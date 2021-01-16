買停車位把握4大口訣 一週省下5天煩惱

買房不只要看室內格局、建材與周邊機能，停車位也是影響日後生活品質的關鍵。

但是停車位百百種， 以新建案來說， 光是要買坡道平面還是機械車位，又或者要選靠牆、靠柱、靠中間的位置，地下第幾層的車位千萬不要買？購屋族有各式各樣的疑問，若是習慣開車的通勤族，一週至少有5天都得跟停車位打交道，車位選得好，才能讓你上班順利沒煩惱。建議把握以下4大口訣挑選停車位，就不會出大問題。

口訣1：能買B1就不要買到B2

通常新建案停車位價格，地下第一層會是最高價，接著每往下一個樓層就平均便宜10萬元左右。住展雜誌研發長何世昌指出，在挑選停車位樓層時，若不是有萬不得已的考量，建議還是選愈接近地面的樓層愈好。

他最不建議購買底層車位，姑且不論最底層是否會有易積水問題，光是每天開車下去要多花的時間，甚至有時得先將家人放下，自己再去停車，這過程就相當麻煩。

他指出，當然有些建案銷售時會宣稱停車位設計是直線往下開，省掉繞圈向下的過程，但何世昌表示，停車位樓層除了進出所需的時間，也影響到等電梯的時間。

口訣2：能選坡道平面就不要機械車位

通常坡平跟機械車位，以北市來說價差會在100萬元，外縣市則差異較小。以使用實用度及管理費用及風險來說，當然是以坡道平面車位最佳。但若是只有機械車位可以選擇，屋比房屋總監陳傑鳴建議，機械車位分成地下、地面、空中3種的，最優是只要左右移動的地面位置，再來是空中的位置，最差則是在地面以下。

他說明，只要左右移動的地面機械車位，若車位故障，汽車還能開出來，而空中和地下的位置，同樣都會發生車位故障就開不出來的窘況，「但至少車位要是不幸壞掉向下墜，空中位置受損的機會比在地底下的低，但空中車位還要注意車輛高度限制。」

最不建議是，因基地小而興建的塔式循環車位，陳傑鳴表示，這種車位不只等待時間久，一旦故障，車子根本找不到也出不來。

口訣3：靠柱、靠牆優過中間車位

通常停車位選擇是靠柱優過靠牆，中間車位最差，但還是得以個人開車習慣來看。以陳傑鳴經驗來說，他個人最建議選擇駕駛座靠柱的車位，原因在於不管鄰車怎麼停，駕駛座靠柱，就一定有空間打開車門下車；次選則是副駕駛座靠柱的位置，若駕駛座開不了車門，也可從副駕駛座下車。

至於靠中間的車位，就得看鄰車的停車習慣技術，若是兩輛車都緊靠自家汽車，有時甚至根本下不了車。何世昌另外建議，盡量不要選擇在車道進出口周邊的車位，原因是進出車輛多，

不管是要倒車入庫或是出門，技術不好的人壓力都會較大，也較容易發生小擦撞。

口訣4：談年約較好議價

至於若是買的房子未附停車位，要怎麼議價談租金？科達機構房產研究中心經理曹鈞富建議，通常企業經營的停車場較會提供年約優惠，若是跟一般私人屋主租車位，比較難談到優惠，多是以社區行情為標準，但建議可以盡量跟屋主談租金內含管理費，每個月可以省下300至500元。

(本文作者陳之碩，摘自今周刊特刊《買房實戰計畫》，今周刊提供)



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