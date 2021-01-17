亞洲賣車女王陳茹芬：對錢要有「大水庫」觀念

編按：亞洲賣車女王陳茹芬從1997年到2020年10月，累計銷售超過8,800輛車，全臺平均每2,613人，就有一人跟她買過車。看看全臺灣最會賺錢的業務，想的做的，跟你以為的，哪裡不一樣。本文摘自新書《超業思維，想出十倍勝業績》。

世界上沒有什麼事情不會變，像以前在銀行做櫃檯只要收件、蓋章、跑流程，結果現在也要做起業務賣保險。

再比如賣3C的，以前介紹規格和報價就能賣東西，現在網路這麼發達，規格和價錢一查就有，網購還有7天鑑賞期可以免費退貨，店員自然得學會怎麼跟客人聊生活、用「客人聽得懂的話」講產品，好不容易才能成交。還有賣手機的，也要賣周邊配件、電器、電動機車……你怎麼知道哪天，老闆不會要大家在店門口擺個架子賣燒烤？

從進公司第一天起，我就沒把自己當成單純的業務員，而是用「經銷商」的格局在經營。你看喔，公司蓋這麼漂亮的展示間，有裝潢、有冷氣、有辦公設備，還要僱用做行政的內勤同仁，再加上偶爾打打媒體廣告、找老師來做教育訓練，這些全部都是錢！而業務在做的事情，等於不花半毛成本向公司批貨來賣，是不是像無本生意一樣？

一般業務不會做的事：在意庫存

當心態設定成「不花半毛成本向公司批貨來賣」，連帶會影響每天該做的事，以及待人接物的情緒。

比方說我從入行到現在超過20年，每天一定看車輛動態表。這個表相當於一般公司裡的「在庫品項清單」。作為經銷商，你必須帶著清楚的頭腦，才有辦法跟客戶對應，假如他今天要買的產品有缺，你才知道要抓什麼接近的品項來賣；或者反過來，在庫品項有多，是不是要先想辦法把它們趕快賣掉，以免變成影響周轉的庫存？

光是每天看、而且要記住在庫品項，就有很多業務不會這樣做，更不要說會主動幫公司處理庫存。但作為經銷商，公司的庫存就是我的庫存，所以有時看到某些品項的庫存量比較多，我會主動用力銷售，甚至貼錢辦活動。

這個做法表面上讓我虧錢，實際上後來反而賺錢，原因是總公司也是每天跑報表，當他們觀察一段時間，發現某些品項庫存量偏高，就會設定一段時間辦小型競賽，給業務們比平常好一點點的佣金來推。

由於我總是走在公司政策前面，先前所賣的量通常會落在回溯期間內，而大多數人在政策公布以後才想怎麼賣時，我早已經摸熟這些品項的賣法，一來一往，拿賺的補貼的，總和還是賺。所以我常說：「我以為地球很大，結果很小。我每次稍微做一點好事，一下子就轉回來了。」

這方法我沒有藏私，常主動分享，不過能做到的人很少。這就牽涉到對「錢」與「人」的觀念，都要用經銷商的格局來看待。

對錢要有「大水庫」觀念

錢的方面，要有「大水庫」的觀念。拿投資來講，世界上沒有人是每筆單都賺錢的，一定有賺有賠，最後賺的多過賠的就好；賣東西也一樣，有時候多賺、有時候少賺、有時候貼一點給客人，加總起來賺比賠還多就好。

這裡面還有個細節，就是多賺少賺不一定來自同個地方。以賣車來說，除了新車本身，還有配件、保險、分期付款、二手車等都是收入。做美容、賣手機、賣保險、做房仲……很多都一樣，你不會只賣一種產品，所以永遠有截長補短的空間。然後，這樣做「大水庫」規畫：

一、把可以賺錢的來源都列出來，再抓出每一項的獎金率。例如賣一件A產品賺多少、B產品賺多少……逐一列出來，隨時記得手上有哪些籌碼。

二、把過去一年的收入抓出來，看看是由哪幾項組成的，這幾項又各占多少比例。

三、預計接下來的收入要多少，一樣從這些項目來嗎？還是要增加管道？

四、就算組成項目和原來一樣也沒關係，那麼組成的比例要變嗎？

我才不把客戶當朋友，客人「就是」朋友

人的方面，最常聽到要把客戶「當」朋友，但你有沒有想過，你會把學生時代的同學「當」朋友嗎？

對我來說，上班和下班是一樣的、在臺上和在臺下也是一樣的，客人就是朋友，朋友也可以是客人，沒有當不當這種事。因為你心裡只要一有「當」這個想法，就會戴上面具；一旦戴上面具，就會變得過度客套，像是「○先生，我跟您報告一下」，你會這樣跟朋友講話嗎？

這不代表我沒禮貌喔，對人禮貌、尊重是基本，可是不用太客套，一客套距離就拉遠了。

其次，是在商談過程中就要對對方留下印象，不管有沒有成交，都要做好這些「朋友」的名單管理，除了公司要我們記錄的基本資料，還有聊天中觀察到的個人特徵、偏好等等，都要記起來。不用刻意挑生日，平常偶爾就可以打去聊幾句，或者看到什麼和他有關的資訊，傳個LINE 分享一下，都是維繫關係的方法。

重點是，這些人脈都是自己的，就算沒有轉換跑道，你怎麼知道哪天公司不會要我們賣其他東西，這麼臨時上哪找客人？像我們有時候活動會搭贈電視、掃地機器人、吹風機，有的客人說要把贈品的錢扣掉，我還要找喜歡3C的朋友來買，幫公司做資源調配。即使做這些事情並沒有另外算業績，可是我反而借力使力，讓買車的得到折扣，又「找個藉口」跟喜歡3C的朋友再連結一次，同時減輕公司負擔，三贏！

(本文摘自陳茹芬、鄧文華著《超業思維，想出十倍勝業績：心電圖成交法、負負得正法、併桌練習法……亞洲賣車女王陳茹芬，贏十倍獨家觀念大公開！》，大是文化提供)

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