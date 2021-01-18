Podcast創意 從對的地方找到靈感

編按：近年Podcast風潮大熱，美國知名Podcast 主持人克莉絲汀・梅因澤，在過去十年，曾有三檔成功的Podcast節目，加起來超過了一千萬人。她歸納7個 Podcast 要素，可成功將「創意發想」變成當紅節目。本文摘自新書《開始Podcast：千萬收聽製作人教你內容規劃、主持、上架指南》。

過去，當我夢想成為美國下一個偉大的小說家或激進詩人時，我的老師一遍又一遍告訴我同一件事：「一個偉大的作家同時也必須是偉大的讀者。」這句話的意思，是創造力不是一條單行道。要能夠寫出絕妙的文字，一個人必須先閱讀絕妙的文字，而且更重要的是，這個人必須要享受書上的文字。

幸運的是，這些年來我見過的大多數作家（或讀過的訪談）都列出了許多他們喜歡的作家，包括愛麗絲．華克、海明威、伍綺詩、馬奎斯、詹姆斯．鮑德溫、卓拉．尼爾．赫斯特、卡森．麥卡勒斯、約翰．史坦貝克、村上春樹、伊迪絲．華頓、查蒂．史密斯與雅阿．吉雅西。這些作者橫跨不同種類的書籍，而且這個清單一直在增加。（我在高中時，曾經在高中文學期刊上發表過一首抑揚格五音步、反戰的新詩，幸運的是，我至今還沒有碰到任何讀過這首詩的人。）

但是在Podcast 產業的狀況則不太一樣，幾乎有一半向我提案Podcast 創意的人，都列出了同樣的節目作為他們主要的靈感來源和期望目標：《This American Life》、《Radiolab》和《Serial》。這三個都是很厲害且屢獲獎項的節目，擁有大量的聽眾。另外，這三個節目都是由公共廣播電台所製作。

現在，讓我澄清一下：我愛公共廣播。我的有聲節目職業生涯（以及許多其他專業Podcast 產業工作者的職業生涯）始於公共廣播。公共廣播電台知道如何漂亮地闡述與製作戲劇性且引人入勝的故事。而且，很多像我們這些在公共廣播電台工作過的人（不管是有意還是無意）仍然會讓那些過去的敏銳度出現在我們現在的敘事中。但是這不代表公共廣播電台的作品，就是我們所有人該效仿的模範。事實上，我會說，你應該在別處尋找靈感，原因如下：

• 平均每週只有3,000 萬人收聽公共廣播。如果你想吸引新的觀眾，你是否應該看看其他大眾所收聽或收看的管道，並從中找到靈感，而不是只關注公共廣播？

• 考慮到有多少渴望從事Podcast 的人都試圖要模仿公共電台的節目，你難道不應該試著做些不同的事情，來讓自己脫穎而出嗎？

• 做一些和廣播上的節目完全不一樣的事情，聽起來不有趣嗎？當然很有趣！

以下是一些從公共廣播以外的領域汲取靈感的範例：

• 《The Walk》（步行）：這是由娜歐蜜．阿爾德曼（Naomi Alderman）所創造的沈浸式虛構故事Podcast。一開始，《The Walk》是由英國國家衛生局（British National Health Service）所贊助、遊戲公司Six to Start 所製作的健身手機軟體，之後，才轉化成Podcast 的節目。在聽《The Walk》的時候，你將在第一人稱的視角中，化身為懸疑冒險主角（代號：步行者）。你的任務是帶著秘密情報穿越國界，在這個過程中，其他的角色會與你交談、引導你，有時則會欺騙你。

• 《Why Oh Why》（愛情為什麼）：這個Podcast 節目旨在探索愛情與科技的交會點。主持人安德里亞．西倫茲（Andrea Silenzi）經常從意想不到的地方尋找靈感，並模糊虛構故事與紀實、偷窺狂與懺悔告白之間的界線。在節目中，有一個透過Skype 通訊軟體相親約會的橋段，聽眾會自願被安排參與相親約會，並且同意被錄下對話。對於聽眾來說，這就像是偷聽某個人的Tinder 交友軟體約會。

• 《36 Questions》（36 個問題）：在三集的節目中，由強納森．葛洛夫（Jonathan Groff）和潔西．雪爾頓（Jessie Shelton）扮演一對感情不睦的情侶，透過詢問彼此36 個問題，來找到他們在感情中做對和做錯的事情。這是一個只有兩個演員的音樂劇，節目名稱源自一個真實的社會實驗，這個社會實驗試圖讓兩個人的感情更加親密。

我們還有些地方可以尋找靈感呢？

• YouTube 影音平台

• Snapchat 圖片分享軟體

• 電玩遊戲

• Netflix 影片串流平台

• 職業運動賽事

靈感的來源真的沒有限制！所以，你可以在你的周遭尋找靈感，包括在雜貨店的結帳櫃檯排隊時、在你去教會時、在你遛狗的時候，以及參與社交聚會的時候。你看到什麼啟發你的事物？你想要花更多時間做些什麼活動？你怎麼把這些事情轉化成聽覺上的亮點？

(本文摘自克莉絲汀．梅因澤著《開始Podcast：千萬收聽製作人教你內容規劃、主持、上架指南》，高寶出版提供)

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