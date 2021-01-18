同事都是外星人：一掃職場壞心情的教戰手冊

攻略難易度★★★★★

【生態】

一臉彷彿是專案負責人的樣子，指使人著手處理，一旦做完表面功夫、搶盡風頭後，便丟下一句「剩下的就拜託你了」，就此神隱。閒來沒事就時不時跑來關心「那件事進行得如何啦？」

【對策】

也許比凡事皆要插手碎念的類型還好應付，而且他們過去很有可能也受到上司如此對待——不如這麼轉念一想，度過眼前的苦難吧。

◢來自宇宙的天音◣

功勞算我的， 失敗怪下屬。這就是所謂的上司。