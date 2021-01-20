保密到家！蘋果獨特的「筒倉術」

蘋果的產品研發向來保密到家，即使自家員工大多一樣蒙在鼓裡。保密的目的是要加強聚焦，協助工作團隊追求卓越，也減少研發走漏的機會。

蘋果員工要是想跟同事講自己在做的專案，一定要有「解禁」（disclosed）的資格，或是徵得公司准許可以和人提起，而他對話的同事一樣要有「解禁」的資格。在雙方同具解禁資格的狀況之外，蘋果員工是不准跟任何人提起他們在做的專案，同事、朋友、配偶都包括在內。

「我絕不跟我團隊裡面應該做什麼事的人說他應該做什麼事，」馬克．麥諾（Marc Minor）以前在蘋果的行銷部門做過事，他說，「我不可以提產品的名稱，我不可以提代號。而且，除非你講話的對象知道代號是指什麼，你跟人提代號也沒用。」

蘋果的解禁制有助於排除分心的雜事，讓員工可以心無旁騖去和產品最小的細節糾纏。「這樣一來，你這個人應該專心做什麼事情就簡單明瞭了，因為其他的事情你啥也不知道。」有個在蘋果當過工程師的人跟我說，「谷歌給人一種感覺，公司的每一件事每一個人都有責任，每一個人都知道公司裡的每一件事，每一個人都在做內部測試，每一個人都在對內部測試提意見，這樣的結果就是權責沒那麼以個人為限，但在蘋果，你只知道你手上在做的這一件事—你只要管這一件事就好。」

或者換成高德斯坦的說法：「他們被關在各自的筒倉裡，這樣專家才能當他的專家。」

除了加強聚焦，蘋果由於有這樣的保密制度，推出新產品時也更教人驚喜。而「驚喜」這條件，每年要把媒體和蘋果迷吊上兩次胃口：一次是新的iPhone 機型介紹，一次是蘋果的「全球開發者年會」（World-wide Developers Conference），簡稱WWDC，焦點在如何以蘋果作業系統為基礎再作開發。

蘋果的行銷和宣傳團隊在這兩件大事之前一個禮拜，會進駐「黑箱」（black site），那是特區似的一棟建築，窗戶密不透光，專供蘋果審核、翻譯新產品的行銷材料。不管是哪裡用得到的材料，不論實體店、廣告看板或是線上，都在這處「黑箱」裡準備妥當。之後，大戲上場。麥諾對我說：「全都在庫柏提諾（Cupertino）的一棟小建築裡做好，大家關在裡面埋頭做大事，」也說到後來他發覺這樣子保密不是白費工夫。「他們控制訊息的功夫是該誇一下，」他說，「搞行銷的人，控制訊息就是一切。」

蘋果員工要是洩漏新產品的訊息，甚至秀出已經宣告的產品預覽，都會被開除。布魯克．彼得森（Brooke Amelia Peterson）到蘋果的辦公園區去看她擔任硬體工程師的爸爸肯．鮑爾（Ken Bauer），之後她在YouTube 貼了一段影片，裡面有鮑爾宣佈蘋果當時還沒推出的iPhone X。犯這樣的大忌，代價慘重啊。

鮑爾跟我說，彼得森本來就是攝影機從不離身的孩子。所以，女兒對著手機拍的時候，他一時也沒發覺有什麼不對。「看她拿出攝影機，沒錯，是該要她關掉，跟她說這樣做恐怕不太好， 」他說，「可是，就好像你的孩子愛棒球愛得要死，每天都戴棒球帽，你看習慣了，根本什麼也不會多想。」

彼得森一貼出她的影片，影片便開始瘋傳，蘋果裡的人也注意到了。「忽然間，早上八點吧，我接到蘋果安全部門打來的電話—『喂，有問題囉，』」鮑爾跟我說，「同一時間我的上司也傳簡訊過來了。」

彼得森刪掉了影片，只是轉發的還在四處傳。鮑爾想把轉發出去的都刪掉，但沒辦法。網際網路自有主張。「就好像五雷轟頂，」鮑爾跟我說，「事情有多嚴重我馬上就懂了。那一刻我就曉得我在蘋果大概完了。」

鮑爾之後和蘋果安全部門談話，坦承錯全在他，也想說服他們他絕不可能再犯。「過了約莫一天判決才下來—『好啦，你走吧。』」他說，「警衛押著我出辦公室，就這樣，完了。」鮑爾很快覓得新職—一部分要歸功於他對女兒影片爆紅的反應不慍不火—也看似還能隨遇而安。他說：「我對他們沒有埋怨。」

這些條件—設計領軍的研發流程，聚焦，驚喜—合力把蘋果的旗艦裝置推上世人垂涎的產品巔峰。但同樣也是這些條件在拖蘋果的後腿，因為鍵盤打字、滑鼠點擊在轉向人聲講話、人手點劃之時，蘋果也遇上了劇變，震幅不下於谷歌那邊。

(本文摘自艾歷克斯．坎卓維茨著《永遠都是第一天：五大科技巨擘如何因應變局、不斷創新、維繫霸業》，遠流出版提供)



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