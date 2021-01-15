價格跌了 懂投資的有錢人就笑了

行動計畫有其風險與成本。但它遠低於安逸的不作為所帶來的長期風險與成本。

—約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）

我所知道的最佳投資策略是非常違反直覺、非常顛覆常理、很瘋狂的投資思考方式，因此幾乎沒有一個採用這種策略的人，會想方設法去解釋這個策略。它一點都不難做到，但卻很難解釋清楚。它聽起來就是很……不可能。但聰明的投資者一直在運用這種策略，而且，老兄，它真的很管用！我的意思是它真的很有效。它帶來的是「我可以在我的餘生，做任何我想做的事情」這類成果。它非常有效，是世界上最優秀、最有錢的投資者們投資成功的祕密。真的。

我知道這聽起來很像炒作，但說實話，這個策略的有效性再怎麼誇大也不過分。世界上最有錢的那些人，確實是根據這個策略致富的，包含富比世（Forbes）全球富豪榜上的許多人。例如，全球富豪榜排名第三名的是卡洛斯．斯利姆．赫魯（Carlos Slim Helu），他是墨西哥電信企業家，身價350 億美元，目前正使用這個策略買進便宜的媒體、能源，以及零售資產，其中包含《紐約時報》。第八名是印度的拉克希米．米塔爾（Lakshmi Mittal），他創造了190 億美元的財富，目前正經營全球最大的鋼鐵公司阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）。1990 年代柏林圍牆倒塌後，他利用這個策略在東歐建立起阿塞洛米塔爾。第15 名是法國的貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault），他用這個策略收購了迪奧（Christian Dior），累積了160億美元的財富。第16名的是中國的李嘉誠，他用這個策略收購了能源、銀行，以及公用事業公司，累積到160億美元的財富。查理斯．科克（Charles Koch）與大衛．科克（David Koch）分別以140億美元的財富，排名在第19 名，他們利用這個策略建立了科氏工集團（Koch Industries）—美國最大的私人持股公司之一。德國的麥可．奧托（Michael Otto）排名第23 名，他趁著美國市場低迷之際，使用這個策略收購了美國的購物中心。唐諾．布倫（Donald Bren）排名第26名。他利用此策略成為爾灣公司（Irvine Company）的獨資擁有者，累積到120億美元的財富。爾灣公司是加州最大的建築公司之一，也是橘郡（Orange County）約1/5 土地的土地開發商（譯註：上述列舉的數據為2009年的富比世全球富豪榜）。

利用這個策略變得超級有錢的富豪名單可以一直列下去，但這個名單如果不提全球第二有錢，同時也是世界上最優秀的投資者巴菲特，就不算完整。他利用了這個投資策略，累積了他的巨額財富，並提高了他在美國運通（American Express）、華盛頓郵報（Washington Post）、GEICO，以及可口可樂（Coca-Cola）等公司的持股與年化報酬率。

這個策略也是許多較小筆的財富的累積基礎，包括我的。事實上，我前面提到的任何一位富豪都會同意，如果你是一位小散戶，使用這種策略會容易多了。這個策略的使用對大戶投資者來說，其實是非常劣勢的。巴菲特曾說：「任何宣稱規模不會影響投資表現的人，都在賣股票。我曾達成的最高報酬率是在1950 年代。當時我痛宰道瓊工業平均指數。你應該看看那些數字的。不過，當時我投資的金額很少。資金不多是極大的結構性優勢。」

我運用這個策略買進生物科學、軟體，以及其他私人公司的股票，為自己創造財富。如果你能重視這個策略，而且願意做點有趣的事，很快的，你會發現這個不可思議的策略，也能成為你創造大量財富的基礎。

囤股：在低價的時候，買進你看好的好公司

我將這個驚人的策略稱為「囤股」……就如同「貯藏」、「累積」、「收集」。它的意思就和它字面上的意思一樣—囤股，就是囤積股票。不過，不是囤積任何價格下的任何股票。囤股的本質是找到一間你會樂意擁有其全部股份的公司，然後希望其股票價格下降，好讓你盡可能以愈低愈好的價格，去「貯藏」、「累積」，以及「收集」。我知道聽起來也許很怪。但是我得重申，我前面列出的所有富豪，與富比世全球富豪榜上的其他許多人，他們都是在囤積公司的人（請注意：當你讀到此內容時，這個名單可能已經變了，但不變的是，這些人財富積累策略背後的故事）。

買公司，不是買股票

「買公司，不是買股票」是我第一本書裡的一個章節標題。這個思考方式非常關鍵，我再怎麼重申都不嫌多：你絕不能再認為，投資股票跟買公司這兩者是有差別的。買一間公司就等同於，買這間公司的股票。如果你買進公司所有股份的一部分，你就是部分擁有者。如果你買下所有的股份，你就擁有整間公司。這個過程和買進一間公司的公開發行股票，是沒有差別的。只要你認為持有公開發行的股票，跟擁有一間公司的一部分是不一樣的，你就永遠無法理解並執行囤股策略。一般投資者在其持有的股票價格下跌時會不開心，因為他不了解股票所代表的是公司的真正價值。不過，那也是因為一般的股票投資者，根本就不是投資者。他們不懂囤股，因此無意間成了投機者和徹頭徹尾的賭徒。

令人遺憾的真相是，金融服務業透過共同基金，將數百萬人騙進它們的股票投機遊戲中。下一章有更多的相關內容。現在，我們只要記住，為了這本書、也為了你往後的投資生涯，你必須把股票視為公司的股份，並且將你自己視為那間公司的擁有者。所以，如果你只買了10 股可口可樂，你就是可口可樂的部分擁有者——而不是可口可樂的股票投資者。明白了嗎？當你能開始這樣想的時候，你就加入像巴菲特那些真正偉大的投資者的行列了，也邁出成為一位穩健的股票囤積者，呃，我的意思是公司囤積者的第一步了。

巴菲特說，「投資的基本理念，就是把股票視為一間公司，利用市場的波動為自己謀利，並尋找安全邊際（Margin of Safety，簡稱MOS）。

這是葛拉漢教我們的。

今後的100 年，這些理念依然會是投資的基石。」

(本文摘自菲爾‧湯恩著《讓散戶賺起來：12萬就能開始，4項選股指標、一套SOP，年賺15%的獲利公式》，樂金文化提供)



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