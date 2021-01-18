Switch off！別把工作煩惱帶回家

永無止盡的問題解決不了，帶回家也是沒法處理，不如明天再做。

只要生意在做，事情在滾動，就會有問題發生。唯有事業停滯的時候才會沒有問題，但這時候問題恐怕更大，因為市場變化瞬息萬變，不進則退。所以無論任何時候，作為職場人，請不要期望有一天會「沒有問題」。除非生意不做，公司關掉了，或你個人退休了，你的問題才會消失。

既然永遠不可能解決所有問題，改變心境就是唯一辦法。做好心理建設，把職場中的問題當作正常，你就不會煩躁不安，反而能靜下來，把事情處理好。

假設九五％都是壞消息，心情自然不亂

每天進公司，都有很多人等我開會、等我裁示解決一些問題。一開始，我有一些煩躁。後來，我就決定在心裡做好準備，假設九五％是壞消息，只有五％是好消息。

而且我還發現，即使在五％的好消息裡面，也有可能夾帶壞消息。例如拿到大訂單是好消息，但公司調貨的資金哪裡來？會不會因此必須備很多貨？會不會被倒帳？ 會不會訂單突然出問題導致一堆庫存？要怎麼處理比較好？這些都是隨之而來的煩惱。

於是，我乾脆更進一步做好心理建設，假定全部都是壞消息！ 這樣一來，就比較不會因為遇到問題，導致心情鬱悶。

樂當急診醫師，有存在價值

話說回來，剛開始的時候，我對於幹部每次來找我都沒好事，難免也覺得很煩、經常抱怨或心有不滿。我的想法是，他們怎麼搞得，辦事不力，問題只解決一半，質疑幹部為何自己不會解決？讓我很生氣。

後來，我才學會把自己定位為急診醫師或心理醫師，別人來找我，一定是問題解決不了才來。因為別人依賴我，我的地位才高，我的存在價值就在這裡！有了這個思維模式，把自己抬高，就有耐性來處理所有麻煩的問題。

不要把煩惱帶回家，懂得Switch off

雖然問題永無止盡，卻不是說，要無止盡地給自己壓力！我經常強調Switch off的觀念，就是適時把工作「關機」，該關燈睡覺就睡覺，該關電腦就關電腦，避免讓自己一直操煩下去。同時，也要懂得「切換」，既然回到家，就從工作模式切換到居家模式，不要繼續煩惱。

其實，永無止盡的問題解決不了，帶回家也是沒法處理，不如明天再做。因為，就算你在家忙得半死，花很多時間空想工作上的難題，在家沒人跟你討論，反而得不到結果。此外，很多工具、軟體與資料也在公司，你手上沒有足夠的資料，一味空想不但睡不著，更沒有效率。何況，要是你忙到晚上兩三點，弄到精神不濟，明天工作也還是做不好的。

煩惱一個人承擔就好，該休息要休息，該放假要放假

以前在我的公司，有個特殊狀況。原來我跟太太夫妻檔都在公司，一人負責業務，一人負責財務，有很多頭痛的問題，經常晚上回家還互相告訴對方，甚至失眠睡不著。

這種狀況跟一般人不同。的確，回到家我們還是有人可以討論「公事」，因為夫妻都在同一個職場，但長期下來，我們卻發現這樣對身心都很不好。後來我們就達成共識，要談公事，規定只在回家的路上，進車庫停車之前講，或明天上班車子發動之後才講。

跟這個狀況類似，員工遇到麻煩，經常很緊張地向主管回報，可是主管當時根本沒辦法處理，只是徒增困擾罷了。其實，若主管當下幫不上忙，優秀的員工會一肩扛起，第二天再報告，不會讓主管整夜擔心受怕。不過，若立即回報主管有可能「馬上」扭轉局勢的話，這時就不宜拖延，要儘快回報。

此外，我也建議同仁，該休假就休假，該旅遊就旅遊，跟家人一道出門放鬆一下，讓身心可以休息。學著放手，也可以趁機考驗屬下，當你不在時事情能否解決？ 也是個機會讓他們成長。

結論：永遠都有新問題，正是自我修練的契機

◆ 做好心理建設，把職場中的問題當作正常，你就不會煩躁不安，反而能靜下來，把事情處理好。

◆ 在心裡做好準備，假設九五％是壞消息，只有五％是好消息，甚至全部都是壞消息！ 如此一來，當你遇到麻煩，就能避免消極抱怨，轉而積極面對。

◆ 因為你能處理麻煩問題，你的地位才高，才有存在的價值！

◆ 雖然問題永無止盡，卻不是說，要無止盡地給自己壓力！ 永無止盡的問題解決不了，帶回家也是沒法處理，不如明天再做。

◆ 該休假就休假，該旅遊就旅遊，跟家人一起放鬆，讓身心休息。學著放手，也可以趁機考驗屬下獨當一面的能力。

◆ 即使不斷地有新問題出現，不要憂慮，這是你自我修練的契機。過關之後，你會越來越強！

(本文摘自曾國棟、李知昂著《管理者每天精進1%的決策躍升思維：精準決策、帶領團隊、強化績效的40個管理藝術》，商周出版提供)



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