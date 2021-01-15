理專不會告訴你的投資真相

當你建立這些帳戶並在虛線上簽名時，他們肯定不會告訴你，他們會將你畢生獲利中的60%放進自己的口袋裡。

你的401（k）計畫基金經理人和行政管理人員，平均每年收取你的預期投資報酬率的25%。無論他們是否有為你賺到任何錢，他們都會收那些錢。他們在2008 年收取了大約1,000 億美元的費用與佣金，同時讓你退休帳戶的價值減少了40% 以上。如果你認為這很糟糕，那請你想想這件事：當他們從你身上偷走你獲利當中的25% 時，他們拿走的遠大於25%。在你的投資生涯中，25% 的費用到了你退休時，會讓你損失你的預期獲利的60% 到70%……之後也會繼續偷走你的錢。[1]

我重複一遍：在你65歲時，你從你的投資中應得到的其中60%，已經被基金經理人與行政管理人員拿走了。

這怎麼可能呢？當你建立這些帳戶並在虛線上簽名時，他們肯定不會告訴你，他們會將你畢生獲利中的60%放進自己的口袋裡。這是一個以複利的力量為基礎的隱藏騙局，就像它的對立面——囤股。如同前述，愛因斯坦曾說宇宙中最難理解、也最強大的力量就是複利。當你的眼睛對那些微不足道的費用與數字視而不見時，你的基金經理人卻算出了它們加起來是一大筆錢。

假設珍（Jane）在20歲開始做她第一份真正的工作時，她存了1,000美元到401（k）帳戶裡，並且每年持續存入1,000美元，一直到她85歲。這筆錢被投入到一檔整體市場共同基金中。這檔基金的表現在所有基金中排名前30%，且在她投資的每一年當中，它的年化報酬率都與標準普爾500指數（S&P 500 Index）一致。在過去的100年裡，標準普爾500指數的平均年化報酬率為8%。她投資的基金收取的一般費用如下：1%的管理費、0.05%的行銷費用，以及0.05% 的行政費用。

珍在她的退休帳戶裡積累了130萬美元，她為自己在退休方面做了如此有紀律的投資，而感到慶幸。

但她沒有意識到的是，如果她沒有一直支付那一點點的費用，她的帳戶裡就會有370萬美元（灰色線）。

相同的市場。相同的分散投資。這些費用從她手中奪走了250萬美元，並落入她信任的顧問手中。當然，這些費用的累積及其對報酬率的拉低，是需要時間的。一直到她40歲左右，這兩條線幾乎沒有什麼差異，但她離退休愈近，影響就愈大。到她65歲時，這些費用已經拿走了她一半的退休資金。等她超過90歲時，這些費用已經拿走了2/3的退休資金。這些錢消失了。但是它的消失換來了什麼？

黑線是每年投資1,000 美元在標準普爾500 指數，以指數過去100 年的平均年化報酬率計算，並扣掉共同基金費用與佣金後累積的退休金。灰色線是每年投資1,000 美元在標準普爾500 指數（代號：SPY）本身，所累積的退休金。圖／樂金文化提供

既然你支付這些費用，你就應該知道它們包含什麼。你在為主動式管理的特別待遇買單。這表示你付給某個人錢，讓他每天利用他的最佳判斷，使你的錢發揮其賺錢的功能，然後讓你長期下來可以獲得高報酬。你的基金經理人應該在股價下跌之前，讓你離開股價高估的股票，並在價格合理時，讓你投入好股票當中。畢竟，這正是主動式管理的全部目的。如果他所做的只是與市場報酬保持一致，那麼主動式管理就沒有達到其真正的目的了，對吧？你把錢花在某樣東西上，卻得不到任何回報。

現在，另一半騙局來了：這些高薪基金經理人的表現無法贏過市場指數。更確切的說，《富比世》最近的一項研究發現，在15 年的期間當中，只有4% 的基金經理人擊敗市場表現。另一項研究證明，退休基金經理人也好不到哪裡去。在15 年的期間當中，也只有4% 的退休基金擊敗市場表現。這些事實可能就是巴菲特所說的，「人們付錢請專業人士（例如：水電工或牙醫）做事時，他們能從自己付出的錢得到許多。但人們卻無法從他們付給專業基金經理人的錢，得到任何東西。」

所以，也許「主動型共同基金管理」是在浪費他們的時間和你的錢。如果是這樣，那你的錢實際上用來買了什麼呢？你為基金的銷售團隊買單、你為基金華而不實的行銷買單、你為超級盃（Super Bowl）的中場廣告買單、你為他們的交易成本買單、你為他們在麥迪遜大道（MadisonAvenue）上的豪華辦公室買單、你為基金經理人搭配兩杯馬丁尼的商業午餐買單、你為基金經理人的孩子在達特茅斯學院（Dartmouth）的學費和他在漢普頓（Hamptons）的週末度假屋買單。你為他去夏威夷拜訪一項潛在投資花費的頭等艙機票買單。你為他四季酒店（Four Seasons Hotel）房間的費用，和他與一間公司（他在考慮要把你的錢投資到這間公司）的執行長打一場300 美元高爾夫球賽的費用買單。你為他公司為了讓你相信，只有〔在此填上任何共同基金機構的名稱〕才能讓你在退休後，得到你想要的結果，而進行的大規模宣傳活動買單。

[1]這個數字是大致上的估計，能反映多數人的經驗。範圍取決於時間——你投資共同基金的時間。時間愈少，偷走得愈少。時間越長，偷走得愈多。長期投資於共同基金，這個比例可能高達70%。出於本書的目的，我們將持續使用60%，作為保守的數字。

(本文摘自菲爾‧湯恩著《讓散戶賺起來：12萬就能開始，4項選股指標、一套SOP，年賺15%的獲利公式》，樂金文化提供)



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