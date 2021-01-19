心想不會事成 「走出去說出來」才對！

我能夠經常「心想事成」，不是我有什麼超能力，是因為當我碰到一個新朋友，我會把心中正想做的事情，或者我需要人家幫忙的事講出來。同時我會問對方，你在做些什麼？

這樣做，對方或許就有辦法來幫助我，這就是「走出去，說出來」的力量。當你走出去拓展人脈，把自己想做的事說出來，就能開發新的機會。

走出去：樂於分享，和人群互動

人與人的互動，是心想事成的一大關鍵，平時就要養成和其他人交流的習慣。不只是對於新朋友，而是對所有人際關係都如此。

尤其，當你有任何需求，或是工作、生活上遇到瓶頸與困擾，思緒一時被卡住，不得其解時，一定要「走出去」，透過各種機會與拜訪，積極和你的人脈網絡分享、請益。

說出來：積極提出需求，才能帶來回應

只有當需求被說出來以後，才可能帶來更多回應，進而解決問題。

所以，若你在規劃某個方案，不妨將心中的藍圖或初步想法與其他人談談，讓方案更趨完善，也可能因此獲得更廣泛的資源。當公司缺乏某類人才，也可以在碰到的人中間積極散佈需求，無論吃飯、打球，都不要放過。

公務如此，生活也一樣。比如病痛、腰痠，我都會用開放的心態說出來，或許就有人跳出來介紹一位名醫，藥到病除。

如果不敢說出來，問題可能會困擾你很久，甚至永遠找不到答案。相反地，若將需求說出來，不斷地講，不斷傳遞，解決需求的方案就可能浮現。

人脈要刻意經營，間接人脈也不可忽視

一件事情要成功，靠自己力量是不足的，有些事情你也不懂，需要別人的資源或經驗來幫助你。因此，人脈絕對是心想事成的關鍵。

但人脈不會自己來，需要刻意認真經營。首先是改變心態，認知到人脈的重要，以免你採取跟人脈經營背道而馳的行動，例如不想接觸陌生人，甚至連熟人都躲。

此外，別忽視間接人脈的力量。有些人一兩次說出自己的需求，沒有得到答案，就失望退縮了，實在可惜。若是多傳遞幾次，旁邊的人聽到，即使他本身幫不上忙，但他可能會協助介紹另外一個人，一傳十，十傳百，說不定事情就成了。

因此，你甚至可以放出訊息，主動請人幫你介紹間接人脈。

廣結善緣，積極參與活動

對我而言，心想事成的真正定義，是心想之後，採取行動身體力行，經過一連串人與人的互動、碰撞，才讓事情圓滿達成。

一個重要關鍵，就是平時積極參與各項活動。比如客戶或廠商舉辦的研討會、展覽、餐會、球敘，或是小型團體的聚會、讀書會等。透過不同的管道和觸角，認識不同領域、專長的朋友，一旦我們有任何需求，就能找到專家請益，也能建立更多生活、工作上的連結。

自助、人助、天助

「心想事成」最主要的原動力還是在自己。一旦確立目標，自己必須用心搜尋相關資訊，努力聯繫一切可接觸的管道，設法促成。

只有自己將功夫做足了，率先去做、去想，旁人的助力、天賜的良機才會真正發揮綜效。所以，千萬別只動口，不動手。

樂於助人，可生無心插柳之效

當然我也鼓勵你，養成習慣主動關心，對別人的活動熱心參與，盡力解決他們的問題或幫忙介紹資源。樂於助人，有一天別人也可能幫助你。

更高的境界，不是想著要受人回報，才去幫忙，而是單純地關心與熱心。無心插柳柳成蔭，更讓人生充滿驚喜！

結論：走出去，說出來Go out. Speak out.

◆ 養成習慣，多走出去結交人脈，把自己想做的事說出來，就有機會促成。

◆ 別小看這份力量，因為人脈是一個網絡。走出去認識一個人，他不但自己可能幫助你，背後還可能有幾十個朋友，讓你獲得有效的人脈。

◆ 光是心想不會事成，要採取行動，Go out. Speak out.才會讓心中所想成真。這就是「心想事成」的背後秘密，很難嗎？ 一點也不！

(本文摘自曾國棟、李知昂著《工作者每天精進1%的持續成長思維：自我修練、技能翻轉、掌握贏面的40個職場眉角》，商周文化提供)



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