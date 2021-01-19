祖克柏的夢想 臉書的下一次大破大立

臉書要打造自家的作業系統，作為他們認定的「下一個運算平台」，希望藉此掙脫他們弱點的源頭：競爭對手高興怎樣，他們就要被帶著跑。

二○一九年九月二十五日，聖荷西麥肯納利會議中心（McEnery Convention Center），祖克柏上台，站在「下一個運算平台」（The next computing platform）幾個大字前面。他是來參加Oculus Connect，這是臉書為虛擬實境建立作業系統和主機組合包而辦的開發者大會。

臉書不想停在app 的層次， Oculus 便是他們力求更上層樓的表示。臉書要打造自家的作業系統，作為他們認定的「下一個運算平台」，希望藉此掙脫他們弱點的源頭：競爭對手高興怎樣，他們就要被帶著跑。

「有的事情是要自己建立起平台才做得到的，」祖克柏跟我說，「像我們有手機app，有網站。但是在手機app這裡，作業系統廠商覺得app 該做什麼，常常對我們的限制特別大。」

由於行動作業系統都要你先選出你要做的事，再選出你要找的人，祖克柏對此頗有怨言。他說你要先點通訊app 之後再點你要傳訊息的人，這是違反人性直覺的，因為我們都是先有人選，才有要做的事情。

「我希望做的事情—我希望在我們的AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）做的—是要下一個運算平台的走向能夠多專注在組織原理上，改把人放在中心而不是事情。」他說，「我真的很在乎運算法走向這方面的事。」

祖克柏飽嘗做事仰人鼻息的滋味，他可不想一直這樣下去。要是VR或AR能夠起飛，臉書便可以透過Oculus 打造自家的普及作業系統，進而對於用戶怎麼使用他們的產品能說得上話；臉書在桌機、手機、語音這幾方面都還只能聽人指揮。祖克柏在這方面可是饞得要命，投資Oculus 就是要為臉書的下一次大破大立搭好舞台。 臉書不缺雄心壯志或是必要的技術、流程，可以將他們目前已屬罕見的成績再推進到未來、維持得更加久遠。我從祖克柏的玻璃牆會議室往外走時，這一點比先前還更加明顯。

臉書要是懂得以健康的態度處理公司的成長—多聽新的輸入，做事要能負責—未來數十年應該還有一席高位。若否，那如今美國聯邦監督機構步步進逼、政界也多呼籲拆解臉書，臉書可就難逃祖克柏一直奮力要避開的結果：淪為科技發展史上的小小注腳。

(本文摘自艾歷克斯．坎卓維茨著《永遠都是第一天：五大科技巨擘如何因應變局、不斷創新、維繫霸業》，遠流出版提供)



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