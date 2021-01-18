開始Podcast！因為每個人都在做？

編按：近年Podcast風潮大熱，美國知名Podcast 主持人克莉絲汀・梅因澤，在過去十年，曾有三檔成功的Podcast節目，加起來超過了一千萬人。她歸納7個 Podcast 要素，可成功將「創意發想」變成當紅節目。本文摘自新書《開始Podcast：千萬收聽製作人教你內容規劃、主持、上架指南》。

最初，當我和蘭塔．格林伯格（Jolenta Greenberg）向Panoply 提案《By the Book》的節目概念時，我們必須端出最好的提案。Panoply 是為暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）和葛瑞琴．魯賓（Gretchen Rubin）這些大人物製作節目的公司。我們必須證明我們值得投資。

幸運的是，我們倆是好友，而且我們有一個好創意：一個自助理念的信徒與一個懷疑論者，將同時依據自助書的內容生活兩週。在我們依據書本內容生活的同時，也將錄下自己在工作中、在家中以及在這個世界上的生活狀況，展示這些書如何讓我們的生活變得更好或更糟。這將是一部喜劇節目！這將是一部真人實境秀！這將是一個書評Podcast ！

聽我們提案的人很感興趣，但是他們也有一個很大的疑問：「為什麼？」或者，更具體地說，「你為什麼想要開始做Podcast 節目？」這似乎是世界上最簡單的問題，但是，這也可能是最難的問題。不管簡單或困難，當你踏上這段旅程時，這都是你該問自己且最重要的問題。對於每一個告訴我想要開始做自己節目的人，不論對方是暢銷作家或是大學生，這都是我會問的第一個問題。

最多人給我的理由是：「因為每個人都在做。」

而當我聽到這個答案，我直覺的反應是：這理由不夠充分。這並不是說，我不曾因為其他人都在做，而跟風做某些事情。無論事情大小，我都做過。我容忍糟糕的男朋友，我穿不適合我身形的難看衣服，我假裝我喜歡英國喜劇。（關於英國喜劇，我要補充說明：如果你喜歡英國喜劇，我希望你享受幾千個小時的觀看和大笑。但是我討厭卑躬屈膝，而卑躬屈膝正是一半英國喜劇的內容，為什麼我會忍受不喜歡的事情多年呢？哦，因為我身邊的每個人都喜歡英國喜劇。）這讓我回到我的觀點：「每個人都在做」—不是一個好理由。這就是為什麼幾百萬年來父母都會問他們的孩子：「如果其他人都從橋跳下去，你也會跟著跳嗎？」在這個問題上，從古至今，身處在同儕壓力下的孩子，都會在跳下橋之前回答：「當然不會啊。」

要開始做Podcast 節目，你需要比「每個人都在做」更好的理由。

在向Panoply 提案《By the Book》這個節目的時候，這些是喬蘭塔跟我所給的原因：

• 我們想突破Podcast 節目的聽覺界限。在那時，幾乎所有的節目都是從公共廣播汲取靈感，有些節目則是學習談話性廣播節目。而我們是從真人實境電視節目中找到靈感。

• 我們想以一種單純娛樂的方式，向聽眾傳遞擁有自主權且多元性的女權主義訊息，這會是複雜的一道菜，不是簡單的燙青菜。這在當時同樣很少見，大多數節目傾向對意識形態做簡單的討論（或是以獨白或演講的形式闡述）。

當然，這個問題有幾百個正確答案。這些是我聽到其他Podcast 所給的原因：

• 我希望凝聚某項議題或某種身份認同的族群。

• 我希望將某件我熱衷的事情傳遞給其他人。

• 我希望教授某項我所具備的特定技能。（外語專業、商管知識等）

• 我是一位企業家，將Podcast 視為增加品牌聲量的多一種管道。

• 我想給我的讀者、受眾或客戶，多一種接觸我的創作的方式。

現在，思考一下你的「為什麼」，除了「每個人都在做」以外，你一定也有很多充分的理由。

但是，希望你的理由不包括我第二常聽到的答案。那些對於投入Podcast 有熱情的人常會說：「我的朋友戴夫和我真的很有趣。」然後再多解釋：「不誇張，主題是什麼都無所謂，因為戴夫和我什麼事情都可以聊，我們可以讓彼此大笑好幾個小時。」

你知道嗎？當你說戴夫很有趣時，我相信你。我相信每次見到他，都會讓你想笑。而且我敢肯定你也很機智。你的雙眼閃爍著光芒，告訴我你有著敏銳的觀察力，你的見解既自謙又迷人。我喜歡你！但是，讓我們更深入地思考一下：如果沒有任何背景敘述，我是否可以了解你們的笑話？你和戴夫共有的幽默感，是否足以支撐一個Podcast 節目？

我要在這裡提出我的意見，答案是：「不」。這並不是說你和戴夫不應該開始做Podcast 節目。你和戴夫很可能有潛力做出有史以來最棒、最有趣的Podcast 節目。但是要開始你們的節目，你和戴夫必須認真思考以找到那個不會被動搖的原因。

以下是一些其他有趣的人開始做Podcast 節目的理由：

• 我們找到了一本我爸很久以前寫的情色小說，我們想要逐章分析這本書。

• 我們想要以一種大學課程無法做到的方式，深入探討爛電影的歷史。

• 我們認為現在的新聞事件都很令人沮喪，我們知道自己可以針對時事提供有趣的見解。

• 我們熱愛真正的犯罪故事，但我們更喜歡找到幽默的切入方式，而不是為之悲傷哭泣。

希望我不會讓你和戴夫感到沮喪，而且，我希望我已啟發你們開始更具體地思考，你們想要做這個Podcast 節目的原因。我希望你們正在寫下點子、對空揮拳，感到興奮，並且已經準備好讀下一章與再下一章了。但是在進入這些章節之前，讓我們最後談談你為什麼要開始做一個Podcast 節目。

提示：我第一次提出這個問題時，是強調「為什麼」。

為什麼你想開始做Podcast ？

但是現在，我會將重點放在「Podcast 節目」，為什麼你想開始做一個Podcast 節目？具體來說，我想請你思考，為什麼要開始做Podcast，而不是寫部落格、寫書、經營YouTube 頻道、經營Pinterest 平台、持續更新Instagram 帳號等等。

Podcast 真的是講述你的故事的最好方法嗎？你的故事是否畫面太生動，以至於Podcast 無法完整傳達精髓？如果將故事寫下來，或是作為獨立喜劇節目的橋段，或是做成多媒體互動的形式，你的故事會有更好的效果嗎？

為了你的好創意，請你不要為了Podcast 節目而削足適履。簡而言之，即使你有充分的理由開始做Podcast，要呈現你的特色，這是否真的是最好的方法？如果答案是肯定的，那就繼續讀下去吧。

(本文摘自克莉絲汀．梅因澤著《開始Podcast：千萬收聽製作人教你內容規劃、主持、上架指南》，高寶出版提供)

延伸閱讀

Instagram 與千禧世代的反抗

為什麼「網紅」一詞有誤導之嫌？

不搞笑談時事YouTuber 志祺七七如何辦到