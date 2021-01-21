寒門如何逆襲累積財富？沒錢時該這麼做

沒有資源、沒有背景的你，要怎樣才能邁向財富自由呢？答案就是一個字：「換」。 你想要什麼樣的回報，就需要付出相對應的努力；你想要獲得什麼，就要拿自己有的東西去交換。

我在羅伯特．清崎的《窮爸爸，富爸爸》中，學到了一個幫助自己邁向財富自主的思維工具：ESBI現金流象限，我把它稱作為四種不同的收入模式。

E—打工族

你為公司努力工作，利用你的時間來換取金錢，大多數人的收入都在這個領域裡。

這種收入的特性就是穩定，只要保持工作，就能保有穩定的收入來源，但當打工族更努力加班工作，收入是否就會成正比增加呢？答案是否定的！因為你領的是固定薪水。

即使能調薪或加班也只是小幅度，大多數努力得來的收益，是由公司、企業和政府所獲得。

S—自僱人士／或是自由業者

比如專業人士、醫生、律師，或是自己當老闆，收入比打工族好一些，自僱人士為自己工作，不用接受別人的管理。

但同樣還是用時間換金錢，做得越多，就會有越多的收入。當自僱人士越成功，自己投入在工作的時間也會越長。

B—企業家

擁有一個產生收益的系統，就算你本身不工作，只要雇用有特定技能的人（員工）還是會持續給你產生收益、帶來收入。

I—投資者

不會為錢工作，而是讓錢賺錢。將資金投入「資產」中來產生收益，可能是一門生意、一個股票或基金，也可能是一間房產。

不可否認，打工族和自僱人士同樣可以賺很多的錢，但是收入完全取決於他們投入的時間和精力，手停錢就停；企業家和投資者就不一樣，學會打造一個被動收入的方法，就算一段時間不工作還是有收入，而財富自由最終的目的就是成為企業及投資者，讓錢替你工作。

4種現金流現象 | 富人致富的祕密

每個理財頻道、每本理財書籍、每個有錢人都告訴你，要致富一定要靠「被動收入」，讓你的錢替你賺錢，但是他們卻很少告訴你要怎樣創造被動收入。

有些導師會跟你說，拿一筆錢拿出來投資，利滾利，這樣睡覺的時候也能賺錢，就可以創造被動收入了。

但問題是，我一開始都沒錢，怎麼投資啊？我全部身家就只有500美元，股神巴菲特一年回報率20％左右，就算我把全部身家投入進去，一年就賺個100美元，平均12個月下來，一個月也只有8.33美元的「被動收入」，差不多兩頓麥當勞套餐，這樣的「被動收入」並沒有讓我感覺到致富。 同樣20%的回報，投資50萬美元，和投資500美元是完全不一樣的。

假定年收益20%，50萬美元可以每個月給你帶來8333美元的收入，這足以讓你過上非常舒適富足的生活，還可以有閒錢繼續讓你拿來利滾利，又或者是投資其他資產；但500美元每個月帶來的8.33美元，卻只夠你兩頓飯的溫飽。

我舉這個例子並不是要讓你覺得世界有多麼不公平，開始抱怨環境，抱怨投錯胎，而是要讓你知道，在積累財富的過程當中，每一個階段所使用的方法都會是截然不同的。 有錢人投資資產一年可以賺1000萬，你也做一樣的投資，可能只賺個1萬。投資同一樣東西，但回報卻截然不同。

從零到財務自主的祕密：善用資源

沒有資源、沒有背景的你，要怎樣才能邁向財富自由呢？答案就是一個字：「換」。 你想要什麼樣的回報，就需要付出相對應的努力；你想要獲得什麼，就要拿自己有的東西去交換。

別擔心自己什麼都沒有，我們每個人至少都有時間、精力和智商。只要善用所擁有的能力，積累足夠的資源，你也可以去換取自己想要的東西。我就是用「換」的方式，一步步的從零積累到自己的第一桶金。

窮小孩的第一桶金

很多人覺得第一桶金就是10萬、100萬又甚至是1000萬，但對我來說，第一桶金不應該是一個具體的數目，而是你努力所累積到的一筆錢，並且這筆錢會在你積累財富的過程中發揮關鍵作用。

它可以是幾千塊、幾萬塊或幾百萬，只要是可以給你後續的人生帶來轉折，解鎖更高的財富門檻的，都可以稱作第一桶金。

對我來說，我的第一桶金就是在高中畢業後，打工所存到的5000馬幣（約3萬台幣）。

可能你們會覺得5000馬幣那麼少，那我們就稱它為第一籃金吧。我會把這5000馬幣稱作第一桶金，是因為這5000馬幣撬動了我許多的財富門檻，從5000到大學時期的2萬，一直到畢業後的10萬。

在馬來西亞，私立大學有幾百間，而公立大學卻只有十多間，僧多粥少，所以私立大學的學費一般都會比公立大學高上好幾倍。

由於我家境不是那麼好，只能選擇爭取相對優秀的成績進公立大學，所以上大學也不是那麼容易。

第二，上到了大學也要錢，就算是申請了學貸也需要各種生活費，比如交通、伙食、參考書的費用等，所以高中畢業後，我就從鄉下到吉隆坡這個大城市打工。

當時的記憶還歷歷在目，我帶著身上從小打各種零工以及幫忙父母所存到的1000馬幣（約6000台幣），去開啟了打工生活。

當時我的第一個目標就是存到錢，然後買一部手提電腦給自己，因為到時候大學做功課、找資料會需要用到，所以就省吃儉用，除了朋友生日慶祝外，休閒娛樂就是運動、玩玩吉他，或是去書店蹭書看。

當時我的收入有1800馬幣（約1.2萬台幣），在控制消費的情況下，每個月都可以存下1000馬幣。

我家是賣豬肉的，所以從小就吃肉到大，不喜歡吃菜。但記得有一次下班回家很累，就不打算自己煮了，在路上發現有賣一包一馬幣的椰漿飯，小小一包裡並沒有什麼料，只有八分之一的蛋、一些江魚仔和一片黃瓜而已，但我因為要省錢，也只是買了兩包回去當晚餐。

在家鄉的時候，我因為非常討厭那個黃瓜的味道，都會把它挑掉；但在那時，為了生存、為了補充體力工作，再不喜歡的蔬菜，我都會把它放進嘴裡、填飽肚子。也非常感謝那時的經驗，讓我感受到了食物的珍貴，吃著吃著，我就愛上黃瓜了。

就這樣連續工作了7個月後，我收到了大學錄取的通知。加上買了自己的筆電後，我存到了自己的第一籃金，也就是用時間和精力，獲取了一個流動性非常高的資源：「鈔票（5000馬幣）」。

當時的我還不知道這5000馬幣可以拿來做什麼，就把它先存著，到了大學後再做盤算。

到了大學後我發現一個現象：那就是大學生捨得花錢！(當然也有一些像我這種沒錢花的寒門）

在第一年，我加入了一個賣筆記本的活動，向學長姐學習如何在大學辦活動、賣東西。

在這一年的時間裡，我的存款還是一樣維持5000馬幣，暑假還是會打一些零工，但是在大學第二年時，我就成為了賣書活動的老大。

我在大學第一年時，就盡量累積人脈、去表現自己，所以認識了不少朋友，也讓學長姊們看到我的能力。

第二年就如我所預期的，我獲得大家的支持，被推上去擔任一些活動的負責人。

我有涉及到的活動都是以生意為主，比如賣花、賣湯圓、賣書、賣仙人掌等，或是利用學校的場地辦一些賣場活動。

這些活動雖然賺不了多少錢，卻讓我學會很多做生意的道理，其中最重要的就是：要懂得「換資源」，而這些資源就包括了人、金錢、科技、你的技能和知識等。

比如說，在大學時期，每個人追求的東西都不同。學生會想要參加活動，有些是想要得到一些活動分數，又或是提升自己的溝通能力、領導能力和團隊協作的能力，也有些可能就是因為想要得到歸屬感等。而我想要辦活動賺錢，但是每個活動都需要人力資源，於是我的角色就給他們提供了這方面的價值。

我用自己籌備活動的能力資源，去「換取」學生的參與，「換取」他們付出的時間和精力，大家一起把活動完成，學生得到他們想要的這些東西，而我也賺到了一些錢，然後和大家一起出去慶祝一番。

當然，這些前提是你必須要取得大家的信任，同時也具備領導和策畫活動的能力資源。

大學第二年結束後，我的存款就提高到了1萬馬幣，而到了第三年，雖然一邊讀書還可以一邊存錢算是不錯了，但我發現這速度還是很慢，就開始嘗試一些投資的渠道，比如股票、加密貨幣、期貨、金錢遊戲等。

可想而知，我因為心急交學費而虧了一些錢，但這非常的正常，每個像我這樣想要存到第一桶金的朋友都有體驗過，我的存款又掉到了8000馬幣左右。

到了大三，我被升任為宿舍的活動主管，不需要親力去辦活動了，就把活動授權給學弟妹辦，自己扮演的角色就是遊說校方，和幫忙活動負責人找一些人手，給他們提供所需要的資源，比如活動的流程計畫、場地、交通等。

那時因為比較清閒，想要找一些事情來做，就用了大哥的名義擔保，給自己買了一輛最便宜的車來做租車生意。當時汽車的首付是3700馬幣，保險和路稅是1000馬幣左右，每個月還需要支付貸款380馬幣。

可能有些人覺得花掉4700馬幣，就剩下3300馬幣，如果沒有額外的收入，不到一年車就會被拖走了，風險非常高。

但回想一下，我會冒這個險，主要是因為我發現當時在大學，租車這個生意需求是供不應求的，學生到週末就想要出去玩，但很多人都是租不到車出去的。

很多時候這些顯而易見的需求，其實都是值得我們冒險的地方。你不去冒險，哪來的回報呢？那時候，我就是用了自己的存款資源，去換取了一個可以給我帶來收入的工具：「車子」。

第一個被動收入

就這樣，在大學的我感受到了一些「被動收入」。每天把車租出去，不需要勞動就可以帶來收入；付了貸款每個月還會有500馬幣左右的額外收入，也騰出了很多時間可以做其他事。

原本打算在最後一年的時間裡搞一場大型活動晚宴，大賺一筆，完美的結束大學生涯，但是喜歡探索個人成長的我，突然意識到自己對網路行銷的熱情，做知識型影片也覺得非常有意義。

在取捨之下，我選擇了做YouTube，放棄去搞大型活動。我靠著大學最後兩年租車和打零工的收入，存款來到了2萬馬幣，也收獲了一輛車和一位女朋友。

當時我一直想著要把這2萬馬幣用掉，讓它可以變得更有價值，跨過更高的財富門檻，所以開始學習投資股票，並投資了5000馬幣。

另外1萬馬幣我將它投入了好葉頻道，拿來買電腦和一些錄音的器材、軟體和書籍，最後剩下5000馬幣。

我把自己身家的50%投入自己的頻道，而股票投資只投入了25%。這是因為我知道，頻道未來的回報潛力遠比股票投資來得高上好幾倍，甚至幾百倍。

就像前面提到的有錢人和窮人投資股票的例子一樣，投資5000元，且擁有股神巴菲特的水平，也就是年收益20%，每年就多加1000元，就算是複利滾雪球，也沒有自己頻道爆發性成長來得快，所以我把大部分的錢都投在了自己身上。

年輕時回報率最高的投資項目，就是投資自己。那時一邊實習一邊經營頻道也是很值得回憶的，每天早上5點起床製作影片，7點上班，然後下班回到家後還是會繼續製作影片，甚至有時候還會悄悄在上班時間偷偷寫稿，構思內容。

當時壓力非常大，以前濃密的頭髮，在實習和製作影片的雙重壓力下掉了很多，但堅持了1年後，我逐漸看到YouTube每個月為我穩定帶來8000元左右的廣告收入。

看到了嗎？回報顯而易見，1萬元的自我投資，給我換來了每個月8000元的收益，一年就是9萬6000元了，回報率是960%，完勝股票投資，而且頻道收益還會持續增長。

財富因階段不同，所帶來的回報也會不一樣

當然，我並不是不投資其他資產，比如股票、房地產、基金等。事實上，我自己一直都有投資股票和房地產的習慣，而且還逐年加倍投入呢。

我的意思是，在沒什麼資源、沒什麼錢的階段，最應該投資的是你自己。

無論是把錢投入在自己創辦的生意，買書閱讀來提升自己，還是把錢拿來學習、投資腦袋都好，這些投入都是能夠提升你賺錢能力的投資，是回報率最高的投資。

等你透過自己的賺錢能力，獲取了第一筆財富後，才來考慮進行多元化投資也不遲。我也是從自己的事業（好葉頻道）賺到了一些錢後，才開始做其他更多項目的投資，比如房地產、股票和其他生意。

這就是我從零積累財富的方法。在開始時投資自己的賺錢能力，然後用這個賺錢能力賺到更多錢，累積到了第一桶金後，才來考慮投入其他的項目。

財富會因為階段的不同帶來不一樣的回報。所以我們要做好選擇，把資源投入在對自己現階段回報最高的事情上。

第一桶金的誕生

實習結束後，原本是想在業界待個兩年，累積一些網路行銷的經驗，但我發現透過自學所提升的技能比待在公司學得更快，於是就自己獨立，全職經營好葉頻道。

在人生的過程中，很多時候都需要做一個選擇。當你發現自己在工作上無法發揮，或是難以提升技能的時候，也許就是你該另尋他路的時候。

對我們來說，最有價值的並不是你的工作經驗，而是你的職業資本，你積累的各種資源，無論是金錢、人脈、技能還是知識。

畢業後，加上YouTube收入和投資所帶來的收益，我的存款累積到了10萬馬幣左右。

在接下來一年的時間，我專心經營頻道，並且找了團隊幫我製作影片，推出了〈好葉說書課〉，也非常感謝大家的支持，這個課程給我帶來了不錯的收入。

會製作這個課程，除了想要賺錢、讓好葉這個平台可以做得更好以外，我也想要培養大家對的閱讀習慣。

我們都知道讀書是最低成本的學習方式，一本書就學會了作者畢生的智慧。無論是思維層面，還是實用技能方面，我們都可以從書海中找到答案，解決生活難題，提升自己的思維。

但對很多人來說都有一個痛點，那就是閱讀需要花費非常多時間和精力。要讀完一本書，就要耗上至少10個小時的純閱讀時間。更不要說沒有閱讀習慣的人，讓他坐下來讀一個小時的書，就等於要了他們的命一樣。

有些人讀了很多書，生活還是一樣沒有改變，這其中最主要的原因，就是他們抓不到書中可以加以實踐的重點內容是什麼。而這一點，我就非常幸運，做得還比一般人優秀一些，總是能有簡單易懂的例子和描述，再加上動畫呈現給大家。

我會篩選大眾評價極高的書籍，親自讀完後再整理出最精華最實用的重點，然後把它轉變成一個生動的動畫說書影片。

比起十個小時的純閱讀時間，我的方法可以讓你用最少的時間，學到最多能實踐的知識和技巧。

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踏上企業家之路

加上幾年來的投資所得，好葉頻道所產生的營收就累積到50萬馬幣（約300萬台幣）的創業啟動資金了，也算得上一筆小小的第一桶金。

雖然這些錢並不是很多，但我還是再次冒險，把大部分的錢投入好葉頻道，加速成長。當時我就一口氣聘請了十位人員，加入好葉的製作團隊。

就這樣，我就進入了人生的另一個里程碑，探索創業和學習當一個小小的企業家，希望可以把好葉做得更好、影響更多的人。或許這只是第一桶金的開始，就讓我們看看在未來它可以成長幾桶吧。

以上就是我過去6年來，從中學到大學畢業後的財富累積全過程，和你分享了自己是如何從1000到50萬的財富累積經驗。

現在就來和大家說說，對於整個財富積累的心得以及個人的淺見吧。

寒門如何逆襲累積財富？

1、積累資源

如果你沒有資源、背景，也沒有技能，你的第一桶金一定是存出來的，而這個過程需要你的自律、你的犧牲，和你的延遲享樂。 收入提高的同時，也必須保持原有的生活水準，不然這桶金是永遠都不會滿。 你在積累第一桶金的同時，其實也會積累自己的資源，比如人脈、技能、知識以及個人價值。這些東西就是給你帶來收入的主要因素，而不是你的經驗。

2、不停止探索賺錢機會

在過程中不要停止尋找、探索賺錢的機會，或是發掘自己的潛能，這樣才不會讓第一桶金永遠只停留在第一桶金，要讓它動起來，才有可能變成第二桶、第三桶。 每一次的金桶翻倍，都需要我們勇敢的冒險，而把它投入在自己擅長的領域，或是需求顯而易見的地方，相對來說投入的風險較低。

3、社會從不缺錢，缺的是賺錢的能力

最後，無論是從事什麼行業，什麼樣的工作都可以累積到第一桶金。 社會從不缺錢，缺的是賺錢的能力。有些人沒有高學歷，一樣擁有百萬千萬的身家，因為他有著賺錢的能力。 多累積自己的人脈資源、技能資源，以及知識資源，這是你能不能把第一桶金翻成十桶金的關鍵。

(本文摘自好葉著《一人公司的致富思維：從零到百萬訂閱，靠知識變現的成功法則》，如何出版提供)



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