聲音都有自己的色彩、紋路，有些甚至有味道，並會引發百味雜陳的感覺。

由於大腦記憶不是以線性邏輯產生的，我們無法逐一搜尋或是廣泛的瀏覽。利用這些關聯記憶，會比較容易回想起某件事情。

運用心智圖做筆記

心智圖的功能就像一座記憶宮殿，只不過是畫在紙上的。心智圖法符合大腦運作方式，以主題為中心，再由中心分支出次要重點，次要重點再分支出更次要重點。有四個元素構成︰關鍵詞、放射性思考、顏色、圖像。就像一份大綱，從中心往外放射占據整個頁面，布滿各種顏色，網絡錯綜連結像腦神經的樹狀突。

傳統筆記只寫出一行行文字，心智圖須先整理出內容的整體結構，而且是開放式筆記，可隨時增加資訊。

喚醒驚人記憶力第三步：刻意練習，讓大腦突破技能提升瓶頸的關鍵

專家與普通人的不同之處在於，他們在學習一種技能時，會進行有目的的練習，即具有定義明確的特定目標；專注的練習狀態；每一次的練習都能獲得反饋，了解哪個部分做得好或不好（因此練習需要有教練指導）；能夠突破舒適圈。艾瑞克森把這種專家的學習法則稱為「刻意練習」（deliberate practice）。

研究過各領域頂尖的專家之後，艾瑞克森發現，頂尖高手基本上都有同樣的養成模式。他們都會有意識的避開自動反應階段，堅持做到以下三件事：專心精進技能、目標堅定、隨時檢視成果。 如果你想要成為某個領域的專家，或學會某種新技能，比起花多少時間練習，選對學習方法更重要。而固定練習還不夠，想提高技能，就要看到自己的失敗之處，然後從失敗中學習。

(本文摘自喬許．弗爾著《大腦這樣記憶，什麼都學得會：精通所有技能的最高學習法，比爾蓋茲、記憶冠軍、高績效人士一生受用的記憶習慣》，天下雜誌提供)



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