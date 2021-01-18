同事都是外星人！一掃職場壞心情的教戰手冊
編按：像生物圖鑑一般，作者將職場常見人，以外星人方式全釋。從出沒習性、性格到攻略指南，最後來句吐槽，讓你以全新眼光重新找回與同事一起工作的勇氣。以下摘自《同事都是外星人：一掃職場壞心情的教戰手冊》。
剩下的就拜託你了星人
攻略難易度★★★★★
【生態】
一臉彷彿是專案負責人的樣子，指使人著手處理，一旦做完表面功夫、搶盡風頭後，便丟下一句「剩下的就拜託你了」，就此神隱。閒來沒事就時不時跑來關心「那件事進行得如何啦？」
【對策】
也許比凡事皆要插手碎念的類型還好應付，而且他們過去很有可能也受到上司如此對待——不如這麼轉念一想，度過眼前的苦難吧。
◢來自宇宙的天音◣
功勞算我的， 失敗怪下屬。這就是所謂的上司。
為您轉接負責人星人
攻略難易度★★★
【生態】
接到社外打來的詢問電話時，總是放棄自我思考，直接將皮球踢給別人。同時卻又很喜歡裝出一副很有責任感的樣子，和同事抱怨「剛剛有個客戶超麻煩的～」
【對策】
只要把他們當作「負責把皮球踢給負責人的人」，心裡就會好過不少。下次可以試著讀秒，看他們接到詢問電話後會在幾秒內說出「為您轉接負責人」，也是挺娛樂的。
◢來自宇宙的天音◣
搞不好是踢皮球的球速可達1 6 0 k m / h 的天才。
不讀不回星人
攻略難易度★★★
【生態】
在使用社群網站或通訊軟體聯絡的時候，故意不讓訊息已讀，為自己留一條「因為太忙所以沒時間看」的後路。但恐怕早已透過預覽之類的功能，大致掌握了訊息內容，以此決定要不要打開訊息。
【對策】
為了製造他們必須打開訊息的狀況，試著傳送「某某案子出了大麻煩」的訊息吧。如果這條訊息被已讀，就能證明他們確實有收到訊息，如此一來就無法再使出不讀不回這招了。
◢來自宇宙的天音◣
就算你不看訊息， 也已經被人看透了。
句尾加「～」星人
攻略難易度★
【生態】
為了營造文字給人的印象，常在郵件或社群貼文的句尾加上「～」。希望透過如同口語般的表現，給對方一種親切的感覺。與此同類的還有句尾加「！」、「——」等符號的外星人。
【對策】
這種外星人其實不會帶來什麼困擾，不過換成自己想在句尾加上「～」等符號的時候，就要謹慎為之。一旦成為常態，當對方收到沒有加句尾符號的郵件時，就很有可能覺得「這語氣是在生氣嗎……？」，因此萬萬不可濫用。
◢來自宇宙的天音◣
文字表達也很重視反差， 一板一眼的人偶爾用個「～ 」會有很好的效果
在公司外面遇到就裝沒看見星人
攻略難易度★★
【生態】
平常在公司相處還算融洽，上下班在捷運上之類的地方遇到時，卻會裝作沒看到，無論如何都不會過來打招呼。最尷尬的就是不小心對上眼的時候。
【對策】
往好的方向想，也許他們在職場上能好好地和人來往，都是努力克服自己內向的個性得來的成果。私底下遇到他們的時候，就低頭看手機錯開視線，裝出一副完全沒發現他們的樣子就好了。儘管你們多半都有注意到彼此。
◢來自宇宙的天音◣
無視， 有時是一種愛的表現。
話當年勇星人
攻略難易度★★★
【生態】
明明年輕的後輩什麼也沒問，就自顧自地開始暢談自己年輕的時候工作有多拚或當年的豐功偉業，如同吉祥物般的存在。黃湯下肚後，這個壞習慣更是變本加厲。大多是一看就知道從沒學壞過的平凡大叔。
【對策】
他們只是想說說話而已，把他們的話當作耳邊風，左耳進右耳出就好。時不時來句「哇～部長你說的是真的嗎？」、「換作我可辦不到～」之類的話，保證加分。
◢來自宇宙的天音◣
大叔憶當年乃是大自然的法則。
超早進公司星人
攻略難易度★
【生態】
比表定上班時間還要早很多進辦公室，讀讀報、喝喝咖啡之類的度過悠閒的時光。有的是想避開早上通勤的尖峰時段，有的是時間一到就自然醒了，也有單純是不想待在家裡的類型。
【對策】
不只早班的捷運人少，工作也更有效率，好處多多。歡迎加入超早進公司星人的行列。
◢來自宇宙的天音◣
所謂的勞動型態改革， 絕對不光是政府的工作，而是從個人開始做起的。
抽屜儲備零食星人
攻略難易度★
【生態】
肚子有點餓的時候，就會默默從抽屜裡拿出各式各樣的零食享用。常備的零食種類豐富，而且為了避免斷糧，會時時確認存貨是否充足，毫不大意。
【對策】
抽屜裡的零食吃完的話他們就會變得很煩躁，這時我們只要禮尚往來，分送零食給他們就沒問題了。如果和他們討論新商品的資訊，就能進一步建立友好關係。
◢來自宇宙的天音◣
品項比隔壁便利商店還齊全的抽屜。
(本文摘自野澤幸司著《同事都是外星人：一掃職場壞心情的教戰手冊》，木馬文化提供)
延伸閱讀