不為5％錯誤的人 卡住公司發展契機

主管應該允許屬下犯錯，做錯了再發回修正。每次修正都是機會教育，讓屬下每次進步一點點，直到他能夠獨當一面為止。先花費時間，把人訓練起來，之後才能真正節省時間。

公司經常會遇到一些錯誤的人，做了錯事，讓公司蒙受損失或困擾。無論是客戶不付款造成呆帳、員工私吞樣品、上班打卡作弊、老是遲到……類似的大大小小狀況難免會發生，關鍵是主管如何因應。

例如，為了防範五％經常遲到的員工，某些公司制定了麻煩的打卡制度，規定所有人都要配合。結果往往是習慣遲到的人繼續遲到，並沒有改變，反而給平常準時上班的同仁添麻煩。

其實，只要針對五％遲到的人，訂定「例外管理」的機制，比方讓主管特別去關切，經常稽核即可。

建議你，不要因為五％錯誤的人、事、物，制定讓九五％的好人不方便的規定。

要隨時檢討不合時宜，讓人不方便的規定

某些麻煩的規範，是因為從前的時空背景與環境限制，才需要制定，我們應該隨時因應新的環境而調整。例如飯店業提供WiFi服務，經常在大廳登入要一組密碼，房間登入又要另一組密碼，當顧客搞不清楚，又要派員去服務，協助客人登入。其實以前需要密碼，是因為過去WiFi很貴，要跟顧客收錢。現在頻寬成本很低，已經全面免費，就可以不必再用密碼管制，造成顧客與員工的麻煩。

可能有人擔心，這樣會被非住房客人偷用，這時就要衡量利弊得失。精算之後，也許你會發現，即使有幾個人偷用，也不會每天來，對飯店的頻寬影響不大，甚至其影響程度遠低於五％。反而用密碼管制造成的不方便，會浪費更多人力，甚至影響客戶的心情與入住意願，更划不來。

為五％錯誤的人不敢授權分工，得不償失

當主管授權給同仁，他們犯了錯，又把權力收回來。這個做法看似合理，其實不然。因為把權力收回，也就意味著把工作「買單回來」，幫屬下做他本來該做的事，反而讓主管疲於奔命，無法承擔更重要的任務。

正確的做法正相反，主管應該允許屬下犯錯，做錯了再發回修正。每次修正都是機會教育，讓屬下每次進步一點點，直到他能夠獨當一面為止。先花費時間，把人訓練起來，之後才能真正節省時間。

也許有人會問，某些人就是扶不起的阿斗，怎麼辦？ 其實一直犯錯、帶來困擾的人，可能只占五％。主管為了五％「錯誤的人」，一再把工作收回來，卡住了自己寶貴的時間與公司的發展，可謂得不償失。

然而，若是主管勇於授權分工，那些練不起來的五％，該怎麼處理呢？ 其中某些人或許有特殊的狀況，要換個方式輔導與訓練，讓他們成為可造之材。如果還是不行，就要考慮淘汰，而非主管一直跳下去補屬下的漏洞。

不要一朝被蛇咬，十年怕草繩，導致不敢信賴人

因為遇到五％的錯誤，可能局限了不少人的想法。很多人因過去有合夥失敗經驗，或者擔心過度，一想到合夥，就想到合夥人捲款潛逃、溝通不良的案例，內心怕得很，讓他們不敢與人合夥做生意。其實他們是不懂得尊重合夥人，或不會妥善與合夥人規範權利義務而已，合夥並沒有這麼難。然而，當他們一朝被蛇咬而拒絕合夥，卻可能讓公司難以擴張，失去了發展的空間。

又或者，有些主管被悉心栽培的屬下背叛，離職後反咬一口，從此再也不信任屬下，也不想培育他們，這是錯的。

人們經常因為一次的失敗，就自行腦補，延伸認為未來同樣的嘗試都會失敗，其實未必如此！ 建議你不要因為一個特例，扼殺了自己與公司發展的機會。

遇到負面的例外，當作上輩子欠人家的

對人也是一樣，我們對一百個人好，也許有五個人不領情、反咬你一口，但因此否定其他九十五個正向回應的好人，不是很可惜嗎？ 就人際與業界經驗統計下來，我們可以很肯定地說，如果你因為一些負面的特例，決定不再對人友善，反而會損失更多正面互動的機會。

萬一真的碰到了，當作上輩子或上上輩子欠人家的，就不會因為這樣因噎廢食。

結論：不要為了防弊，喪失更多興利的契機

◆ 建議你，不要因為五％錯誤的人、事、物，制定讓九五％的好人不方便的規定。應該針對製造錯誤的人，訂定「例外管理」的機制才對。

◆ 某些麻煩的規定，是因為從前的時空背景與環境限制，才需要制定，我們應該隨時因應新的環境而調整，才能創造更大的效益。

◆ 一直犯錯、帶來困擾的人，可能只占五％。主管為了五％「錯誤的人」，一再把工作收回來，卡住了自己與公司的發展，可謂得不償失。

◆ 人們經常因為一次的失敗、遭人背叛等，就自行腦補，延伸認為未來同樣的嘗試都會失敗，其實未必如此！ ◆ 把負面的五％狀況當成全部，一朝被蛇咬就裹足不前，決定不再對人友善，一定會損失更多正面互動的契機。相反地，敞開心胸，就不會因噎廢食。

(本文摘自曾國棟、李知昂著《管理者每天精進1%的決策躍升思維：精準決策、帶領團隊、強化績效的40個管理藝術》，商周文化提供)



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