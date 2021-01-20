失戀要吃香蕉皮 想回春你要吃……

真正的平衡飲食是一種互補性的協調，就好比是太極的陰陽調和，任何食物都分別具有陰或陽的屬性，陰和陽之間存在著相互依存、制約與相互轉化，例如肉類對蔬果雜糧，就是一個陰陽對比的食物。

我們常聽到一句俗諺：「失戀，要吃香蕉皮。」有不少人會當笑話聽，但是我的研究卻驗證了這個說法。尤其是比較綠的香蕉皮，含有豐富的血清素前驅物（5-hydroxytryptamine，簡稱為5-HT），這種成分可以安定我們的精神狀態。只要洗淨一根未成熟的綠色香蕉皮（丟棄生香蕉肉），和適量的鮮乳放入果汁機中打成汁飲用，可有效緩解現代人面臨的壓力與憂鬱。

由此可了解，對症飲食有助於消減不良反應。我們吃進去的每一口食物，都能增長或消滅內外壓力，只是選對了就能減少壓力、選錯了便會增加身體負擔。

營養學博士也是普通人，白髮很正常？

雖然我如此了解飲食營養，但在擔任中山醫學大學院長、副校長與校長等行政職務期間，每天面對繁忙的校務、滿滿的行程及各種會議與餐會，讓我瞬間頭髮變白，衰老了好幾歲。我才驚覺，原來自己還是一個普通人，沒有因為多了解醫學與營養知識，而遠離老化與慢性疲勞的威脅。

其實，頭髮會變白，主要是外在與內在壓力的雙重刺激所導致。我所說的外在壓力，並不是實際的物理性壓迫，而是指工作、生活、感情與心理等因素所造成的壓力，通常肉眼看不到，且具有累積性。內在壓力則是由飲食、消化、吸收、免疫、循環與病痛等單一或多重因子所產生。

事實上，外在與內在壓力可能會相互助長或相互抵消，這個概念與中國古老智慧「太極」中，五行的相生相剋極為類似，運用特定方法就能達到相生或相剋的效果。

例如，大家熟知的「懷石料理」，它的由來是早期僧人在面對貧乏的食物時，將溫熱的石頭抱在懷裡，以溫暖身體的外在方式，達到飽足的需求，進而克服內在壓力，達到相互扺消的成效。同樣的，食物也能減輕壓力。

很多人認為身體或心理的壓力不可能透過「食物」消除，但這是錯誤的，在我親自實踐「太極健康飲食」──互補的平衡後發現，只要善用正確的方法，便可以有效的減低或去除壓力。

太極就是平衡與互補，今天多明天就少

我在運用太極飲食的「互補、協調方法」時，通常以「一天」為原則單位，例如今天有宴會或烤肉大餐，攝取太多動物性蛋白質與脂肪，第二天就以全穀雜糧與低蛋白飲食（低蛋白飲食是指蛋白質提供的熱量占總熱量的10％至20％，例如增加蛋白質含量極少的澱粉如冬粉，取代正餐的米飯及麵食）為主。如因時間或地點無法控制，則建議至少以每週為原則調整。

簡單的說，我都會記住前一（幾）餐或前一（幾）天吃了什麼樣的食物，然後在接下來的幾餐或幾天的時間做彈性調整，這就是太極健康飲食的精髓。

這裡所說的飲食平衡，並不是一種力矩關係、更不是等量對比而已。真正的平衡飲食是一種互補性的協調，就好比是太極的陰陽調和，任何食物都分別具有陰或陽的屬性，陰和陽之間存在著相互依存、制約與相互轉化，例如肉類對蔬果雜糧，就是一個陰陽對比的食物。因此，我才會將讓我重返青春的平衡飲食法，稱為「太極健康飲食法」。

飲食平衡，是喚起人體自癒力的首要，我們可以透過這套太極飲食法來力行。要想重返青春，你必須先把握以下五個太極飲食原則：再健康的食物也不能過量、這季產什麼就吃什麼、以全穀雜糧為主食、少吃動物內臟、多喝水多排尿。

(本文摘自王進崑著《王進崑營養學，白髮變黑髮，年輕15歲：薑黃、蜂蜜、辣木、木鱉果、青梅……營養學博士的太極飲食法，用天然食材強化自癒力。》，大是文化提供)



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